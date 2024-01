Estos son los candidatos a ganar el Australian Open 1:40

(CNN) -- Novak Djokovic logró una sensacional actuación para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia 2024 con una victoria por 6-0, 6-0, 6-3 sobre el francés Adrian Mannarino este domingo.

Es la 58ª vez que el serbio alcanza los cuartos de final de un Grand Slam, igualando el récord histórico de Roger Federer.

Djokovic, que busca el récord de 25 títulos de Grand Slam, se enfrentó a duras pruebas en las dos primeras rondas de este torneo, cediendo un set en cada partido, pero encontró su ritmo a medida que se acercaba la segunda semana.

"Los dos primeros sets [fueron] de los mejores que he jugado en mucho tiempo", dijo el serbio después, según el ATP Tour.

Cuando Djokovic superó los dos primeros sets sin ceder un solo juego, parecía encaminado a un raro triple bagel --que habría sido el primero de este tipo en el Abierto de Australia y el primero en cualquier grand slam desde 1993--, pero Mannarino, que únicamente pudo reírse al final del segundo set, finalmente ganó un juego en el tercero.

publicidad

"Tenía muchas ganas de perder ese juego en el tercer set, porque la tensión estaba creciendo mucho en el estadio", dijo Djokovic. "Necesitaba quitarme eso de encima para poder volver a centrarme en lo que tenía que hacer para cerrar el partido".

Ahora se enfrentará a Taylor Fritz en cuartos de final después de que el estadounidense sorprendiera al finalista del año pasado Stefanos Tsitsipas 7-6(3), 5-7, 6-3, 6-3 en su partido de cuarta ronda.

Fritz, cabeza de serie número 12 del torneo, nunca había derrotado a un jugador del top 10 en un Grand Slam, pero solo cometió 19 errores no forzados y logró 13 aces para alcanzar sus primeros cuartos de final del Abierto de Australia.

"En los tres últimos juegos del partido me puse a tope, casi como si estuviera en trance", dijo Fritz después del partido, según la página web del torneo.

"Me sentía bien. Sentí que sabía exactamente qué golpe pegar, la decisión correcta en cada bola. Es fantástico. Hacía tiempo que no tenía esa sensación, así que me da mucha confianza".

Mientras tanto, su compatriota Coco Gauff también alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia por primera vez en su carrera con una impresionante victoria por 6-1 y 6-2 sobre la polaca Magdalena Frech para ganar su undécimo partido consecutivo de Grand Slam, una racha que incluye su título del Abierto de Estados Unidos.

Gauff dominó por completo el partido, con 21 golpes ganadores frente a los siete de Frech, y nunca enfrentó un punto de quiebre.

Las actuaciones de Gauff, cada vez más seguras, hacen que sea fácil olvidar que aún es una adolescente, como dice la joven de 19 años.

"Siento que he vivido tantas vidas en los últimos cuatro años que me siento mayor de 19 años", declaró a la prensa. "Sí, definitivamente olvido mucho mi edad".

Se convierte en la mujer más joven en alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia desde Agnieszka Radwanska en 2008, y se enfrentará a la ucraniana Marta Kostyuk.