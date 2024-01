Preolímpico Sub 23 en Venezuela: jugadores a seguir, partidos, horarios y cómo ver en TV

Vista general de la entrada del estadio Brigidio Iriarte en Caracas el 17 de enero de 2024. (Foto de FEDERICO PARRA/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- Compiten las 10 selecciones sudamericanas. Serán 21 días de competencia en la cual se jugarán 32 encuentros. Están en juego dos pasaportes a los Juegos Olímpicos de París. Las selecciones van con poderosos equipos que tienen a Argentina, Brasil y Uruguay como favoritos a ser campeones.

Este sábado comienza a rodar el balón del importante torneo preolímpico de fútbol, el cual se desarrollará por primera vez en Venezuela hasta el 11 de febrero. Es organizado por la Confederación Sudamericano de Fútbol (Conmebol) y que tiene a la mismísima FIFA como garante de un torneo que ha aumentado su prestigio, competitividad y credenciales en los últimos tiempos.

Esta edición número 14 del torneo sudamericano Sub 23, tiene como aspiración máxima, conseguir dos boletos para los Juegos Olímpicos 2024 que se disputarán en París entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

Las 10 selecciones sudamericanas, divididas en dos grupos de 5 equipos cada una, jugando todos contra todos en esa primera fase. Clasificarán a la siguiente fase, los dos primeros de cada grupo. Los 4 equipos jugarán todos contra todos y los dos primeros de esa fase final clasificarán a la cita olímpica.

El Grupo A, está conformado por Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

El Grupo B, está compuesto por Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú.

Por historia, por el enorme potencial de jugadores con que llegan a la cita en tierras venezolanas, Argentina y Brasil, - campeón y subcampeón en el último sudamericano Sub 23 jugado en 2021 en Colombia-, lucen como favoritos. A los dos colosos se le suma Uruguay, que además de anexar jugadores del Sub 20 con que se consagró campeón Mundial Sub 20 en 2023 en Argentina -, será dirigido por Marcelo Bielsa, DT que ha generado una revolución en Uruguay dirigiendo a la selección mayor.

La máxima ganadora de este torneo es Brasil, quien se adjudicó este certamen en 7 ocasiones. Argentina, es su inmediato perseguidor, con 5 títulos. En tanto que Paraguay se consagró en la restante ocasión. El último torneo se llevó a cabo en 2021 en Colombia (su fecha inicial era el 2020, pero la pandemia de covid-19, lo postergó un año), y su campeón fue Argentina que venció en la final a Brasil. Justamente los dos colosos del continente son los máximos favoritos a adjudicarse el certamen. Uruguay aparece como otro serio candidato a disputarle a Brasil y a la Argentina la aspiración de ser campeón. Colombia es otra selección a tener muy en cuenta.

Figuras estelares que el mundo estará mirando:

Argentina

Thiago Almada, volante creativo del Atlanta United (MLS), es la figura del torneo que llega con la más alta condecoración: Campeón Mundial en Qatar 2022. “El Guayo” es un jugador con técnica admirable, endiablado en el uno a uno y con un poder de gol en la ofensiva. El ex Vélez Sarsfield, es una de las más altas referencias de una selección argentina que llega con un poderoso seleccionado.

El equipo comandado por Javier Mascherano en la dirección técnica cuenta a su vez, con el lateral volante Valentín Barco, de ascendente carrera que fue adquirido recientemente por el Brighton & Hove Albion F.C de la Premier League del Boca Juniors. El “Colo” tiene una clase admirable, gran pegada y una personalidad de fuste que rápidamente encandilaron en el fútbol argentino.

También se sumó en los últimos días, una de las joyas del fútbol argentino, Claudio “Diablito” Echeverri. En el último sudamericano Sub-17, el habilidoso volante anotó un triplete a Brasil en los cuartos de final y ganó el Balón de Bronce en el mundial que se disputó en 2023 en Indonesia. Echeverri fue recientemente adquirido por el Manchester City inglés, aunque continuará en la temporada 2024 en River Plate.

