Resumen de la guerra entre Israel y Hamas este martes 9 de enero del 2024

La Cruz Roja responde a afirmación de la familia del rehén de que funcionarios dijeron que pensaran en el sufrimiento de los palestinos

El Comité Internacional de la Cruz Roja respondió a las acusaciones de que sus funcionarios dijeron a las familias de los rehenes israelíes que deberían pensar en el sufrimiento de los palestinos en Gaza.

El lunes, Dor Steinbrecher, cuya hermana Doron, de 30 años, fue secuestrada por Hamas y todavía está detenida en Gaza, le dijo a Jake Tapper de CNN que funcionarios de la Cruz Roja le habían dicho a la familia que "deberíamos preocuparnos más por el pueblo árabe del otro lado” y “menos sobre nuestro ser amado”.

Steinbrecher dijo que su hermana necesitaba medicación diaria.

Tapper preguntó: “Tus padres le dijeron esto a la Cruz Roja con la esperanza de que pudieran llevarle el medicamento dondequiera que estuviera, y su respuesta fue: ¿deberían preocuparse más por la gente de Gaza? ¿Eso es lo que les dijo la Cruz Roja a tus padres?".

“Sí”, dijo Steinbrecher, describiéndola como una respuesta “impactante”.

El CICR no abordó la acusación directamente en su respuesta a CNN el martes. Pero dijo en un comunicado:

“En nuestras conversaciones directas con las familias, escuchamos sus preocupaciones y las dificultades que atraviesan. Explicamos nuestro papel como intermediario neutral y los desafíos de trabajar en Gaza, ahora una zona de conflicto activo”.

El CICR también dijo que explicó a las familias que su objetivo era aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto en todos los bandos. "Eso, por supuesto, incluye a los rehenes".

El CICR añadió que no tenía acceso directo a los rehenes.

“Necesitamos un acuerdo sólido, de ambas partes, para tener las condiciones necesarias para facilitar la liberación o acceder a los rehenes. Esto incluye la necesidad de conocer su ubicación, algo que actualmente no sabemos. No participamos en esta negociación, pero estamos dispuestos a apoyar siempre que se pueda llegar a un acuerdo", se lee en el comunicado. "No tenemos armas ni afiliaciones políticas. Lo que tenemos es la confianza de las partes involucradas en que nuestra organización es y seguirá siendo neutral en tiempos de conflicto”.