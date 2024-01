Compró un departamento en España y comenzó una nueva vida fuera de Estados Unidos “sin mirar atrás”

(CNN) -- Mudarse a una soleada ciudad mediterránea en España no siempre significa llevar un estilo de vida más relajado, aunque las siestas son una ventaja. Dar el salto también puede llevarte a realizar tus sueños en un lugar que te encanta.

Basta con preguntarle a Matthew Coe.



Este abogado inmobiliario y corporativo de 60 años de Wenatchee, Washington, se embarcó en un nuevo comienzo después de que la crisis económica mundial afectara a su trabajo en el sector hotelero, empujándole a reconsiderar sus planes para el futuro. Dejó su trabajo corporativo en Hong Kong con una importante marca hotelera y se trasladó a Europa.

De todas las ciudades que Coe había visitado y en las que había vivido durante su carrera, como Hong Kong, Singapur, Seattle y Chicago, eligió la tranquila ciudad de Barcelona en España. Y, en retrospectiva, dice que no se arrepiente de nada.

"Los viajes a países mediterráneos siempre habían sido mi destino favorito. Me encantaban Turquía, España, Italia y Grecia. Cuando las secuelas de la Gran Recesión trajeron cambios a mi puesto corporativo decidí que era el momento de pasar página a esa vida y perseguir nuevos intereses, entre ellos aprender de verdad un idioma extranjero", explica Coe a CNN.

La mudanza supuso mucho más que aprender español.

publicidad

"Lo que empezó, en mi mente, como un descanso o un año sabático, se convirtió en un nuevo capítulo de mi vida en Europa y en búsquedas de emprendimiento relacionadas con la inversión inmobiliaria y el diseño".

Coe "probó" el ritmo y el tamaño de Valencia y Madrid, viviendo en departamentos alquilados en ambas ciudades durante un tiempo antes de decidirse por un contrato más largo en Barcelona.

Trabajó como asesor para el mismo grupo hotelero durante varios años mientras estudiaba español y, finalmente, empezó a comprar y reformar departamentos para venderlos. Coe regresó a Hong Kong durante varios años, pero el inicio de la pandemia de covid-19 a principios de 2020 le impulsó a echar raíces más permanentes en Barcelona, "un lugar más agradable para sobrellevar la pandemia que estar bajo un estricto confinamiento en Hong Kong", con unos costos de vida significativamente más bajos.

"No he mirado atrás. Ahora sé que Cataluña es mi hogar", afirmó Coe.

Hacer de España su hogar

Su regreso a Barcelona en julio de 2020, en plena pandemia, fue la elección natural para él: la combinación perfecta de cultura, comida, clima y estilo de vida.

En 2021, hizo la mudanza más permanente con la compra de un departamento de 90 metros cuadrados en un edificio modernista de mediados de la década de 1920 en el animado barrio de Sant Antoni de Barcelona. Pagó 400.000 euros (unos US$ 435.000) y lo reformó por 125.000 euros (unos US$ 135.000).

Remodeló el lugar, derribando paredes interiores y combinando habitaciones para crear un gran dormitorio con zona de baño y vestidor de planta abierta. El departamento, de un dormitorio y un baño y medio, tiene dos balcones y una pequeña terraza trasera.

Las "alfombras" de mosaicos originales del departamento son el centro de atención.

"La primera vez que entré en el departamento, me enamoré del suelo", dice Coe. "Como parte de la renovación, limpié y pulí las baldosas para recuperar el brillo original. Me esfuerzo por conservar los elementos originales siempre que renuevo una propiedad".

Coe, que vive en el extranjero desde 2006, no siente nostalgia por Estados Unidos, país que visita un par de veces al año.

"Añoro las montañas y los lagos del noroeste del Pacífico y, por supuesto, a mi familia. Aparte de eso, en realidad no extraño nada y puedo encontrar cualquier cosa que necesite en Barcelona. Me he adaptado perfectamente al estilo de vida español. No me imagino volviendo a Estados Unidos en este momento".

Barcelona realmente cautivó a Coe por su ambiente vibrante, pequeño y accesible, con una mezcla de extranjeros y lugareños, una ciudad que "zumba de actividad, prometiendo descubrimientos casi cualquier día o tarde de la semana".

No hay otra ciudad en el Mediterráneo que sea tan internacional como Barcelona, dice, y el barrio en el que vive es una mezcla de puestos de mercado y tiendas, donde los residentes y los comerciantes locales se han convertido en nuevos amigos.

"Salgo de mi edificio y, antes de llegar a la primera esquina, ya he saludado a media docena de personas. Es una auténtica comunidad, y yo me siento parte de ella", afirma Coe.

