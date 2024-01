Apple se enfrenta a un momento trascendental ante el inminente escrutinio antimonopolio

Las acciones de Apple se hundieron 1:03

(CNN) -- Una posible demanda antimonopolio contra Apple por parte del gobierno federal podría ser un punto de inflexión tan grande en los 48 años de historia de la compañía como el regreso del fundador Steve Jobs o la invención del iPhone, según expertos legales.

Las especulaciones sobre un caso histórico vuelven a aumentar después de que The New York Times informara este viernes que el Departamento de Justicia se encuentra en las etapas finales de una investigación de años sobre Apple, que podría conducir a una demanda a finales de este año.

Según se informa, la investigación se centra en todo, desde la perfecta integración entre el iPhone y el Apple Watch hasta el sistema de pagos digitales de la compañía y el uso de burbujas de texto verdes por parte de Apple para diferenciar los mensajes de texto de Android de las comunicaciones de iMessage; en resumen, una mirada amplia al sistema estrechamente controlado y amurallado de Apple. -ecosistema de jardín que lo convirtió en un gigante de US$ 2,8 billones .

Poner a los titanes de la tecnología bajo control

Apple, la empresa más valiosa del mundo, es el único gigante tecnológico líder al que el gobierno de Estados Unidos aún demandó por motivos antimonopolio en los últimos años. Si los funcionarios antimonopolio persiguen a Apple, se espera que sea un “ataque frontal total” al negocio de Apple, dijo Adam Wolfson, abogado antimonopolio de la firma de abogados Quinn Emanuel.

"Dependiendo de lo que realmente alegue el Departamento de Justicia, podría potencialmente atacar todas, o muchas de las formas en que Apple maneja su negocio y se mantiene como una de las empresas más rentables del mundo", dijo Wolfson.

publicidad

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una investigación del Departamento de Justicia no significa que la agencia tenga la intención de presentar un caso, y los reguladores aún podrían optar por no demandar. Pero la decisión de llevar a Apple a los tribunales sería “un asunto muy importante”, según William Kovacic, ex presidente de la Comisión Federal de Comercio, una de las principales agencias antimonopolio del país.

"Lo que está en juego para los consumidores aquí, lo que está en juego para la empresa, es muy alto", dijo Kovacic.

El papel de Apple en el mundo moderno

Algunos de los hitos más importantes en el casi medio siglo de existencia de Apple incluyen la expulsión de Jobs de Apple en 1985, junto con su regreso en 1997 y su fatídico giro para lanzar el iPhone, el iPad y la tienda de aplicaciones de Apple, marcando el comienzo de la tecnología móvil era de la informática que ha transformado para siempre la sociedad global.

Una demanda del Departamento de Justicia dirigida a la base del éxito de Apple se convertiría en otro capítulo importante en la narrativa histórica de la compañía, y Apple probablemente se basaría en gran parte de esa historia, así como en la buena voluntad que ha creado entre millones de consumidores que aman los productos de la compañía, ya que parte de su defensa judicial, dijeron expertos legales.

A pesar de su popularidad entre los usuarios, Apple atrajo crecientes críticas de los creadores de aplicaciones, rivales y formuladores de políticas que han acusado a la compañía de encerrar a los usuarios y de obligar a los competidores a aceptar términos restrictivos para llegar a los usuarios de Apple.

Algunos congresistas de Estados Unidos propusieron una legislación para forzar la apertura de la tienda de aplicaciones de Apple, aunque el proyecto de ley se ha estancado ante la oposición de Apple y Google.

En otras situaciones, los oponentes de Apple desafiaron con éxito a la compañía, más recientemente en una turbulenta disputa sobre patentes que llevó a una prohibición de importación de ciertos relojes Apple el mes pasado antes de que Apple obtuviera una orden judicial de emergencia que suspendiera la prohibición.

¿Frenar el poder monopolístico?

En 2020, una investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos descubrió que Apple, junto con Amazon, Google y Meta, ejercían un poder de monopolio de formas potencialmente dañinas.

La investigación de 16 meses incluyó audiencias de alto perfil con directores ejecutivos de tecnología y culminó con un informe del Congreso de 450 páginas que detalla algunas de las prácticas comerciales supuestamente anticompetitivas de las empresas.

