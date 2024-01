Adan Canto in 'The Cleaning Lady.' FOX/Getty Images

(CNN) -- Falleció el actor Adan Canto, conocido por sus papeles en “The Cleaning Lady”' y “Designated Survivor”. Tenía 42 años.

Canto murió el lunes de cáncer de apéndice, según su representante Jennifer Allen, quien dijo en un comunicado enviado a CNN que Canto "tenía una profundidad de espíritu que pocos realmente conocían".

"Quienes lo vislumbraron cambiaron para siempre", decía la declaración de Allen. “Muchos lo extrañaremos mucho”.

Nacido en México y criado en Texas, Canto era un hábil actor y músico que protagonizó la serie de Fox “The Cleaning Lady”, que se encontraba filmando su tercera temporada en el momento de su muerte. Allen dijo que Canto aún no había comenzado a trabajar en la nueva temporada.

Canto también fue conocido por sus papeles en “Designated Survivor”, “Narcos” y “Blood and Oil”, entre otras series de televisión. Su obra cinematográfica incluye “X-Men: Days of Future Past” y “Agent Game”.

“Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Adan Canto. Un actor maravilloso y querido amigo, tuvimos el honor de tenerlo como parte de las familias de Warner Bros. Television y FOX Entertainment desde su debut en Estados Unidos en The Following hace más de una década”, dijeron Warner Bros. Television y FOX Entertainment en un comunicado enviado a CNN el martes.

“Más recientemente, iluminó la pantalla en The Cleaning Lady con una actuación poderosa que mostró su arte, alcance, profundidad y vulnerabilidad”, agregó el comunicado.

El primer crédito de Adán llegó en 2009 cuando apareció en dos episodios de “Estado de Gracia”, una serie de televisión distribuida en México. Luego apareció en varios programas de televisión y películas mexicanas hasta 2013, cuando consiguió su papel destacado en el mercado estadounidense en la primera temporada de “The Following” de Fox junto a Keifer Sutherland.

En 2014, Canto apareció en la película de superhéroes de Marvel “X-Men: Days of Future Past” como el mutante Sunspot, que puede canalizar el poder del sol.

Canto, un cineasta emergente por derecho propio, protagonizó y dirigió su primer cortometraje en 2014, titulado “Before Tomorrow”.

Canto apareció en un episodio de la serie de Netflix “Narcos” y en la primera temporada de la serie de ABC “Blood & Oil”. Se reunió con Sutherland en “Designated Survivor”, que apareció en las tres temporadas del programa entre 2016 y 2020.

En 2021, Canto protagonizó el debut como director de su coprotagonista de “X-Men”, Halle Berry, “Bruised”, y apareció en el thriller de la CIA “Agent Game” en 2022 antes de protagonizar “The Cleaning Lady” ese mismo año.

Hablando de su amor por el arte de actuar, Canto le dijo a la revista Anthem en 2022 que “es un trabajo divertido” y “un gran mundo al cual pertenecer”.

“Ciertamente doy gracias todos los días por ello. Y no es algo fácil. Es algo en lo que me metí y me siento muy bendecido en ese sentido. Sí, simplemente no puedo dejar de disfrutarlo. Cada trabajo es diferente”, añadió.

A Canto le sobreviven su esposa Stephanie Ann Canto y sus dos hijos pequeños, Roman Adler y Eve Josephine.