(CNN) -- A raíz de la emergencia en vuelo de Alaska Airlines de la semana pasada, algunos expertos en aviación están cuestionando el diseño estructural de la sección del Boeing 737 Max 9 que explotó del avión.

En ese vuelo del 5 de enero, un “tapón de puerta” (una parte del fuselaje del avión que el fabricante puede colocar en lugar de una puerta de salida de emergencia) se desprendió del avión y luego fue descubierto en un patio trasero de Oregon.

En entrevistas con CNN, algunos expertos argumentaron que si ese tapón de puerta fuera diseñado para ser más grande que la abertura que cubre y se instalara dentro del avión, la fuerza del aire presurizado en la cabina de pasajeros forzaría el tapón contra el marco interior del avión y una situación como la del vuelo de Alaska Airlines podría haberse evitado. Sin embargo, tal diseño podría haber añadido costos y desventajas prácticas, dijeron algunos.

"No tiene sentido para mí por qué lo harían de esa manera y no lo instalarían desde el interior, donde literalmente no puede salir a menos que haya una falla estructural en la estructura del avión", dijo David Soucie, exjefe de Seguridad de la FAA, inspector y analista de CNN. “Históricamente, desde que hemos tenido aviones presurizados, las salidas de emergencia están diseñadas para presionar desde adentro… entonces, ¿por qué no habrían hecho lo mismo con este tapón?”.

Soucie dijo que el diseño del tapón de la puerta del Max 9 puede ofrecer algunas ventajas, como hacer que el avión sea más accesible para mantenimiento.

Robert Ditchey, un consultor de aviación, estuvo de acuerdo en que si el tapón hubiera sido diseñado para ser más grande que el agujero en el fuselaje y se hubiera instalado dentro de la cabina, este incidente probablemente no habría ocurrido.

"Debería haberse instalado desde adentro hacia afuera, no al revés", dijo Ditchey sobre el tapón, y agregó que la instalación exterior plantea la posibilidad de que los pernos utilizados para asegurar el tapón podrían haber fallado.

“Es posible que le falten tornillos”, dijo. "Podrían haber tenido los pernos equivocados, o podrían haber apretado demasiado los pernos, rompiéndolos, o no haberlos apretado lo suficiente".

John Goglia, exmiembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus isglas en inlgés), dijo que si bien un diseño diferente podría teóricamente evitar que ocurra un problema como este, describió este diseño como adecuado siempre que se sigan los controles de calidad e instalación adecuados.

“¿Podrías diseñar una puerta de tapón para este avión que impida que se desprenda? La respuesta es sí, podrías. Simplemente te costará dinero y tiempo”, dijo. "La verdadera pregunta es si este diseño fue adecuado, y si se instalara correctamente, no estaríamos hablando de ello".

"Realmente no hay un gran problema con tener esta puerta ahí, si está bien asegurada", dijo Goglia.

Un portavoz de Boeing se negó a comentar sobre el diseño del tapón de la puerta, citando una investigación activa por parte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. En una reunión de todo el personal el martes, el CEO de Boeing atribuyó el incidente a un “error” que no identificó. Una fuente de la compañía le dijo a CNN que Boeing cree que "el error en cuestión" se introdujo en la cadena de suministro de fabricación del avión.

El CEO de Boeing, David Calhoun, dijo a CNBC en una entrevista transmitida el miércoles que tiene "confianza" en el trabajo continuo de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) con las aerolíneas para "inspeccionar todos y cada uno de los aviones" y "asegurarse de que se ajustan a nuestro diseño, que es un diseño probado".

Los investigadores federales han determinado los componentes que pueden haber estado involucrados en el aflojamiento del tapón de la puerta, pero aún no han determinado por qué explotó, informó CNN este lunes. El tapón de la puerta generalmente se mantiene en su lugar mediante accesorios de tope y tiene un conjunto de pernos que evitan que la puerta se mueva y potencialmente salga volando del avión. De alguna manera, el tapón del vuelo de Alaska Airlines se movió, explicó Clint Crookshanks, de la NTSB, en una conferencia de prensa este lunes por la noche.