El torneo será una prueba muy especial, no solo para una poderosa selección que tiene mucho en juego, sino para sus figuras que vienen precedidas de mucho brillo: también lo será para su técnico Javier Mascherano. El DT tuvo un mal debut como conductor en el clasificatorio al Mundial Sub 20. Argentina fue eliminada en la primera fase. Mascherano presentó su renuncia, pero luego del pedido público de Lionel Scaloni y del propio presidente de AFA Claudia Tapia, prosiguió en el cargo.

En el Mundial Sub 20, que se llevó a cabo en Argentina, la albiceleste fue eliminada en octavos de final a manos de Nigeria, que la derrotó 2-0. Fue un trago amargo y un saldo en rojo para un histórico ex jugador de Argentina. Este importante torneo en tierra venezolana aparece como una gran posibilidad para reivindicarse.

Brasil

La selección verdeamarelha, dirigida por Ramón Menezes, llega con el cartel de su favoritismo de siempre. Decir fútbol es sinónimo de Brasil, la canarinha es el máximo ganador de este torneo y llega con una cantidad de estrellas en su equipo que la presentan como un serio aspirante al título.

Una de sus joyas es el delantero y goleador Endrick Felipe, quien ya fue vendido al Real Madrid de España, aunque aún sigue jugando en el Palmeiras de Sao Paulo. Su enorme talento para moverse en la ofensiva, con su gran habilidad, ya dio que hablar en la última Copa Libertadores con el equipo paulista. También ha disputado partidos con la selección mayor en la última fecha de la eliminatoria sudamericana ante Colombia y Argentina.

John Kennedy, es otra de las estrellas brasileñas, que juega en el Fluminense de Río de Janeiro. El delantero, de gran jerarquía y enorme futuro, les dio la victoria a los cariocas ante Boca Juniors en la última edición de la Copa Libertadores 2023.

Andrey Santos, es un mediocampista de 19 años, que juega para el Vasco da Gama, club carioca con el que debutó en 2022. El Chelsea inglés ya lo compró, tras verlo brillar en el Campeonato Sudamericano Sub 20, que Brasil se adjudicó en 2023 en Colombia. Andrey Santos fue además el goleador del torneo. Ya jugó un partido amistoso con la selección mayor de Brasil.

Uruguay

La selección uruguaya es dirigida por el prestigioso técnico argentino Marcelo Bielsa, que ha generado una revolución en el fútbol uruguayo. La selección mayor adquirió otro voltaje de la mano del DT argentino, que viene de dar un golpe inmenso en las Eliminatorias Sudamericanas: le ganó a Brasil en Montevideo y a la Argentina en Buenos Aires.

Esa impronta de fútbol agresivo, vertical y de espíritu fuertemente competitivo es con la cual quiere disputarle, también a la Argentina y a Brasil, el liderazgo en esta gran vidriera internacional que es este sudamericano Sub 23.

La celeste cuenta con dos futbolistas de tremenda jerarquía. Uno de ellos es Cristian Olivera. El extremo de 21 años se desempeña en Los Ángeles F.C. de la MLS de Estados Unidos. Su gran jerarquía le valió que Bielsa lo haya hecho debutar con la selección mayor ante Ecuador, Colombia y Bolivia, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

Luciano Rodríguez es un delantero que se consagró campeón Mundial Sub 20 con la celeste, donde tuvo un desempeño determinante en base a goles, carácter y un gran frescura en la selección oriental. Es un jugador de tremenda calidad, mucha personalidad y brillo en la ofensiva. Actualmente juega en el Liverpool de la Premier League.

Colombia

Colombia cuenta con un delantero de gran calidad llamado Óscar Cortes, surgido de Millonarios donde fue campeón de un torneo de liga y de una copa del país cafetero, y que ahora se desempeña en el Lens de Francia.

El extremo de 20 años debutó con la selección mayor en 2023 en un partido amistoso. Poderoso remate, veloz, de gran habilidad y buen cabezazo.

Devan Tanton es un lateral que se desempeña en el Fulham de Inglaterra. Es una de las cartas del equipo dirigido por Héctor Cárdenas que le da un salto de calidad al equipo. Poder físico, constante presencia física en la ofensiva, buena pegada y fuerte en la marca son sus credenciales.

