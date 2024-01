Coco Gauff atribuye su nuevo saque en parte a la exestrella del tenis estadounidense Andy Roddick. (Crédito: David Gray/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Coco Gauff hizo gala de un nuevo y devastador saque en su impresionante victoria en sets consecutivos (6-3 y 6-0) contra Anna Karolína Schmiedlová en el Abierto de Australia este lunes.

La número 4 del mundo viajó en pretemporada para entrenarse con el extenista Andy Roddick, considerado uno de los mejores sacadores de la historia.

Gauff atribuye a Roddick el mérito de haberla ayudado a ajustar su técnica, que ahora consiste en empezar a lanzar la pelota más alto antes de servir.

El efecto fue devastador en la aplastante victoria de Gauff sobre Schmiedlova en la primera ronda, en la que alcanzó una velocidad de 198 km/h con su saque más rápido. La jugadora de 19 años también ganó el 100% de los puntos con su primer saque en el segundo set.

"No creo que pudiera haber tenido a nadie mejor para ayudarme", declaró Gauff a la prensa tras su victoria, refiriéndose a la influencia de Roddick.

"Creo que mi saque mejoró. Creo que solo necesito seguir confiando en él y en todo el trabajo que hice en la pretemporada. Quiero convertirme en una sacadora más agresiva".

Gauff juega en Melbourne Park tras ganar su primer título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos el año pasado.

La adolescente, sin embargo, dice que no se siente diferente y que únicamente quiere disfrutar del primer torneo grande de la nueva temporada.

"Me siento bien, me veo bien"

A la joven le costó un poco asentarse en el partido disputado en la Rod Laver Arena, pero, una vez calmados los nervios, acabó encontrando su ritmo.

El segundo set fue demoledor, y Schmiedlová solo pudo ganar cinco puntos en todo el set.

"Me dije a mí misma: 'Me siento bien, me veo bien, así que diviértete'", declaró Gauff a la prensa tras el partido.

"Eso logró relajarme un poco. Por eso juego al tenis, para divertirme, así que me lo recuerdo a mí misma".

Y añadió: "Pude calmarme y jugar bien, no mi mejor tenis, pero sí un buen tenis a partir de ese momento. Estaba jugando mucho más profundo y mucho más libre".

Antes del Abierto de Australia de este año, Gauff declaró que no se conformaba con un solo título de Grand Slam y reveló que esperaba ganar al menos 10 de ellos a lo largo de su carrera.

La estadounidense es sin duda una de las principales aspirantes al título del año en Melbourne Park, pero antes deberá vencer a su compatriota Caroline Dolehide en la segunda ronda de este miércoles.

En el cuadro femenino, la vigente campeona de Wimbledon, Markéta Vondroušová, sufrió una sorprendente derrota en primera ronda ante la ucraniana Dayana Yastremska.

La jugadora de la fase de clasificación se impuso a Vondroušová, que este año ha tenido problemas con una lesión, en sets corridos (6-1 y 6-1) en menos de una hora.

Su compatriota Elina Svitolina también pasó a la segunda ronda tras vencer a la australiana Taylah Preston en sets consecutivos (6-2 y 6-2), mientras que Ons Jabeur se impuso a la ucraniana Yuliia Starodubtseva en su primer partido de 2024.