Este sábado, la FAA ordenó que la mayoría de los aviones Boeing 737 Max 9 quedaran temporalmente en tierra mientras se investiga la causa del incidente. La orden se aplica a unos 171 aviones.

La ex inspectora general de transporte Mary Schiavo, analista de CNN, dijo que los tapones de las puertas se han utilizado durante mucho tiempo en la aviación y, además del Max 9, se han utilizado en aviones convertidos en cargueros. Pero también cuestionó este diseño en particular.

Dijo que este tapón de puerta utilizado en algunos Max 9 está "diseñado para no ser una de esas puertas de cuña, que cuando está presurizada no se puede abrir... es una puerta que debe abrirse desde el exterior durante algunas inspecciones".

"Esa es la parte del diseño que me parece defectuosa", dijo Schiavo.

Schiavo dijo que cree que el incidente del viernes dará lugar a protocolos adicionales de inspección de tapones de puertas para las aerolíneas.

Por otra parte, una demanda federal presentada el año pasado por inversores de Spirit AeroSystems –el proveedor que fabrica el fuselaje de los aviones 737 Max de Boeing– acusó a la empresa de “fallos de calidad generalizados y sostenidos” en sus productos.

La demanda afirma que las fallas de calidad, que supuestamente van desde desechos en los productos hasta sujetadores faltantes y pintura descascarada, llevaron a Boeing a poner a Spirit en periodo de prueba desde aproximadamente 2018 hasta al menos 2021. La demanda, que fue informada anteriormente por la publicación The Lever, no menciona específicamente los tapones de las puertas.

La demanda afirma que “las constantes fallas de calidad resultaron en parte de la cultura de Spirit que priorizaba los números de producción y los resultados financieros a corto plazo sobre la calidad del producto, y la falla relacionada con Spirit en contratar personal suficiente para entregar productos de calidad a los precios exigidos por Spirit y sus clientes, incluidos Boeing”.

La demanda afirma además que un exempleado de Spirit AeroSystems que trabajó como gerente de Calidad e inspector, y que no fue nombrado en la demanda, escribió una queja ética a la empresa en 2022 que describía una “cantidad excesiva de defectos” en los productos. El exempleado cree que "Spirit considera que el movimiento de los productos en el futuro es más importante que la calidad", según la demanda.

Un portavoz de Spirit AeroSystems, Joe Buccino, dijo en un comunicado que “Spirit no está de acuerdo con las afirmaciones hechas por los demandantes en la demanda enmendada y tiene la intención de defenderse enérgicamente contra los reclamos. Spirit no hará más comentarios sobre el litigio pendiente”.

Un portavoz de Boeing declinó hacer comentarios sobre esa demanda.

En abril, Spirit AeroSystems identificó un problema de producción en la sección trasera del fuselaje de ciertos modelos 737. “Este no es un problema inmediato de seguridad de los vuelos. Contamos con procesos para abordar este tipo de problemas de producción una vez identificados, los cuales estamos siguiendo”, dijo la compañía en un comunicado.

En agosto, la compañía reveló agujeros inadecuados perforados en el “mamparo de presión de popa” en algunos modelos del fuselaje del 737. Tanto Spirit como Boeing dijeron en declaraciones que se determinó que el problema no era un problema inmediato de seguridad de vuelo.

En diciembre, Boeing pidió a las aerolíneas que inspeccionaran sus aviones 737 Max en busca de un posible perno flojo en el sistema del timón después de que se descubrió un posible problema. Boeing dijo que se reparó un avión al que le faltaba un perno, pero quería que se revisaran todos los aviones Max en servicio.

Boeing ha enfrentado un escrutinio desde dos accidentes fatales que involucraron a los 737 Max 8, uno en Indonesia, en octubre de 2018, y el otro en Etiopía, en marzo de 2019, en los que murieron 346 personas. Un sistema de seguridad llamado MCAS utilizado en esos aviones estuvo relacionado con ambos accidentes.