Corea del Sur aprueba un proyecto de ley para prohibir el consumo de carne de perro, poniendo fin a una práctica controvertida a medida que cambian los hábitos de consumo

En Corea del Sur podría volverse ilegal consumir carne de perro 0:26

(CNN) -- El parlamento de Corea del Sur aprobó este martes un proyecto de ley que prohíbe la cría y el sacrificio de perros para consumo, poniendo fin a la práctica tradicional pero controvertida de comer carne de perro después de años de debate a nivel nacional.

El proyecto de ley recibió un raro apoyo bipartidista en el dividido panorama político de Corea del Sur, destacando cómo las actitudes hacia el consumo de perro se han transformado en las últimas décadas durante la rápida industrialización del país.

La ley prohibirá la distribución y venta de productos alimenticios elaborados o procesados ​​con ingredientes caninos, según informó la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, los clientes que consuman carne de perro o productos relacionados no estarán sujetos a castigo, lo que significa que la ley apuntaría principalmente a quienes trabajan en la industria, como los criadores o vendedores de perros.

Según el proyecto de ley, cualquiera que mate a un perro para comer puede ser castigado con hasta tres años de prisión o una multa de hasta 30 millones de won coreanos (unos US$ 23.000). Cualquiera que críe perros para comer, o que, a sabiendas, adquiera, transporte, almacene o venda alimentos elaborados a partir de perros, también se enfrenta a una multa y una pena de prisión menores.

Los propietarios de granjas, restaurantes de carne de perro y otros trabajadores del comercio de perros tendrán un período de gracia de tres años para cerrar o cambiar sus negocios, según el comité. Se exigirá a los gobiernos locales que apoyen a los propietarios de empresas para que realicen una transición “estable” a otras empresas.

El proyecto de ley ahora se dirige al presidente Yoon Suk Yeol para su aprobación final. Fue propuesto tanto por el partido gobernante de Yoon como por el principal partido de oposición, y recibió el apoyo vocal de la Primera Dama Kim Keon Hee, quien posee varios perros y visitó una organización de protección animal durante una visita de estado presidencial a los Países Bajos en diciembre.

Al igual que partes de Vietnam y el sur de China, Corea del Sur tiene un historial de consumo de carne de perro. En Corea del Sur se consideraba tradicionalmente como un alimento que podía ayudar a la gente a combatir el calor durante el verano, y también era una fuente de proteínas barata y fácilmente disponible en una época en la que las tasas de pobreza eran mucho más altas.

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales, hay alrededor de 1.100 granjas de perros que funcionan con fines alimentarios en Corea del Sur, y alrededor de medio millón de perros se crían en estas granjas.

Pero la práctica también ha sido objeto de críticas en las últimas décadas, con los activistas por los derechos de los animales a la vanguardia; Grupos internacionales de derechos humanos como Humane Society International (HSI) trabajaron para rescatar perros de granjas de Corea del Sur y reubicarlos en el extranjero.

El número de surcoreanos que comen carne de perro también ha disminuido drásticamente a medida que tener mascotas se volvió más común. Los consumidores de carne de perro ahora tienden a ser de mayor edad, mientras que los surcoreanos más jóvenes y más urbanos tienden a desviarse, reflejando tendencias similares en otras partes de Asia.

En una encuesta de 2022 realizada por Gallup Corea , el 64% de los encuestados estaban en contra de comer carne de perro, un aumento notable con respecto a una encuesta similar en 2015. El número de encuestados que habían comido carne de perro el año pasado también había disminuido, desde el 27% en 2015. , a solo el 8% en 2022.

Entre 2005 y 2014, el número de restaurantes que sirven perros en la capital, Seúl, cayó un 40% debido a la disminución de la demanda, según muestran las estadísticas oficiales.

"Nuestra percepción sobre el consumo de carne de perro y de los animales en general ha ido cambiando en las últimas décadas", dijo Lee Sang-kyung, director de campaña para la prohibición de la carne de perro en HSI Corea.

“Alguna vez fue popular cuando nuestros recursos alimentarios eran escasos, como durante la Guerra de Corea, pero a medida que la economía se desarrolla y la percepción de la gente hacia los animales y nuestro consumo de alimentos, nuestras elecciones de alimentos y otras cosas cambian, entonces creo que es el momento adecuado. para adaptarse a los tiempos”.

Añadió que la aprobación del proyecto de ley el lunes se debe en parte a una mayor voluntad política, que “está creciendo con el interés de la Primera Dama”.

Pero el proyecto de ley también encontró una feroz resistencia por parte de los criadores de perros y dueños de negocios que dicen que devastará sus medios de vida y sus tradiciones.

En noviembre, decenas de criadores y criadores de perros se reunieron frente a la oficina presidencial en Seúl para protestar contra el proyecto de ley, y muchos llevaron a sus perros de granja en jaulas que tenían la intención de liberar en el lugar, según Reuters. En el lugar se produjeron enfrentamientos entre los agricultores y la policía, y algunos manifestantes fueron detenidos.

Uno de esos criadores de perros, Lee Kyeong-sig, dijo a Reuters en noviembre pasado: “Si tengo que cerrar, con la situación financiera en la que me encuentro, realmente no hay respuesta a lo que puedo hacer... He estado en esto durante 12 años y es muy repentino”.

En un comunicado de prensa de noviembre, la Asociación Coreana de Carne de Perro acusó al gobierno de “amenazar con pisotear” la industria y de proponer el proyecto de ley “sin una sola discusión o comunicación” con los consumidores o trabajadores de carne de perro.

"Nadie tiene derecho a robar a 10 millones (consumidores de carne de perro) su derecho a la alimentación y el derecho a la supervivencia de 1 millón de ganaderos y trabajadores", dijo en el comunicado de prensa.

Sin embargo, Lee, el gerente de HSI, se mostró optimista en cuanto a que el período de gracia del proyecto de ley y las medidas de alivio ayudarían a mantener a flote a los criadores de perros.

"Basándonos en nuestra experiencia hablando con trabajadores de la industria en HSI, sabíamos que la mayoría de los productores y mataderos de carne de perro quieren abandonar la industria pero no saben cómo hacerlo", dijo.

"Pero ahora con el proyecto de ley, con un paquete de compensación (y) apoyo financiero del gobierno, creo que es el momento adecuado para dejarles la industria también".