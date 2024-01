Kate se une a una práctica de rugby en silla de ruedas 1:01

(CNN) -- Ha habido preocupación en Reino Unido durante las últimas 24 horas después de que se reveló que problemas de salud están obligando a dos de los miembros más importantes de la realeza a salir del ojo público.

El rey Carlos se someterá a un procedimiento correctivo por agrandamiento de la próstata la próxima semana, mientras que su nuera Kate permanece en el hospital tras una operación abdominal exitosa. William también dará un paso atrás en sus deberes para apoyar a su esposa.

Los anuncios dominaron los periódicos del Reino Unido el jueves, con titulares como "Oremos para que ambos estén bien" en el Daily Mail y "La realeza sacudida por la operación de Kate" en la portada del Sun.

El anuncio del miércoles sobre la salud del monarca británico de 75 años se produjo en un momento en que se le esperaba en Escocia en su Dumfries House para una serie de compromisos en los próximos días, reveló una fuente de la realeza.

Al parecer, esos eventos ahora se han retrasado por consejo de los médicos del rey. Según la fuente, el palacio no quería que los invitados, incluidos dignatarios extranjeros y miembros del gabinete, viajaran cuando no era necesario, por lo que se emitió un breve comunicado.

En general, al palacio no le gusta revelar detalles sobre las condiciones de salud específicas de la familia Windsor. No es que estén siendo cautelosos y engañosos, pero los asistentes creen que la familia tiene el mismo derecho a la confidencialidad del paciente que todos los demás. Y cuando ingresan en un hospital, el palacio tiene el deber de hacérselo saber al público.

Sin embargo, en este caso, el palacio destacó en su declaración de tres líneas que la condición de Carlos es “común a la de miles de hombres cada año”. Además, una fuente real nos dijo que el monarca estaba dispuesto a compartir su diagnóstico, ya que podría animar a otros hombres a hacerse chequeos.

Con la operación del rey, algunos, naturalmente, se han preguntado qué sucede en su ausencia. Una fuente de la realeza dijo que no esperan que la próxima semana se necesite ningún Consejero de Estado, los miembros de la realeza de mayor rango que pueden sustituir a Carlos.

Actualmente, los príncipes William, Harry, Andrés y Eduardo, así como la princesa Anne, pueden cumplir con los deberes de Carlos en su ausencia.

La noticia del tratamiento de Carlos fue una sorpresa para muchos cuando el Palacio de Kensington había anunciado por separado la larga estancia hospitalaria de Kate solo 90 minutos antes.

Aunque se espera que el rey solo retrase su diario por un corto período mientras se recupera, Kate estará fuera de acción por un período de tiempo significativamente más largo. "Según el consejo médico actual, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Pascua", dijo el Palacio de Kensington.

La princesa de Gales fue vista durante la Navidad con la familia en Sandringham y se mostró bien en varios compromisos públicos, señala la historiadora real de CNN, Kate Williams.

“Ella estuvo muy ocupada en diciembre. Tenía el servicio de villancicos y estaba haciendo todo tipo de compromisos con su Fundación Real para la Primera Infancia, así que creo que habrá muchos compromisos que tendrán que posponerse ahora”, añadió Williams.

Pero desde entonces no se la ha visto públicamente. Ahora que el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis reiniciaron la escuela la semana pasada, solo habría sido cuestión de tiempo antes de que el público se diera cuenta de la ausencia de Catherine si la casa real no hubiera hecho su anuncio esta semana.

Descansar durante varios meses en su casa de Windsor será un cambio de ritmo muy diferente para esta madre de tres hijos, conocida por ser una madre activa y muy involucrada en las escuelas de sus niños. Sus compromisos públicos —realizó más de 120 el año pasado— se ajustan a su agenda en casa.

Su esposo, el príncipe William, hará malabarismos con el cuidado de los niños y estará a su lado mientras se recupera, dijo otra fuente de la realeza. Eso significa que William no realizará ninguna tarea oficial mientras ella todavía esté en el hospital o cuando llegue a casa.

Cuando la pareja formó una familia, querían asegurarse de que sus hijos recibieran una educación lo más normal posible. No tienen personal interno ni niñeras y prefieren encargarse ellos mismos de la recogida en la escuela. Eso no quiere decir que no tendrán apoyo. Los padres de Kate viven cerca y siempre pudieron apoyarse en el personal del Castillo de Windsor, pero prefirieron hacerlo ellos mismos.

La pareja también canceló todos los viajes en el futuro previsible. William y Kate suelen viajar a principios de año, pero ahora también se perderán una esperada gira internacional de primavera.

La declaración del palacio de que no estará en su agenda hasta después de Pascua significa que probablemente se perderá varios eventos de alto perfil, incluidos los Premios de Cine de la Academia Británica (que generalmente se otorgan porque el príncipe William es el presidente de la academia) y el servicio anual del Día de la Commonwealth en Abadía de Westminster.

Kate ocupa el puesto de coronel honorario de la Guardia Irlandesa, pero el pronóstico sugiere que se verá obligada a renunciar a las celebraciones del Día de San Patricio con el regimiento. También es la patrona del rugby inglés, pero tendrá que faltar a cualquier aparición en el torneo de las Seis Naciones, que comienza a principios de febrero.

La noticia del procedimiento médico de la princesa fue una sorpresa, pero la fuente dejó en claro que no estaba relacionado con un cáncer.

Con todo esto en mente, la monarquía todavía necesita un público de cara a la realeza y ese vendrá en la forma de la reina Camilla. La princesa Anna, el príncipe Eduardo y su esposa Sophie, por supuesto, continuarán con sus propios deberes y obligaciones, pero no tienen el mismo peso que el mayor de la familia.

La institución estará dispuesta a asegurar a los británicos que no pasa nada y, como tal, espera que Camilla esté fuera de casa la próxima semana.

En las próximas semanas, el rey Carlos seguirá manejando los asuntos de la monarquía entre bastidores y los príncipes de Gales se mantendrán informados y ofrecerán consejos según sea necesario. Pero será Camilla quien dé un paso hacia el vacío.