(CNN) -- Reese Witherspoon haciendo una bebida con nieve dejó en frío a algunas personas.

La estrella de “The Morning Show” publicó recientemente un video de TikTok en el que se divirtió con la nieve recién caída.

En el video, se utilizan dos tazas para quitar la nieve de un coche. Witherspoon luego describe mezclar la nieve con caramelo salado y jarabes de chocolate, así como un poco de cerveza fría "solo para tener un delicioso sabor a café".

Witherspoon declaró que la receta era deliciosa y subtituló su publicación: "Los días de nieve fueron hechos para chococinnos".

Dado que Internet es obstinado, varios comentaristas plantearon objeciones.

“No, no, no... la nieve no está hecha para comer... puedes enfermarte gravemente”, comentó una persona.

Otro preguntó: “¿Puedes poner nieve en un vaso transparente y dejar que se derrita? Solo quiero ver si es seguro comerla primero”.

Mucha gente se quejó de que en un video de seguimiento, Witherspoon hizo precisamente eso. Recogió un poco de nieve de su patio trasero, la derritió en el microondas y el agua quedó clara.

"¿Es esto malo?", preguntó mientras se reía. “¿Se supone que no debo comer nieve?.

La actriz y productora de “Morning Show” no se quedó ahí.

Hizo dos videos más abordando algunas de las preocupaciones.

"Bien, entonces estamos en la categoría de que solo se vive una vez", dijo Witherspoon en un video de seguimiento. “Aquí nieva quizás una vez al año. No sé. Además quiero decir algo: estaba delicioso. Fue muy bueno".

En otro video, señaló que no toda el agua que ha consumido durante su vida ha sido filtrada.

“Bebíamos del grifo”, ​​recuerda sobre su infancia. “De hecho, ponemos la boca en el grifo. Y luego, a veces, como en verano que hacía calor, bebíamos de una manguera. Como si pusiéramos la boca en la manguera”.

Witherspoon bromeó: "Tal vez por eso soy así".