"Seguro que esto ocurre en Estados Unidos, pero no con el mismo nivel de compromiso. Si las ciudades estadounidenses tuvieran más densidad y menos coches, quizá podría reproducirse en cierta medida. El acto cotidiano de vivir aquí conduce a una calidad de vida inigualable en cualquier otro lugar en el que haya vivido".

Emprender una nueva aventura

El estilo de vida pausado de Barcelona y el cálido clima mediterráneo fueron puntos a favor que respaldaron la decisión de Coe de abrir su propia empresa, VistaFutura, en 2022 para ayudar a otros extranjeros a encontrar un hogar, poniéndolos en contacto con arquitectos y constructores locales.

"Tuve la oportunidad de hacer lo que realmente quería en un lugar donde me encanta vivir", afirma.

Pero trasladarse no fue ni mucho menos una tarea fácil. Primero tuvo que averiguar cómo vivir legalmente en España.

"Navegué por el proceso de visado y obtuve mi residencia por mi cuenta leyendo las leyes y foros de inmigrantes (gran manera de mejorar mi español), haciendo colas para obtener información, llamando al Consulado español".

Dio un par de "vueltas equivocadas", dice, y el proceso le llevó mucho tiempo.

"Mi propia experiencia, sin embargo, se convirtió en un impulso para mí para iniciar mi propio negocio apoyando a otros que buscan mudarse a Barcelona".

Coe tiene un visado de residente permanente (Residencia Larga Duración), que le permite trabajar y residir en España permanentemente. Dice que no es tan difícil de obtener para otros ciudadanos estadounidenses, y que solo requiere algo de diligencia para reunir los papeles y paciencia para completar el trámite.

Ritmo de vida en España

Se ha acostumbrado rápidamente al ritmo diario y a las costumbres desenfadadas de España.

Al mediodía, se pasa por el mercado local para comprar fruta y verdura fresca para el almuerzo. Después sucumbe a la emblemática siesta, reanuda el trabajo por la tarde y por la noche sale de tapas con los amigos y al cine español para perfeccionar el idioma.

Los fines de semana los dedica a pasear, subirse a un tren o a un autobús para ir de excursión por la costa o las colinas de los Pirineos, donde Coe se aloja en acogedores hostales tradicionales.

Puede que el negocio que montó sea un trabajo de ensueño, pero conlleva retos y episodios divertidos, sobre todo cuando trata con clientes estadounidenses adictos a la prisa que no se adaptan al ritmo pausado de la vida española.

"Los estadounidenses intentan hacer demasiado en muy poco tiempo y se molestan cuando no pueden concertar citas a media tarde o encuentran un negocio cerrado un domingo", explica Coe. "Los oigo quejarse de lo difícil que es conseguir algo en España y lo mucho más fácil que sería en Estados Unidos. Esa actitud es una forma segura de que uno nunca se adapte".

Bajar la velocidad

El estilo de vida español ha sido una lección muy útil, ya que enseñó a Coe a ir más despacio y aceptar el ritmo. Dice que las cosas se hacen al estilo Mediterráneo, pero un poco más despacio.

También adoptó el horario de trabajo de los españoles, haciendo una pausa para comer y no reanudando el trabajo antes de las 4 p.m. Pero las cenas tardías, que suelen empezar a las 10 p.m. y se alargan hasta la medianoche, no van con él.

"A menos que seas un búho nocturno, me resulta difícil cenar después de las 9 de la noche y luego irme a dormir sobre las 11. ¡Es duro para el sistema digestivo!".

Hacer la compra es mucho más relajante e implica una actividad física ligera y saludable.

"Me encanta comprar alimentos frescos, ir andando al mercado, no tener que subirme a un auto y conducir hasta una tienda de comestibles de cajas gigantes".

Coe afirma que el costo de la vida es más bajo que en Estados Unidos, pero también lo son los salarios españoles. "Pero si se gana un salario acorde con el de Estados Unidos, ofrece un gran valor".

Aunque los precios en España se han disparado últimamente con la inflación, que también ha afectado a los costos inmobiliarios, las comidas completas en lugares no turísticos de Barcelona cuestan como máximo unos 14 euros (unos US$ 15), mientras que un buen café cuesta 2,50 euros (unos US$ 2,75), a menudo la mitad que en Estados Unidos, dice Coe.

En el lado negativo, Coe ha observado un aumento del turismo excesivo en los lugares de moda de Barcelona, con multitudes abarrotando museos y atracciones clave. Y las colas en los controles de inmigración de los aeropuertos son cada vez más largas.

Sin embargo, las ventajas de vivir en España superan con creces a los inconvenientes, afirma Coe. Por ejemplo, no le preocupa pagar el seguro médico. En España tiene derecho a la asistencia sanitaria nacional por haber cotizado a la Seguridad Social y haber vivido en España más de cinco años.

Y vivir en España le ha dado a Coe un regalo envidiable.

"Tengo más tiempo, menos urgencias, más tiempo para viajar y descubrir".