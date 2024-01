Fotografías del primer ministro de India Narendra Modi en la playa provoca llamados a un boicot indio al turismo en las Maldivas

Narendra Modi promociona las islas Lakshadweep de la India en su cuenta X. (Crédito: Narendra Modi/X)

(CNN) -- Maldivas se enfrenta a un boicot por parte de una de sus mayores fuentes de ingresos por turismo después de que tres de sus funcionarios se burlaran del primer ministro de la India, Narendra Modi, lo que generó llamados de ciudadanos y celebridades indias para que eviten escaparse a este paraíso bañado por el sol, y en cambio, vayan a las playas nacionales en la India.

La controversia estalló después de que Modi publicara imágenes en la plataforma social X de él mismo haciendo snorkel y caminando por una playa en Lakshadweep, una cadena de islas del sur de la India en el Mar de Laquedivas, frente a la costa de Kerala.

Modi no mencionó al pintoresco vecino de la India, Maldivas, en su publicación, pero su efusivo elogio del hermoso paisaje del archipiélago menos conocido puede haber sido visto como una ofensiva de encanto para atraer a la gente allí de vacaciones en lugar de a Maldivas.

Tres funcionarios de Maldivas respondieron a su publicación, describiendo a Modi como un “payaso”, “terrorista” y un “títere de Israel”, según Reuters.

El gobierno de Maldivas actuó rápidamente para distanciarse de sus comentarios, suspendiendo a los tres funcionarios (viceministros del Ministerio de Empleo Juvenil, Información y Artes), dijo un alto funcionario de Maldivas a Reuters este domingo.

En una declaración, el gobierno de Maldivas dijo que estaba al tanto de los comentarios “despectivos” realizados en las redes sociales, pero enfatizó que “las opiniones son personales” y no representan sus puntos de vista.

"El gobierno cree que la libertad de expresión debe ejercerse de manera democrática y responsable, y de manera que no propaguen el odio, la negatividad y obstaculicen las relaciones estrechas entre Maldivas y sus socios internacionales”, dijo.

El incidente se produce en un momento delicado, cuando el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, se embarca en una visita de cinco días a China, la primera como presidente tras su victoria electoral en octubre pasado.

Muizzu es conocido por su postura pro China y se comprometió a poner fin a la política de su predecesor de “India primero” en una región donde Nueva Delhi y Beijing compiten por influencia.

Durante el viaje, se espera que se reúna con funcionarios chinos y firme “acuerdos clave para mejorar el desarrollo comercial, profesional y socioeconómico”, según una declaración del gobierno.

Pero si bien Muizzu estará interesado en estrechar lazos con Beijing, el pequeño archipiélago del Océano Índico – hogar de alrededor de medio millón de personas– no puede permitirse el lujo de distanciarse de su vecino más cercano.

Las Maldivas dependen en gran medida del turismo y una gran parte de esos ingresos proviene de la India; el año pasado, el país más poblado del mundo representó el mayor grupo de turistas que visitaron sus playas tropicales, según el sitio web de turismo de Maldivas.

Los turistas indios realizaron más de 209.000 viajes a Maldivas en 2023, representando el 11% de su mercado turístico, según muestran las estadísticas publicadas la semana pasada. Rusia contribuyó aproximadamente con la misma cantidad, y China no se quedó atrás, proporcionando 187.118 visitas, o el 10% del total.

Pero los comentarios de los funcionarios enojaron a algunos turistas indios, que publicaron capturas de pantalla en las redes sociales para mostrar que habían cancelado sus viajes a la cadena de islas bajo el hashtag #BoycottMaldives.

Figuras prominentes, desde actores de Bollywood hasta jugadores de críquet, también instaron a los fanáticos a dirigirse a destinos locales, con otro hashtag #ChaloLakshadweep, que significa “Vamos a Lakshadweep”, el lugar que visitó Modi, ganando terreno.

Entre ellos se encontraba la estrella de Bollywood Akshay Kumar, conocida por protagonizar películas de temática patriótica. Calificó los comentarios de los funcionarios maldivos de “odiosos y racistas”.

"Somos buenos con nuestros vecinos, pero ¿por qué deberíamos tolerar ese odio no provocado? He visitado las Maldivas muchas veces y siempre las he elogiado, pero primero la dignidad. Decidamos #ExplorarIndianIslands y apoyemos nuestro propio turismo”, dijo.

El sitio de viajes indio EaseMyTrip dijo este lunes que suspendió reservas de vuelos a Maldivas.

"En solidaridad con nuestra nación, @EaseMyTrip ha suspendido todas las reservas de vuelos a Maldivas”, dijo Nishant Pitti, director ejecutivo y cofundador de EaseMyTrip en una publicación en X.

En una publicación en X, el Ministro de Relaciones Exteriores de Maldivas, Moosa Zameer, dijo que las declaraciones de los funcionarios son "inaceptables" y añadió que el archipiélago está comprometido a "fomentar un diálogo positivo y constructivo con nuestros socios".

Una fuente le dijo a CNN el lunes que la Alta Comisión de la India en Maldivas había “planteado y expresado enérgicamente sus preocupaciones” al Ministerio de Relaciones Exteriores de Maldivas.

Michael Kugelman, director del Instituto del Sur de Asia en el Wilson Center en Washington, dijo que la rápida acción del gobierno de Maldivas para suspender a los funcionarios y denunciar sus comentarios demostró cuánto valora las relaciones con la India.

"Esta disputa que se ha estado desarrollando en los últimos días sugiere que habrá algunos desafíos por delante, pero yo diría que al final del día el nuevo liderazgo en Maldivas no quiere correr el riesgo de perder su relación con la India”, dijo.

"Yo diría que este gobierno de Maldivas querrá equilibrar sus relaciones tanto con India como con China".