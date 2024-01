Cientos de miles de personas pasan hambre en Gaza mientras la hambruna llega a "velocidad increíble", advierte el jefe de ayuda de la ONU

Agencia de ayuda de ONU describe la crisis humanitaria en Gaza 4:19

(CNN) - La guerra de Israel en Gaza causó la hambruna a "una velocidad increíble", dijo este lunes a CNN el jefe de ayuda de emergencia de las Naciones Unidas , mientras advertía que cientos de miles de palestinos están muriendo de hambre en el enclave asediado.

La "gran mayoría" de los 400.000 habitantes de Gaza que las agencias de la ONU consideran tienen riesgo de sufrir esta hambruna en realidad "ya están pasando la hambruna, no solo están en riesgo", dijo Martin Griffiths, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, a Christiane Amanpour, de CNN.

"Ha sido un aspecto extraordinario y totalmente desagradable de la guerra de Gaza", dijo. "Ha llevado la hambruna a una velocidad increíble al frente de las líneas".

La ayuda fue llegando lentamente a Gaza desde dos cruces fronterizos en el sur, pero las agencias advirtieron que es una fracción de lo que se necesita.

La semana pasada, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo que Israel había negado la entrada de suministros críticos al norte de Gaza. Pero Israel acusó a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos de no hacer lo suficiente y de “estancar” el progreso.

Griffiths le dijo a CNN este lunes que trabajar para brindar ayuda humanitaria a 300.000 habitantes de Gaza que permanecen en el norte de Gaza sigue siendo un desafío.

"No es una cuestión de la cantidad de camiones que pueden entrar", dijo después de enumerar una serie de controles de carreteras que detienen la ayuda, incluida una "distensión de rutas de acceso" poco confiable y que los civiles tienen que trasladarse "de un lugar de inseguridad a otro lugar de inseguridad."

“Si no se puede confiar en que las rutas de acceso de las personas necesitadas no estén en conflicto, si no se puede confiar en que los hospitales no sean atacados... si no se puede confiar en que las personas tengan que trasladarse de un lugar de inseguridad a otro lugar de inseguridad, esas son las cuestiones que hacer entregas de ayuda humanitaria”, afirmó. "No se trata de la cantidad de camiones que puedan entrar".

Más de 24.000 personas murieron en Gaza y más de 60.000 resultaron heridas desde el 7 de octubre, dijo este lunes el Ministerio de Salud dirigido por Hamas. Mientras tanto, casi el 90 % de la población de Gaza antes de la guerra ha sido desplazada, según la ONU.

Esa campaña comenzó después de la masacre y el secuestro, el 7 de octubre, por parte de hombres armados de Hamas, en el que murieron unas 1.200 personas en Israel y más de 240 fueron tomadas como rehenes, más de 130 de los cuales todavía están en cautiverio, vivos o muertos.

Los incesantes bombardeos de Israel causaron una devastación generalizada, mientras los civiles viven con la amenaza de una muerte inminente, ya sea por un ataque aéreo, por hambre o por enfermedad.

Griffiths advirtió el lunes que la terrible situación humanitaria en el enclave podría crear “odio generacional”.

"Nos preocupamos tanto por la seguridad de Israel como por la seguridad de Gaza", dijo.

"Gritando de hambre"

Este lunes, las agencias de la ONU hicieron un llamado conjunto para un mayor acceso de la ayuda a Gaza, diciendo que "se necesita urgentemente un cambio fundamental en el flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza".

Los jefes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Organización Mundial de la Salud dijeron que llevar suficientes suministros hacia y a través de Gaza depende de la apertura de nuevas rutas de entrada; cada día se permite el paso de más camiones por los controles fronterizos; menos restricciones al movimiento de trabajadores humanitarios; y garantías de seguridad para las personas que acceden y distribuyen la ayuda.

"La gente en Gaza corre el riesgo de morir de hambre a pocos kilómetros de camiones llenos de alimentos", dijo la directora del PMA, Cindy McCain. “Cada hora perdida pone en riesgo innumerables vidas. Podemos mantener a raya la hambruna, pero solo si podemos entregar suficientes suministros y tener acceso seguro a todos los necesitados, dondequiera que estén”.

El PMA advirtió a principios de diciembre que la “crisis de hambre catastrófica” en Gaza que “ya amenaza con abrumar a la población civil” no hará más que intensificarse.

Salwa Tibi, una trabajadora humanitaria –de 53 años– y madre de cuatro hijos en Gaza, dijo recientemente a CNN que sus hijos están “gritando todo el día de hambre”.

A medida que los vientos, las fuertes lluvias y las temperaturas más frías descienden sobre Gaza de noviembre a febrero, los trabajadores humanitarios y los civiles que intentan sobrevivir a los bombardeos persistentes dijeron a CNN que enfrentan duras condiciones de vida, acceso insuficiente a ropa abrigada y brotes de enfermedades en refugios improvisados ​​superpoblados. Los alimentos, el combustible y el agua son cada vez más escasos y el precio de lo poco que queda está aumentando vertiginosamente.

“Me sentí mal por los niños, no tenían nada que los mantuviera calientes y nos moríamos de frío por las noches”, dijo Tibi.

Los adultos racionan sus comidas para que los niños no pasen hambre. “Veo gente muriendo de hambre, literalmente muriendo de hambre”, dijo Shadi Bleha, un estudiante de 20 años, desplazado del norte de Gaza a Rafah, que come una vez al día.

Vidas "pendientes de un hilo"

La Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria y Nutrición (CIP) confirmó que toda la población de Gaza (alrededor de 2,2 millones de personas) enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria aguda o algo peor, y uno de cada cuatro hogares enfrenta condiciones catastróficas.

El CIP dijo que es la proporción más alta de personas que enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda que la iniciativa haya clasificado jamás para un área o país determinado.

"Los niños que corren un alto riesgo de morir por desnutrición y enfermedades necesitan desesperadamente tratamiento médico, agua potable y servicios de saneamiento, pero las condiciones sobre el terreno no nos permiten llegar de manera segura a los niños y las familias necesitadas", afirmó la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell.

Los 350.000 niños menores de cinco años de Gaza son especialmente vulnerables, dijo Unicef. La agencia advirtió que en las próximas semanas la emaciación infantil, que es la forma de desnutrición más peligrosa para la vida de los niños, podría afectar a hasta 10.000 niños.

“Parte del material que necesitamos desesperadamente para reparar y aumentar el suministro de agua sigue teniendo restringida su entrada a Gaza. La vida de los niños y sus familias está en juego. Cada minuto cuenta”, dijo Russell.

Pero las agencias se hicieron eco de la advertencia del jefe de ayuda Griffiths de que la ayuda humanitaria por sí sola no puede revertir el empeoramiento del hambre entre la población de Gaza.

Phillipe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, dijo que "los suministros comerciales son imprescindibles para permitir que los mercados y el sector privado se reabran y proporcionen una alternativa a la accesibilidad de los alimentos".

Sana Noor Haq y Rosa Rahimi, de CNN, contribuyeron con el reportaje.