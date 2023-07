Una nueva aerolínea estilo 'jet privado' volará a Maldivas

Este archipiélago en Maldivas te quitará el aliento 0:52

(CNN) — Viajar a Maldivas, el archipiélago de 1.000 islas frente a la costa occidental de la India que es uno de los destinos de playa más glamurosos del mundo, siempre es algo especial. Ahora, una nueva aerolínea pretende hacerlo aún más especial.

Beond, que se pronuncia como la palabra beyond en inglés, tiene como objetivo crear una experiencia de "jet privado" mediante el uso de aviones de fuselaje estrecho (en lugar de los de fuselaje ancho que se usan a menudo en las rutas a las Maldivas) y a la vez ofrecer una cabina premium con asientos totalmente reclinables que cuentan con componentes como los que tienen los automóviles Ferrari.

"Queremos hacer algo completamente nuevo", le dijo a CNN el director comercial de Beond, Sascha Feuerherd. "Elegimos a propósito ir a un destino de lujo, que es un pequeño paraíso en sí mismo, donde la gente viaja para relajarse y pasar buenos momentos. Queremos asegurarnos de que puedan viajar allí también con comodidad, para que lleguen completamente relajados".

Beond, con sede en Malé y listo para comenzar a volar en otoño de 2023, operará inicialmente una pequeña flota de aviones Airbus A319, antes de cambiar al Airbus A321 de mayor tamaño. Dubai y Delhi son los dos primeros destinos confirmados.

Persiguiendo a la competencia

Alrededor de 3 docenas de aerolíneas ofrecen actualmente servicio al Aeropuerto Internacional de Velana, el principal de Maldivas cerca de la isla capital, Malé. Para competir con esas aerolíneas, Beond planea elegir sus destinos cuidadosamente y llevar a los clientes directamente a la isla, en lugar de hacer una conexión en un aeropuerto de mucha concurrencia de vuelos, como lo hacen Emirates, Qatar Airways y Turkish Airlines.

"Vamos a los aeropuertos con grandes áreas de captación, áreas que cuentan con cierta riqueza, y luego volamos a la gente directamente", dice Feuerherd. En Alemania, por ejemplo, Beond no tendría como objetivo a Francfort, un centro de negocios con mucha competencia. En cambio, tendrían como objetivo a Munich, que tiene menos competencia y una mayor incidencia de viajeros de ocio.

En otros mercados, como Asia, Beond planea entrar en competencia directa con otros operadores y diferenciarse de ellos con un servicio de mayor calidad. "Las Maldivas son uno de esos mercados que pueden llenar un avión, incluso una cabina en su mayoría de clase económica", dice Feuerherd. "Pero eso está haciendo que las Maldivas pierdan algunos pasajeros de alto nivel, porque si no encuentran un transporte adecuado, prefieren ir a otro lugar. Ahí es donde realmente entramos en acción".

Beond solo ofrecerá 44 asientos en sus Airbus A319, a pesar de que el avión puede transportar hasta 156 pasajeros en un diseño que ofrece solo clase económica. En los A321, de mayor tamaño que entrarán en servicio en 2024, planean tener 68 asientos en un avión que normalmente tiene espacio para hasta 220 pasajeros en clase económica.

Esto significa que no habrá los temidos asientos del medio: la configuración de 2 asientos tiene como objetivo proporcionar una sensación de lujo y comodidad. Diseñado por el fabricante italiano Optimares, que suministró interiores similares y diseñados a la medida para el jet privado Four Seasons A321, los asientos comparten componentes con LaFerrari, un automóvil deportivo de lujo que tenía un precio de alrededor de US$ 1,5 millones cuando fue lanzado al mercado en 2013, y ahora se subasta por mucho más dinero.

"Mido uno ochenta y tanto de altura y también nuestro CEO mide algo parecido, y esa fue más o menos la referencia de tamaño con la que trabajamos, para evitar tener la sensación de que nos estábamos cayendo de la cama", dice Feuerherd. "También decidimos muy pronto que queríamos tener 2 asientos lado a lado, por el tipo de pasajeros que tenemos, tenemos muchas parejas".

Compitiendo en precio

Es propiedad conjunta de la firma Arabesque, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y de la compañía hotelera de Maldivas SIMDl. Beond tiene un certificado de operación como transportista autorizado de Maldivas. Tiene un acuerdo de 50 años con el gobierno de Maldivas.

Aunque planea comenzar a volar en septiembre, la aerolínea sigue siendo prudente sobre sus destinos de lanzamiento más allá de Delhi y Dubai, pero Feuerherd dice que, una vez que estén a plena capacidad (para fines de 2024), aproximadamente el 60% del tráfico de la aerolínea provendrá de Europa, con alrededor de 20 destinos.

Las rutas de Asia incluirán Japón, Corea del Sur y China, y Beond también ofrecerá conexiones directas a Australia, comenzando con Perth, y Sudáfrica, inicialmente a Ciudad del Cabo.

Para fines de 2024, la aerolínea planea operar alrededor de una docena de aviones, todos en arrendamiento, incluidos algunos aviones A321LR nuevos, que son versiones de largo alcance del popular A321.

