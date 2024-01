(CNN)-- El esquiador noruego Aleksander Aamodt Kilde publicó una foto desde su cama de hospital después de sufrir un “brutal” accidente a toda velocidad y ser sacado en avión de las pistas durante una carrera de descenso de la Copa del Mundo en Suiza.

El sábado, el hombre de 31 años se acercaba a la meta en el exigente circuito de Lauberhorn en Wengen, cuando perdió el equilibrio y chocó contra la red de seguridad.

Los médicos acudieron rápidamente a Kilde, campeón de la Copa del Mundo de 2020, antes de que lo trasladaran al hospital en helicóptero, según Reuters.

Este domingo, Kilde publicó una foto de él mismo en el hospital con cortes en la cara junto a su pareja, la leyenda del esquí Mikaela Shiffrin.

“Estoy aquí (y siendo atendido por la única Mikaela Shiffrin)”, escribió en X, antes conocido como Twitter.

"Remendado. Muchas gracias por todos los mensajes. Estoy agradecido por todas las palabras de amor y apoyo. Este deporte puede ser brutal, pero todavía lo amo”.

I’m here (and being taken care of by the one and only @MikaelaShiffrin ❤️‍🩹)…patched up…thank you so much for all of the messages. I’m grateful for all the words of love and support. This sport can be brutal, but I still love it. 🙏🏻

Will share more later. pic.twitter.com/CNwkHzJz0q

— Aleksander Aamodt Kilde (@AleksanderKilde) January 14, 2024