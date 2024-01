DeSantis abandona campaña presidencial, ¿qué sucederá ahora? 7:33

(CNN) -- Nikki Haley es ahora la última candidata que se interpone entre Donald Trump y su tercera designación republicana consecutiva a la presidencia y el dominio total del Partido Republicano.

A menos que la exgobernadora de Carolina del Sur consiga una sorprendente victoria en las primarias del martes en Nueva Hampshire, la carrera por la nominación del Partido Republicano podría haber terminado antes de empezar.

Su enfrentamiento en el estado de Granito se volvió aún más crucial después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se retirara de la carrera presidencial este domingo por la tarde y respaldara a Trump, tras fracasar en su intento de derrotarle en los caucus de Iowa y al quedar claro que no tenía camino sólido por delante.

Su salida ocurre cuando Trump pone toda su atención en Haley y pide a los votantes republicanos que le entreguen una victoria en las primarias de Nueva Hampshire tan amplia que prácticamente ponga fin a la contienda por la designación a nivel nacional.

Si Haley no vence a Trump, o al menos se queda cerca, puede que le cueste esbozar una justificación para seguir contra el expresidente y convencer a los donantes de que sigue siendo una buena inversión financiera.

Haley dijo este domingo por la tarde a Dana Bash, de CNN, que ahora está donde siempre quiso estar, en una lucha directa contra Trump.

"Hay dos personas en esta carrera. Eso es lo que queríamos desde el principio. Vamos a seguir adelante".

Trump ya utiliza su implacable maquinaria política para tratar de aplastar los sueños de Haley de llegar a la Casa Blanca en Carolina del Sur, el próximo gran estado de las primarias, donde ella fue gobernadora y espera cambiar la contienda.

El expresidente, que aventaja a Haley en Nueva Hampshire por 11 puntos en una nueva encuesta de CNN publicada este domingo, está en racha tras su triunfo en los caucus de Iowa la semana pasada.

En un mitin en Manchester el sábado por la noche, Trump criticó el llamado de la exgobernadora de Carolina del Sur a los votantes no declarados que pueden votar en las primarias del Partido Republicano en Nueva Hampshire. Dijo que es una prueba de que ella es una atípica en un partido dominado por su populismo de "Make America Great Again" (MAGA). "Quieren convertir a los votantes liberales en republicanos durante unos dos minutos mientras votan y luego vuelven a ser votantes liberales en la votación demócrata. Es algo terrible", dijo Trump.

En un movimiento inusual en un estado que puede ser quisquilloso sobre su estatus de primero en la nación, Trump miró más allá del martes a las cruciales primarias de Carolina del Sur del próximo mes, tratando de demostrar que las posibilidades de Haley de una verdadera oportunidad para la nominación son inútiles. Convirtió el gélido Nueva Hampshire en una avanzada del cálido estado sureño -donde Haley ganó dos mandatos como gobernadora, pero que ahora es un bastión MAGA- llamando al escenario a líderes del Partido Republicano, incluidos el actual gobernador y la vicegobernadora, para que le respaldaran y para tacharla de demócrata disfrazada.

"Esas grandes filósofas, las Spice Girls, dinos lo que quieres, lo que realmente, realmente quieres. Para eso estamos aquí, para decirles lo que queremos en Carolina del Sur", dijo el gobernador Henry McMaster, de 76 años, con su marcado acento sureño, citando a la banda británica de chicas de los años 90 ante un incongruente telón de fondo de vociferantes partidarios de Trump. "Lo que realmente, realmente queremos... ahí está... justo ahí", dijo McMaster, señalando a un radiante Trump. Russell Fry, representante de Carolina del Sur por Myrtle Beach, afirmó que Haley era suave con China, la inmigración, el crimen y que era una herramienta de los donantes corporativos y "cambia de opinión en cada posición". Y añadió: "Señor presidente, creo que la elección está bastante clara entre este público. Quieren que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca".

El mensaje coordinado del sábado por la noche de los habitantes de Carolina del Sur a los votantes de Nueva Hampshire se produjo un día después de que Trump infligiera un golpe anterior a la moral de Haley, lanzando el respaldo del senador de Carolina del Sur Tim Scott, que abandonó su propia candidatura presidencial en noviembre. "No estoy preguntando quién es una buena persona o una mejor persona", dijo Scott a Bash de CNN en el programa "State of the Union" este domingo. "Creo que el presidente Donald Trump es un presidente fuerte, volverá a ser un presidente fuerte".

