Lux Pascal, actriz y modelo trans, fue la acompañante de su hermano Pedro Pascal en los Emmy

Estos son los ganadores de los Emmy 2023 2:17

(CNN) -- Pedro Pascal estuvo acompañado por su hermana, Lux, el lunes por la noche en la 75ª edición de los premios Emmy.

La pareja pasó por la alfombra roja con atuendos y sonrisas a juego.

El protagonista de "The Last of Us" ya ha hablado en otras ocasiones de su estrecha relación con su hermana pequeña, que es actriz y modelo trans.

El año pasado habló con Esquire sobre cómo sus apretadas agendas les impiden verse tanto como a él le gustaría.

"Me pongo ansioso sobre cuándo volveré", dijo sobre su estancia en Nueva York para verla actuar en la obra de Ayad Akhtar "The Who & the What". "Simplemente estoy intentando verla todo lo posible".

publicidad

Cuando se le preguntó por las dificultades de la población trans, Pedro Pascal no quiso hablar en nombre de su hermana, 17 años menor que él.

"No me gustaría hablar en su nombre", dijo a la publicación. "Pero ella es y siempre ha sido una de las personas y personalidades más poderosas que he conocido. Mi lado protector es letal, pero la necesito más de lo que ella me necesita a mí".

Lux Pascal presenta un podcast sobre el tema de la identidad, "Love in Gravity". Y aunque está encantada de entablar conversaciones, el año pasado dijo a Remezcla que también valora su privacidad.

"Quiero ser reservada sobre ciertas cosas", dijo. "No quiero tener que responder a todas esas preguntas sobre mi identidad. A veces solo quiero relajarme y comerme un beignet".