Nikki Haley quiere una carrera de dos personas. Los independientes de New Hampshire podrían darle uno

Nikki Haley critica a Biden y propone vetar TikTok 4:13

(CNN) -- Danielle Brown votó por John McCain en las primarias republicanas de New Hampshire de 2000 y por Barack Obama en las primarias demócratas ocho años después. Este martes, tiene la intención de respaldar a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley , para enviar un mensaje claro a ambos partidos.

“Necesitamos tener algunas ideas nuevas y la llegada de una generación nueva y más joven”, dijo Brown, una votante no declarada, mientras sostenía un cartel de Haley 2024 recién autografiado por el candidato. “Haley está llena de energía. Creo que puede hacer mucho por nuestro país”.

Brown es un votante atrapado en el medio, uno de los miles de residentes independientes y no declarados que constituyen una pluralidad del electorado de Granite State y una parte crítica de la coalición de Haley. Sus posibilidades en New Hampshire –y por extensión, el destino de su campaña– probablemente dependan de cuántos independientes voten por ella en las primarias del estado este martes.

Hasta este viernes, 344.335 votantes en New Hampshire estaban registrados como no declarados, lo que representa casi el 40% del electorado.

La campaña de Haley se dirige a los republicanos y a los votantes no declarados desde los suburbios hasta la costa, dijeron los asesores, particularmente en los distritos electorales donde Trump tuvo un desempeño inferior al de otros republicanos, como el gobernador Chris Sununu. Aunque Trump ganó las primarias republicanas de New Hampshire en 2016, perdió el estado en las elecciones generales tanto de 2016 como de 2020.

publicidad

Una victoria en New Hampshire podría ofrecer a la campaña de Haley el impulso y el dinero de los donantes necesarios para competir en Carolina del Sur el 24 de febrero y en los estados del Súper Martes que votarán el 5 de marzo.

Sin embargo, una derrota podría acelerar la velocidad a la que el Partido Republicano se une en torno a Trump.

El senador Tim Scott de Carolina del Sur, quien puso fin a su candidatura presidencial en noviembre, se convirtió en el último excandidato en respaldar a Trump en un mitin en Concord este viernes. Haley desestimó el respaldo y dijo en un comunicado que Trump estaba alineando a “personas con información privilegiada de Washington” a pesar de haber prometido drenar el pantano.

“Pero los muchachos harán lo que van a hacer”, dijo Haley.

Haley ha intensificado su agenda de campaña en los últimos días, agregando varias paradas breves en tiendas minoristas. Flanqueada por Sununu este viernes, Haley dijo que las pequeñas empresas son el “latido del corazón de la economía” durante una parada en Newfields Country Store en Newfields, se tomó selfies con votantes y compradores en Kay's Cafe + Bakery en Hampton y terminó el día con un ayuntamiento. en Manchester.

Trump busca mantener el control sobre los conservadores

Mientras Trump hace campaña en New Hampshire, el expresidente intenta mantener a los republicanos a raya y fuera del alcance de Haley.

“Nikki Haley en particular cuenta con los demócratas y liberales para infiltrarse en sus primarias republicanas”, dijo Trump a sus seguidores en un mitin en Portsmouth este miércoles.

Su grito de guerra es falso. Los demócratas no pueden votar en las primarias republicanas y la fecha límite para registrarse como votante republicano o no declarado era octubre. Los votantes no declarados tienen la opción de elegir una boleta primaria demócrata o republicana el día de las elecciones.

Greg Moore, asesor principal de AFP Action, la red política respaldada por el multimillonario conservador Charles Koch que ha invertido sus recursos en apoyar a Haley , dijo el viernes que los datos del grupo muestran que la base del ex gobernador incluye a votantes conservadores. AFP Action, que respaldó a Haley en noviembre, se ha puesto en contacto con más de 210.000 personas en New Hampshire, dijo Moore.

“Creo que parte de la narrativa es que todos los moderados apoyan a Haley y todos los conservadores apoyan a Trump”, dijo Moore. "Sé que eso no es cierto".

Lo que el expresidente quizás no sepa es que los mítines y reuniones públicas de Haley en New Hampshire la semana pasada estuvieron llenos de votantes como Susan Rice de Rochester, quien votó dos veces por Trump.

Rice, propietaria de una empresa de hilados en New Hampshire y Maine, fue invitada a la Casa Blanca en 2018 durante la administración Trump para un evento para mostrar a los líderes de las pequeñas empresas. Dijo que creía que era hora de que el país siguiera adelante.

"Soy un republicano acérrimo y lo he sido toda mi vida", dijo Rice. “Creo que es hora de tener una mujer como presidenta. Me gusta su política exterior y me gusta el hecho de que ella comprende bien nuestra frontera sur y lo que quiere hacer al respecto”.

Dijo que estaba agotada por Trump y entusiasmada por el potencial de Haley para reconstruir el Partido Republicano.

"No necesariamente me preocupo por los casos judiciales", dijo Rice. "Pero es el bagaje y, sinceramente, a veces lo que sale de su boca y, cómo decirlo diplomáticamente, los insultos, el menosprecio de otras personas".

