Una pareja en Kansas escondió a un familiar muerto en su casa y cobró beneficios durante más de 6 años, según las autoridades

(CNN) -- Las autoridades de Kansas acusaron a una pareja de esconder el cuerpo de un familiar en su casa durante más de seis años, mientras cobran sus beneficios, según muestran documentos judiciales obtenidos por CNN.

Los fiscales presentaron cargos el pasado miércoles ante el Tribunal de Distrito de Kansas, acusando a Lynn Ritter y a su marido Kirk Ritter de cobrar miles de dólares en beneficios de seguridad social y pensiones del padre de Lynn Ritter, identificado como "Michael C" en los documentos judiciales.

KCTV, afiliada de CNN, dio el nombre del hombre como Mike Carroll.

Carroll murió en 2016 según documentos judiciales, pero las autoridades no fueron alertadas sobre la muerte sino hasta el 23 de octubre de 2022, cuando Kirk Ritter se comunicó con el Departamento de Policía de Overland Park acerca de que el cuerpo estaba dentro de la residencia.

Cuando llegaron las autoridades, el cuerpo estaba “acostado en una cama, en estado momificado”, según documentos judiciales.

“Después de la muerte de Michael C. en julio de 2016, se realizaron 76 depósitos directos desde el Plan a la cuenta bancaria personal de Michael C., por un total de US$ 68.637,79”, dicen los documentos judiciales. "Además, los beneficios de la SSA por un total de $147.429,70 fueron depositados en la cuenta bancaria personal de Michael C. durante este mismo período".

Los cargos contra la pareja incluyen fraude electrónico y robo de fondos gubernamentales. Está previsto que hagan una comparecencia inicial ante el tribunal el 2 de febrero.

CNN no pudo confirmar si Lynn Ritter y Kirk Ritter tienen un abogado.