El uso de aviones de fuselaje estrecho en algunas de las rutas más largas de Beond será inusual, ya que normalmente son realizadas por aviones más grandes y de fuselaje ancho como el Airbus A350 o el Boeing 787.

Sin embargo, todas las aerolíneas que solo cuentan con clase ejecutiva han utilizado fuselajes estrechos antes. La Compagnie, una aerolínea boutique francesa que conecta París con Nueva York, tiene 2 aviones A321LR en su flota de 4 (los otros 2 son A321neo). El jet privado Four Seasons también es un A321LR. British Airways, por su parte, utilizó un A318, el avión más pequeño de la familia Airbus A320, para su antiguo vuelo de solo clase ejecutiva de Londres a Nueva York.

Y tal vez utilizar un avión pequeño sea la clave. Tanto EOS, como Maxjet y Silverjet, que ofrecían vuelos transatlánticos solo de clase ejecutiva antes de quebrar en 2007 y 2008, utilizaron aviones de fuselaje ancho.

Según Feuerherd, utilizar un avión más pequeño no será un problema para la mayoría de los pasajeros porque aunque la cabina no tendrá la "amplitud" de los aviones más grandes, el que el avión sea más pequeño aumentará la sensación de que se trata de un jet privado.

"Creo que las ventajas y desventajas realmente se compensan entre sí", dice él. "No podríamos llenar una aeronave de fuselaje ancho con este concepto, sería demasiado grande. Pero logramos ahorrar en costos al usar un avión de fuselaje estrecho: en temas de costo de propiedad, consumo de combustible, el personal involucrado, los cargos de aterrizaje y manejo, que son aspectos que realmente nos dan una ventaja competitiva sobre las aeronaves grandes".

Como resultado, Beond tendrá un precio "atractivo", con tarifas desde Europa que comienzan en alrededor de US$ 3.000 pero aumentarán durante la temporada alta, que para Maldivas es de diciembre a abril.

A modo de comparación, el vuelo de clase ejecutiva más barato que CNN pudo encontrar de Londres a Malé en temporada alta fue de US$ 3.133 con Etihad en enero de 2024. Desde Frankfurt, Oman Air tiene vuelos desde US$ 2.762, una tarifa de temporada alta más barata que la que sugiere Beond para sus tarifas fuera de temporada. Sin embargo, ninguno de los otros dos vuelos es directo.

A su vez, Emirates está vendiendo actualmente boletos Dubai-Malé de diciembre a abril del próximo año desde alrededor de US$ 3.100 en clase ejecutiva. No hay vuelos directos desde Delhi, pero algunas aerolíneas, incluida Air India, tienen asientos de clase ejecutiva desde alrededor de US$ 750 con una sola conexión.

"Mi objetivo personal en la parte comercial es que si nos volvemos demasiado codiciosos, no va a ser de utilidad", dice Feuerherd. "No desearíamos ser el líder en términos de precio". Agrega que proyectan que la mayoría de las reservas provendrán de operadores turísticos en lugar de los clientes directamente.

Un mercado nicho

Según Rob Morris, jefe global de consultoría de Cirium, una compañía consultora de aviación, las rutas iniciales a las que apunta Beond, Dubai y Delhi, tienen un potencial que las diferencia.

"Dubai está actualmente bien conectado desde Malé, con un promedio de 7 rotaciones diarias para agosto de 2023 y más de 60.000 asientos en cada sentido al mes", dice citando datos que Cirium ha recopilado sobre los vuelos que están programados.

"Esto incluye alrededor del 12% de esos asientos en clase premium. Competir en esa ruta será un desafío.”

"En cambio, Delhi-Malé está actualmente desatendida, al menos directamente, por lo tanto, puede haber más oportunidades".

Mike Stengel, director de Aerodynamic Advisory, otra compañía consultora de aviación, dice que en la historia de la aviación, la fortuna de las aerolíneas de clase ejecutiva no ha sido maravillosa. "Una razón es que su destino está ligado a estos nichos de mercado concentrados. Simplemente no ofrecen el mismo tipo de opciones de conectividad que las compañías aéreas con una red internacional".

Al estar vinculados solo a los viajeros de clase premium, agrega, son susceptibles a contracciones de la economía o a una disminución de la demanda de viajes de negocios. "A largo plazo, creo que se enfrentarán a una competencia bastante dura, especialmente de las grandes aerolíneas de Medio Oriente. Es difícil para cualquiera vencer a la primera clase o a la clase ejecutiva de Emirates, de Qatar o de Etihad".

Sin embargo, cree que Maldivas es sin duda el mercado adecuado para una nueva opción de lujo. "Creo que hay buenas posibilidades, especialmente si pueden canalizar la demanda de las agencias de viajes de lujo que lo venden como parte de un paquete", explica.

"Probablemente haya un nicho entre los viajeros premium que quieren disfrutar de una experiencia más parecida a la del jet privado, pero que tal vez no tienen el presupuesto para el jet privado".