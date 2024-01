Noboa advierte que la violencia en Ecuador "trasciende fronteras". Una brutal tempestad en EE.UU. lleva consigo un récord de frío. La amenaza de Kim Jong Un. ¿De qué hablan los ricos en Davos? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. ¿Qué busca Milei en Davos?

El presidente de Argentina, Javier Milei, ya se encuentra en Suiza para participar del Foro Económico Mundial, que se realiza cada año en la ciudad de Davos. Esta será su primera presentación mundial en un espacio de estas características. ¿Cuáles son sus objetivos y qué reuniones tiene previstas?

2. Noboa advierte que la violencia en Ecuador "trasciende fronteras"

Ecuador instó a Estados Unidos y otras naciones del mundo a apoyar al país tras el aumento de la violencia, que recientemente incluyó el asalto a una cadena de televisión y la toma de instalaciones penitenciarias. En declaraciones a Christiane Amanpour de CNN, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este martes que se necesita una “cooperación internacional” ya que el tema es un “problema global”. “Aceptaría con mucho gusto la cooperación de Estados Unidos. Necesitamos equipos, necesitamos armas, necesitamos inteligencia y creo que este es un problema global. No es sólo en Ecuador, este es un problema que va más allá de las fronteras”, afirmó.

3. La amenaza de Kim Jong Un

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, prometió retirar un enorme monumento a la posible reunificación de la península de Corea que su padre construyó en Pyongyang, calificándolo de “monstruo a la vista”.

4. ¿Por qué Irán atacó objetivos en Iraq y Siria?

Medio Oriente está viviendo una de las escaladas de violencia más graves desde la irrupción del autoproclamado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en 2014 o incluso de la guerra de Iraq iniciada en 2003 con la invasión estadounidense. Desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo extremista Hamas lanzó un brutal ataque terrorista contra Israel que dejó un saldo de 1.200 israelíes muertos, Gaza ha estado en el centro de una guerra. Pero ese no es el único foco de conflicto. Irán ha potenciado la escalada en la región al atacar posiciones de los kurdos en Iraq y de "grupos terroristas anti-Irán" en Siria. ¿Por qué lo hizo? Análisis.

5. Brutal tempestad en EE.UU. lleva consigo un récord de frío

Una brutal ráfaga ártica está llevando temperaturas bajas récord que amenazan la vida en una gran franja de Estados Unidos, mientras la nieve y la lluvia helada se extienden desde el sur hacia el noreste del país. Esto es lo que debes saber.

A la hora del café

Un nuevo mono clonado pone de relieve los límites de la clonación

Los científicos clonaron por primera vez un mono rhesus, un avance que podría contribuir al progreso de la investigación médica, pero que ha suscitado las críticas de un grupo de defensa de los animales.

Costco pone a prueba un nuevo sistema para entrar a las tiendas

Tenemos malas noticias si utilizas la membresía de Costco de otra persona para entrar a las tiendas: el gigante minorista empezó a tomar medidas para evitarlo.

Por qué esta estadounidense cambió su país por Portugal

Katie Meyer, una profesional de la comunicación en el sector de la hostelería de California, decidió salir de Estados Unidos y mudarse a un país que nunca había visitado. Esta es su historia.

Lux Pascal, actriz y modelo trans, fue la acompañante de su hermano Pedro Pascal en los Emmy

El protagonista de "The Last of Us" ya ha hablado en otras ocasiones de su estrecha relación con su hermana pequeña, que es actriz y modelo trans.

¿De qué hablan los ricos en Davos?

Los cielos de Suiza están repletos esta semana de aviones que transportan a líderes empresariales y políticos, expertos de los medios de comunicación y multimillonarios al Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) que tiene lugar en Davos, un acontecimiento anual en el que la élite debate los asuntos más apremiantes del año entre filetes de US$ 150 y martinis de US$ 40.

La cifra del día

29 millones

La edad de un nido fosilizado de 29 millones de años que se descubrió en Oregon y que podría ser diferente a todo lo que los paleontólogos han visto hasta ahora.

La cita del día

"Texas hizo eso imposible”

El Gobierno de Joe Biden dijo a la Corte Suprema el lunes por la noche que Texas hizo “imposible” que los agentes de la Patrulla Fronteriza pudieran brindar ayuda a tres inmigrantes mexicanos que se ahogaron en el río Grande la semana pasada.

Y para terminar...

Los espectáculos astronómicos que no te puedes perder en 2024

En 2024, el cielo nocturno se iluminará con estrellas y superlunas, y una parte de América del Norte se oscurecerá con un eclipse solar total. Estos con algunos de los espectáculos astronómicos que no puedes perderte este año.