La Comisión de Bolsa y Valores da luz verde a los fondos cotizados de bitcoin

El bitcoin ha sido un activo volátil. Los ETF harán que la criptomoneda sea más accesible a los inversores de a pie. Crédito: Jonathan Raa/NurPhoto/Getty Images

Nueva York (CNN) -- Después de una salida en falso el martes, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) dio su aprobación este miércoles para que algunas empresas de inversión ofrezcan fondos cotizados (ETF) en bolsa de "bitcoin al contado".



Con esta medida tan esperada, se busca que la inversión en bitcoin sea más accesible para los inversores de a pie, sin necesidad de que posean el activo digital directamente.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, manifestó claramente en un comunicado publicado en el sitio web de la SEC que la agencia sigue siendo cautelosa. "Aunque hoy aprobamos la cotización y negociación de determinadas acciones de productos de fondos cotizados de bitcoin al contado, no aprobamos ni respaldamos el bitcoin. Los inversores deben mantener la cautela ante los innumerables riesgos asociados al bitcoin y a los productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas", escribió.

La SEC tenía de plazo hasta el 10 de enero para ofrecer una decisión a una sola de las 11 empresas que solicitaron ofrecer ETF de bitcoin. El miércoles ofreció su aprobación a todas ellas.

Bitcoin, la principal criptomoneda, tiene una capitalización de mercado actual de unos US$ 900.000 millones.

A lo largo de sus 15 años de historia ha experimentado oscilaciones volátiles. Recientemente, tras alcanzar un máximo histórico de casi US$ 69.000 en noviembre de 2021, cayó por debajo de los US$ 17.000 durante el "criptoinvierno" de 2022 y ha estado cotizando principalmente por encima de los US$ 45.000 en el período previo a la decisión de la SEC.

publicidad

Aproximadamente una hora después de la noticia del miércoles, el precio del bitcoin subió un 0,3%% a casi US$ 46.000, según datos de coinmarketcap.com.

Tras el cierre del mercado bursátil el martes, una publicación en la cuenta X de la SEC afirmaba falsamente que la agencia reguladora había aprobado la cotización y negociación de productos al contado de bitcoin cotizados en bolsa.

Gensler lo desmintió rápidamente y la SEC retiró el mensaje. Según X, un "individuo no identificado que obtuvo el control de un número de teléfono asociado a la cuenta @SECGov a través de un tercero" fue el responsable del mensaje. El miércoles, la SEC dijo que el FBI estaba investigando el asunto.

Los ETF de bitcoin, como el bitcoin, conllevan riesgos

Para quienes estén pensando en subirse al tren del bitcoin, es importante tener en cuenta que el precio del bitcoin será igual de volátil tanto si se invierte directamente en él como si se hace a través de un ETF.

A principios de esta semana, Gensler publicó un hilo en X en el que advertía a los inversores de los riesgos de la inversión en criptoactivos en general. "Las inversiones en criptoactivos también pueden ser excepcionalmente arriesgadas y a menudo volátiles. Varias plataformas y criptoactivos importantes se han declarado insolventes o han perdido valor. Las inversiones en criptoactivos siguen estando sujetas a un riesgo significativo".

Esta opinión ha sido compartida por muchos asesores financieros y por el grupo de vigilancia de los inversores Better Markets, que se opuso firmemente a la aprobación de los ETF de bitcoin por parte de la SEC. Entre sus objeciones está el historial del mercado de bitcoins de volúmenes de negociación inflados artificialmente, conocidos como operaciones de "lavado".

En una mordaz declaración tras el anuncio de la SEC, el presidente y CEO del grupo, Dennis Kelleher, no se anduvo con rodeos. "Con la industria de las criptomonedas flagrantemente fuera de la ley estrellándose y ardiendo debido a una montaña de arrestos, condenas penales, quiebras, demandas, escándalos, pérdidas masivas y millones de víctimas de inversores y clientes, ¿quién habría pensado que la SEC vendría a su rescate aprobando un vehículo de inversión confiable y familiar que permitirá la comercialización masiva de un producto financiero conocido sin valor, volátil y lleno de fraude a los estadounidenses de a pie?".

Por supuesto, hay muchos defensores de las criptomonedas que están muy contentos con la medida. "Un ETF de bitcoin al contado es un puente entre las finanzas tradicionales y el floreciente mundo de las criptomonedas. Permitir a los inversores participar en el viaje de bitcoin sin los obstáculos técnicos de la propiedad directa es un paso significativo hacia la inclusión", dijo Sheila Warren, CEO del Crypto Council for Innovation en una declaración enviada por correo electrónico.

La lista completa de empresas que obtuvieron la aprobación de la SEC para lanzar ETF de bitcoin son: Ark Invest junto con 21 Shares; Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Hashdex, Invesco, WisdomTree, Valkyrie y VanEck. Algunos de sus ETF empezarán a cotizar mañana mismo.