Por si alguien se había perdido el punto el sábado por la noche, Trump musitó: "Ahí tenemos a casi todo el mundo apoyándonos, lo que es todo un atributo cuando te presentas con alguien que fue gobernador". El expresidente añadió: "A la gente de Nueva Hampshire, todo lo que necesitan saber sobre Nikki Haley es que cada globalista, partidario liberal de Biden y 'Never Trumper' está de su lado. Prácticamente todos los líderes... en su estado natal de Carolina del Sur están de nuestro lado". En los últimos días, Trump también intensificó los ataques racistas contra Haley en redes sociales, utilizando el nombre de nacimiento que le dieron sus padres, inmigrantes indios, para sugerir que su herencia sudasiática plantea dudas sobre su elegibilidad para ser presidenta a pesar de ser ciudadana de nacimiento.

La estrategia de Trump fue una señal de confianza en su posición en Nueva Hampshire mientras intenta demostrar que es el candidato inevitable. También fue un claro intento de intimidar a Haley para que abandone su campaña si pierde el martes, antes incluso de que la carrera llegue a Carolina del Sur. Una derrota en su estado natal podría debilitar la marca política de Haley si está pensando en una posible campaña presidencial en 2028. Pero su principal sustituto en Nueva Hampshire, el gobernador republicano Chris Sununu, insistió en que solo necesita una buena actuación el martes para seguir adelante con credibilidad. "Siempre dije que querías una carrera de tú a tú de cara al supermartes. Creo que el supermartes es probablemente el momento en el que tienes que empezar a ganar estados", dijo Sununu a NBC News, refiriéndose a una serie de grandes primarias estatales en marzo.

Pero es difícil ver cómo Haley podría tener una ruta creíble hacia la designación republicana y la recaudación de fondos continua si pierde Nueva Hampshire, el estado que parece más favorable a ella, y luego tiene problemas en su estado natal.

Haley necesita reivindicarse en Nueva Hampshire

El alarde de Trump en Carolina del Sur el sábado fue otra demostración de su muy organizada operación política, que también se vio en Iowa y es mucho más efectiva que en sus caóticas campañas de 2016 y 2020.

Haley aprovechó un giro de impulso a finales del año pasado, suscitando expectativas de que podría estar reuniendo a las fuerzas antiTrump en el Partido Republicano a su alrededor de una manera que los críticos del expresidente siempre han dicho que podría hacerlo vulnerable en unas primarias del Partido Republicano. Pero un tercer puesto en Iowa enfrió algunos de los rumores de Haley después de una campaña en gran medida impresionante, mientras que varias controversias, incluida su incapacidad para nombrar la esclavitud como la causa de la Guerra Civil, han planteado dudas sobre su capacidad de resistencia bajo presión y la viabilidad del equilibrio que trata de lograr entre apelar a los moderados en Nueva Hampshire y a los votantes de base más conservadores del Partido Republicano en otros lugares.

En la encuesta de CNN, realizada por la Universidad de Nueva Hampshire, Trump amplió su ventaja con un 50% de apoyo entre los probables votantes del Partido Republicano, mientras que Haley se sitúa con el 39%. DeSantis se situaba con el 6%. La carrera del martes será observada por cómo ese pequeño sector del electorado podría impactar en la carrera entre Haley y Trump.

Sin embargo, Nueva Hampshire también es conocido por sus resultados sorprendentes y por subvertir la lógica convencional. Desde un Bill Clinton plagado de escándalos que resucitó como el "chico del regreso" con un segundo puesto en 1992, hasta la victoria del senador John McCain sobre George W. Bush en 2000, pasando por la irrupción de Hillary Clinton, que desafió las encuestas, para imponerse al ganador del caucus de Iowa, Barack Obama, en 2008. Aunque las dos últimas candidaturas naufragaran en Carolina del Sur, como podría ocurrirle a Haley, al menos cambiaron el tono de la contienda, como ella pretende hacer.

