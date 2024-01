Elecciones en Venezuela aún en incertidumbre 1:25

(CNN Español) -- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes un incremento del ingreso mínimo integral de los trabajadores, que pasa de 70 a 100 dólares, en su mensaje anual al país emitido desde la sede de la Asamblea Nacional.

El mandatario mencionó la cifra directamente en dólares, asegurando que se trata de un ingreso indexado, es decir, que se ajustará a un pago en bolívares equivalente a la tasa cambiaria oficial del día. Sin embrago, no anunció un incremento del salario mínimo mensual que reciben los trabajadores venezolanos como base, que es de 130 bolívares, o US$ 3,6 a la tasa de cambio oficial. Si se calcula a la tasa del mercado negro o paralelo, el salario mínimo mensual se ubicaría en US$ 3,4.

El mandatario agregó que este aumento entrará en vigor el primero de febrero. Precisó que esos 100 dólares estarán conformados por un bono denominado como “bono de guerra económica” de 60 dólares y 40 dólares de Cesta ticket o bono de alimentación.

El llamado “bono de guerra económica” lo reciben únicamente las personas que están registradas en la plataforma Patria que maneja el Gobierno y no todos los trabajadores. Según la página del sistema Patria, 14,2 millones de personas son atendidas de manera directa mensualmente por este sistema. Se trata de una página que ha sido denunciada por distintos voceros de la oposición como un instrumento de control de los ciudadanos que condiciona los beneficios oficiales a la fidelidad política.

En el caso de los Cesta ticket, no forman parte del ingreso de todas las personas que cobran salario mínimo; por ejemplo, los pensionados no tienen acceso a este beneficio.

Y este aumento se produce a pesar de que la Constitución de Venezuela establece en su artículo 91 que el Estado garantizará a los trabajadores de los sectores público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento.

La medida generó prontas reacciones en una jornada que coincidió con el Día del Maestro y en el cual trabajadores de ese sector protestaron para exigir un incremento salarial, pues denuncian que el actual sueldo que perciben no les alcanza para comer.

El dirigente sindical del sector salud, Mauro Zambrano, considera que la política de incrementar el ingreso y no del salario a su juicio pretende “eliminar las prestaciones sociales, los aguinaldos, aplastar las contrataciones colectivas, las vacaciones de los trabajadores”. Dejan claro que esta medida deja por fuera a los jubilados que mantienen un salario mínimo mensual que equivale a unos tres dólares y, por tanto, advierten que seguirán en las calles protestando.

En su presentación, el mandatario venezolano ofreció cifras económicas del país según las cuales el crecimiento económico de Venezuela en 2023 se ubicó en 5%. Con respecto a la actividad petrolera, afirmó que se produjo un crecimiento de 12,99% en el tercer trimestre de 2023, con un aumento de 14,60% de la extracción de petróleo crudo y gas natural. En tal sentido, señaló que esto derivó en un aumento de exportaciones petroleras de 60,46% y unos ingresos de US$ 6.230 millones.