Ecuador

En la selección tricolor de Ecuador, se destacan Allen Obando, delantero surgido en el Barcelona de Guayaquil. Se destaca como la máxima figura de la Selección Sub 17, marcando tres goles en el último sudamericano 2023 que se disputó precisamente en Ecuador y también marcó un gol en el Mundial Sub 17 2023 de Indonesia. Imponente presencia, gran emite, poderoso juego asociado y olfato neto de goleador.

Pedro Vite, con 21 años, ya fue ganador en 2020 de la Copa Libertadores de América con Independiente del Valle. El volante juega ahora en el Vancouver Whitecaps de la MLS. Ya se puso la camiseta de la selección mayor en un juego amistoso en 2023. Zurdo habilidoso, elegante, tiene un guante en su pie izquierdo. Posee además gran visión de juego.

Venezuela

La selección venezolana, dirigida por el argentino Ricardo Valiño, cuenta con jugadores a tener muy en cuenta. Entre ellos, se destaca David Martínez, delantero de 17 años que también se desempeña como volante externo, apodado “La Joya”, que juega en el Monagas SC. Ya ha debutado jugando en la Copa Libertadores de América en 2023. Fascinante clase provista de elegancia, admirable técnica, pegada fantástica y notable asistidor.

Kevin Kelsy es delantero surgido de Minero de Guayana y desde 2023 milita en el Shakhtar Donetsk de Ucrania, donde se consagró campeón de la Liga local. Ya ha jugado encuentros de la UEFA Champions League y ha marcado un gol. A sus 19 años está llamado a ser el delantero del fútbol de la selección vinotinto. Imponente presencia en todo el frente de ataque, poderoso remate y habilidoso.

Chile.

En Chile el atacante Damián Pizarro surgió en el Colo Colo. De su jerarquía dependerá mucho la selección roja para hacer un buen torneo. Clubes europeos, como el Werder Bremen, de Alemania, o la Udinese, de Italia, han puesto sus ojos en este delantero de gran calidad, con la pretensión de sumarlo a sus filas. Tremenda personalidad, buen remate, incansable en el ataque y estupendo en el juego asociado.

Paraguay

En Paraguay, se destaca Enso González, quien surgió en Libertad como un admirable volante creativo y delantero. En la actualidad es jugador del Wolverhampton, de Inglaterra, al cual se sumó promediando el 2023. Endiablada habilidad, veloz, impredecible, de gran remate.

TV:

Sudamérica: DirecTV

Argentina: TyC Sports

Chile: Canal 13

Ecuador: DSports y DGo

Perú: DTV y Latina

Venezuela: Televén, Canal 10

Colombia: Caracol TV

Programa de Partidos - Fase de Grupos (Huso horario Miami)

Sábado 20 de enero (Estadio “Brígido Iriarte”)

Ecuador vs. Colombia - 3 PM

Venezuela vs. Bolivia - 6 PM

Domingo 21 de enero (Estadio “Misael Delgado”)

Perú vs. Chile - 3 PM

Argentina vs. Paraguay - 6 PM

Martes 23 de enero (Estadio “Brígido Iriarte”)

Bolivia vs. Brasil - 3 PM

Ecuador vs. Venezuela - 6 PM

Miércoles 24 de enero (Estadio “Misael Delgado”)

Paraguay vs. Uruguay - 3 PM

Perú vs. Argentina - 6 PM

Viernes 26 de enero (Estadio “Brígido Iriarte”)

Bolivia vs. Ecuador - 3 PM

Brasil vs. Colombia - 6 PM

Sábado 27 de enero (Estadio “Misael Delgado”)

Paraguay vs. Perú - 3 PM

Uruguay vs. Chile - 6PM

Lunes 29 de enero (Estadio “Brígido Iriarte”)

Brasil vs. Ecuador - 3 PM

Colombia vs. Venezuela - 6 PM

Martes 30 de enero (Estadio “Misael Delgado”)

Uruguay vs. Perú - 3 PM

Chile vs. Argentina - 6 PM

Jueves 1° de febrero

Venezuela vs. Brasil (Estadio “Brígido Iriarte”) - 8 PM

Colombia vs. Bolivia (Estadio “Misael Delgado”) - 8 PM

Viernes 2 de febrero

Chile vs. Paraguay - (Estadio “Brígido Iriarte”). - 6 PM

Argentina vs. Uruguay (Estadio “Misael Delgado”) - 6 PM