Su suerte el martes por la noche dependerá probablemente de cuántos votantes moderados acudan a las urnas. En la encuesta de CNN, Haley tenía un 58% de apoyo entre los no declarados -como se denomina a los independientes en Nueva Hampshire- que piensan votar. Tiene el 71% de los que se consideran ideológicamente moderados. También está por delante de Trump entre los votantes con estudios universitarios. Su problema, sin embargo, es que esos grupos constituyen una minoría de los votantes en las primarias de Nueva Hampshire.

Después de meses tratando de encontrar la manera de atacar a Trump por sus 91 cargos penales y su asalto a la democracia en 2021 -un historial aberrante que ella describe eufemísticamente como el caos que "le persigue a todas partes"-, la exgobernadora de Carolina del Sur intensificó su retórica en los últimos días. Dice que los crecientes ataques de Trump contra ella son una señal de que está preocupado. Lo está emparejando con el presidente Joe Biden, que se enfrenta a preocupaciones sobre su edad, al decir que Estados Unidos no puede permitirse una elección entre dos personas de 80 años como presidente. (Biden tiene 81 y Trump 77.) Haley, tradicional halcón republicano en política exterior, también critica a Trump por acercarse a dictadores como el líder norcoreano Kim Jong Un y la jerarquía comunista china.

El sábado, Haley abrió un nuevo ataque, cuestionando la aptitud mental de Trump después de que este pareciera confundirla con la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi al hablar del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio estadounidense por parte de una turba de partidarios del expresidente. "Dicen que se confundió", dijo Haley a los votantes en Keene, Nueva Hampshire. "La preocupación que tengo es... no estoy diciendo nada despectivo, pero cuando estás lidiando con las presiones de una presidencia, no podemos tener a otra persona de la que cuestionemos si está mentalmente capacitada para hacerlo".

Haley tiene una serie de eventos en todo Nueva Hampshire este domingo en su intento de impulsar la participación que podría hacerla competitiva con Trump, incluyendo uno con la dura Judith Sheindlin, conocida por su reality show de larga duración "Judge Judy".

Trump recrea la mordaz retórica de su primera toma de posesión

Exactamente siete años después de su desgarrador discurso de investidura sobre la "carnicería estadounidense" y exactamente a un año del 20 de enero de 2025 -cuando espera ser investido para un nuevo mandato-, Trump utilizó su mitin del sábado por la noche para dibujar un panorama de una nación en crisis, acosada por la apertura de fronteras, la delincuencia y el caos en el extranjero. Multiplicó los temores sobre el carácter potencial de un segundo mandato al reflejar sus argumentos ante el tribunal de apelaciones de que los presidentes merecen inmunidad total frente a la acusación. Afirmó inexactamente que los simpatizantes encarcelados por irrumpir en el Capitolio el 6 de enero eran "rehenes". Y elogió al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, que ha reprimido las libertades de prensa y académicas, al comentar: "Es bueno tener a un hombre fuerte dirigiendo tu país".

Los simpatizantes del acto, muchos de los cuales hicieron fila durante horas bajo la nieve y el viento helado, llenaron la mayor parte de la pista de hockey del centro de Manchester. En el antiguo marcador del centro de la pista de hielo, las ranuras que normalmente se utilizan para anotar los goles llevaban los números 45 y 47, en referencia a Trump como el 45º presidente y el posible 47º.

La velada comenzó en un ambiente festivo y desenfrenado, con los aficionados cantando "YMCA" de Village People y el público rugiendo mientras Trump interpretaba a un comediante. Sin embargo, al final del acto, Trump dio un giro distópico y oscuro al aumentar la demagogia y hablar sobre una música premonitoria. Edward Young, simpatizante de Trump y oriundo de Manchester, que había viajado desde Brick (Nueva Jersey) para asistir a su 68º mitin con zapatos de rayas y estrellas con el nombre "Trump", dijo: "Creo que este país está en peligro de morir, de dejar de existir", al explicar su apoyo al expresidente.

Calificar las elecciones en función de la afluencia de público es un absurdo. Pero el acto de Trump reflejó la devoción de sus simpatizantes en todo el país. En la encuesta de CNN, alrededor del 46% de los votantes probables de las primarias del Partido Republicano en Nueva Hampshire dijeron que estarían entusiasmados si Trump ganara la designación, y solo el 25% dijo lo mismo de Haley. La exgobernadora de Carolina del Sur sufrió una brecha de entusiasmo similar en Iowa y, después de este domingo, solo tiene un día para darle la vuelta en Nueva Hampshire.