También impulsó una ola de escrutinio antimonopolio que desde entonces llevó a demandas del gobierno de Estados Unidos contra todas las empresas mencionadas en el informe, excepto Apple.

El manejo de Apple de los mensajes de Android se ha convertido en un ejemplo destacado para los críticos de cómo la empresa intenta aprovechar su poder.

Al mostrar los mensajes de Android en los iPhone dentro de una burbuja de texto verde en lugar de una azul, como lo hace con su plataforma patentada iMessage, Apple ha creado una especie de diferencial de estatus, dijo Wolfson.

"Las personas con un iPhone están más arraigadas porque no quieren estar del otro lado", dijo. “Y las personas que usan teléfonos Android quieren adquirir un iPhone porque no quieren ser excluidos. La pregunta es: ¿es ese un ejercicio de poder que tiene efectos anticompetitivos?”

El año pasado, Apple anunció planes para mejorar la interoperabilidad con los mensajes de Android mediante la adopción de un estándar conocido como Rich Communication Services , aunque los expertos anticipan que Apple seguirá utilizando las burbujas de mensajes verdes.

A partir de 2020, Apple libró una batalla judicial antimonopolio muy pública por su tienda de aplicaciones contra Epic Games, fabricante del videojuego “Fortnite”, pero un tribunal de distrito de EE. UU. y un tribunal federal de apelaciones dictaminaron que Apple no ha monopolizado ilegalmente el mercado de distribución. aplicaciones en su plataforma.

Algunos aspectos del caso fueron apelados ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque los jueces aún no decidieron si escucharán el asunto.

Esos fallos existentes resaltan los desafíos que enfrenta el Departamento de Justicia, que deberá presentar en cualquier demanda una teoría legal sólida sobre cómo Apple supuestamente ha perjudicado a la competencia.

El Departamento de Justicia también necesitaría demostrar que los beneficios que Apple ha brindado a los consumidores no superan sus supuestas violaciones antimonopolio.

"Todos estos asuntos son extremadamente desafiantes", dijo Kovacic. "[Apple] argumentará, al igual que Google, Amazon y Facebook, que su comportamiento no es siniestro, sino crucial para brindar a los usuarios una buena experiencia".

Si el Departamento de Justicia presenta una demanda contra Apple, probablemente se consideraría tan importante como el procesamiento antimonopolio del gobierno estadounidense contra Microsoft durante la década de 1990, dijeron expertos legales. También puede interpretarse como un símbolo de la agenda económica del presidente Joe Biden.

Una nueva era de regulación

Al frente de la división antimonopolio del DOJ y de la FTC se encuentra una nueva generación de funcionarios que argumentaron que, históricamente, Estados Unidos no aplicó suficientemente las leyes antimonopolio del país, lo que llevó a una ola de consolidación corporativa y prácticas anticompetitivas que, en última instancia, perjudicaron al público mediante precios más altos, menos opciones o una menor innovación.

Desde entonces, ambas agencias han llevado a cabo casos de alto perfil contra empresas poderosas y megafusiones.

“Uno de los mayores logros de la administración Biden, especialmente en términos de política económica, es haber movido la lucha antimonopolio de los cobertizos de almacenamiento al primer plano”, dijo David Balto, exdirector de políticas de la FTC.

Los miembros del Congreso también han expresado preocupación por la creciente concentración económica y han aprobado leyes que aumentan los presupuestos de la FTC y el DOJ.

Eso, junto con la investigación de la Cámara y las propuestas para regular las tiendas de aplicaciones estadounidenses, muestra cómo los legisladores tienen un papel fundamental que desempeñar para frenar los abusos de competencia, dijo Charlotte Slaiman, abogada antimonopolio y vicepresidenta de Public Knowledge, un grupo de defensa del consumidor.

Un caso contra Apple reflejaría lo que los encargados de hacer cumplir la ley pueden hacer con más recursos, añadió Slaiman.

También podría conducir a cambios radicales en el sector tecnológico no vistos desde el caso de Microsoft, que terminó en un acuerdo innovador al que los expertos atribuyen el auge de la Internet moderna.

"Si presentaran un caso contra Apple ahora, sería al mismo nivel, en términos de magnitud y cumplimiento", dijo Wolfson. "Sería una marcada elevación de lo que están persiguiendo".