Michael Lewis, residente de Hollis, dijo que apoyaba la forma en que Trump abordó la economía, la frontera y la relación de Estados Unidos con la OTAN, pero que no podía votar por un candidato presidencial "cuya edad supera la esperanza de vida".

También expresó dudas de que Trump siga siendo elegible para postularse para presidente en las elecciones generales.

“Creo que la secuencia es la campaña, luego está la Convención [Nacional Republicana] y luego estará la condena de Donald Trump”, dijo Lewis. “Tendrá que haber una alternativa. Creo que ella es la respuesta”.

Aún así, aunque algunos ex votantes de Trump están abiertos, incluso ansiosos, por votar por Haley, la base del expresidente en New Hampshire sigue siendo fuerte.

"MAGA no va a estar con ella", dijo Trump a Fox News este jueves.

Ese fue el sentimiento en el Saddle Up Saloon en Kingston el viernes por la tarde, donde el senador republicano JD Vance de Ohio reunió a unas pocas docenas de partidarios de Trump. En las entrevistas, los asistentes mencionaron varias críticas que los rivales de Haley han hecho contra sus opiniones sobre política exterior y su conservadurismo.

Sylvia, una votante de Nashua en el evento que se negó a dar su apellido, dijo que no participaría en las elecciones generales si Trump nombraba a Haley su compañera de fórmula.

“Ella es una RINO, es una belicista”, dijo, usando el acrónimo de “Republicana sólo de nombre”. "No soy para ella en absoluto".

Bill Jackson, un hombre de 86 años de Hampton que planea votar por Trump, dijo que creía que Haley sólo tiene apoyo entre los elitistas y se hizo eco de los comentarios del expresidente sobre los votos cruzados de los demócratas.

“Ella está a favor de la guerra. Ella también está a favor de la inmigración, de la inmigración ilegal”, dijo. “Quiero decir, ella dijo que tenemos que tratar a estas personas como iguales. No, no lo hacemos, están entrando ilegalmente a este país”.

La campaña de Trump y los súper PAC aliados trataron de presentar a Haley como débil en materia de seguridad fronteriza. Haley respondió diciendo que asegurar la frontera sería una de las principales prioridades de su administración. Se ha caracterizado a sí misma como conservadora y ha dicho que su defensa de una política exterior estadounidense fuerte tiene como objetivo evitar la guerra.

Una alternativa a Trump... y a Biden

En el camino, Haley amplió el discurso que comenzó a hacer la noche de las asambleas electorales de Iowa: que ella es la mejor oportunidad que tienen los votantes de evitar que tanto Trump como el presidente Joe Biden ganen un segundo mandato. Haley destacó las encuestas que muestran que vencería a Biden en una elección general por un margen más amplio que el favorito del Partido Republicano, y argumentó que ayudaría a los republicanos a ganar las elecciones para la Cámara, el Senado y la gobernación.

Una encuesta publicada este viernes encontró que Haley estaba casi empatada con Biden, 47% a 44%, en un enfrentamiento en las elecciones generales de New Hampshire, mientras que Trump estaba detrás de Biden por 7 puntos y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por 8 puntos.

Haley también trató de hacer comparaciones entre Trump y Biden, desde sus edades hasta la cantidad de gasto gubernamental que aprobaron en el cargo, y dijo que ambos presidentes vienen con “equipaje”.

Su discurso renovado también responde de manera más agresiva a la caracterización que hace la campaña de Trump de partes de su historial, incluida su posición de que es necesario aumentar la edad de jubilación para las personas entre 20 y 30 años. En un anuncio reciente , la campaña de Trump afirmó incorrectamente que Haley quiere limitar el Seguro Social para los beneficiarios actuales.

Haley señaló que Trump apoyó aumentar la edad de la Seguridad Social a 70 años. Trump apoyó aumentar la edad de la Seguridad Social en su libro de 2000, “The America We Deserve”, pero dudó sobre si recortar los derechos desde que se postuló para presidente en 2016, informó KFile de CNN la última vez. año.

"Si va a mentir sobre mí, vamos a decir la verdad sobre él", dijo Haley en Hollis el jueves. "Verás que se dicen muchas cosas, pero al final del día es el drama, la venganza y la venganza lo que queremos quitar del camino".

El mensaje resonó en Nancy Protzmann, una votante no declarada que asistió al evento de Hollis y dijo que ha estado buscando durante mucho tiempo un candidato que respalde a Trump. Al salir del lugar, dijo que planea solicitar una boleta republicana y votar por Haley.

"Haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que Trump no se convierta en nuestro próximo presidente", dijo Protzmann. "Pero me gustó lo que dijo... y tampoco quiero a Biden".

Cuando se le preguntó si su decisión pretendía ser más un voto afirmativo para Haley o un obstáculo para Trump, dijo que lo ideal sería ambas cosas.

"Espero que sea una plataforma de lanzamiento para ella, porque creo que sería una buena presidenta", dijo Protzmann. "Y ciertamente espero que ayude a bloquearlo".

Ebony Davis y Ali Main de CNN contribuyeron a este informe.