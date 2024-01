Trump se burla de Haley en Nueva Hampshire: "Le fue muy mal" 2:18

(CNN) -- El expresidente Donald Trump dio un gran paso para ganar una tercera nominación presidencial republicana consecutiva este martes, al ganar las primarias de Nueva Hampshire en un enfrentamiento uno a uno con su último rival en pie, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

Haley prometió permanecer en la carrera republicana y dijo que ahora se concentrará en las primarias del 24 de febrero en su estado natal de Carolina del Sur.

Pero tendrá que luchar contra la historia: en la historia moderna de las campañas presidenciales, ningún no titular ha ganado los caucus de Iowa y las primarias de Nueva Hampshire sin llegar a ganar la nominación de su partido.

Trump, quien subió al escenario poco después de que Haley hablara, estaba furioso por su decisión de continuar su campaña.

“Tenía que ganar”, dijo el expresidente. "Ella fracasó gravemente".

Mientras Haley busca demostrar que sigue siendo una contendiente viable, el presidente Joe Biden comenzó los preparativos para una revancha en las elecciones generales con Trump: envió a altos funcionarios de la Casa Blanca a trabajar en su campaña y celebró un evento en Virginia donde criticó a Trump sobre el derecho al aborto.

Aquí hay cinco conclusiones de las primarias de Nueva Hampshire:

Trump quiere que Haley se vaya, ahora

En lo que se esperaba fueran comentarios de celebración este martes por la noche en Nueva Hampshire, Trump parecía molesto porque Haley aún no se había retirado de la carrera primaria republicana.

Se burló de Haley, llamándola “impostora” que había “clamado victoria” a pesar de haberlo hecho “muy mal”. (Haley, de hecho, había felicitado a Trump por su victoria al comienzo de sus comentarios).

Sus comentarios dejaron en claro que los ataques de Haley a la edad de Trump, sus errores verbales y las derrotas republicanas durante su mandato como líder del partido frustraron al expresidente.

Fue un marcado contraste con los comentarios de Trump la noche de las elecciones de hace ocho días en Iowa, cuando elogió a sus rivales como “gente muy inteligente, gente muy capaz” y predijo que los republicanos “van a unirse. Esto también sucederá pronto”.

Invitó a dos excontendientes republicanos de 2024, el empresario Vivek Ramaswamy y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, a atacar a Haley en el escenario este martes por la noche.

"Lo que vemos ahora con su continuación en la carrera es el lado más feo de la política estadounidense", dijo Ramaswamy, culpando de la decisión de Haley de continuar con su candidatura a los "megadonantes" que no están en sintonía con lo que quieren los estadounidenses. "Lo que vimos esta noche es que Estados Unidos fue el primero en derrotar a Estados Unidos en último lugar".

Más tarde, le dio a Scott, quien subió al escenario detrás de él días después de respaldar al expresidente, la oportunidad de atacar a Haley. Señaló que Haley había nombrado al republicano de Carolina del Sur para el Senado en 2013.

"¿Alguna vez pensaste que ella realmente te nombró, Tim?", dijo Trump. "Realmente debes odiarla".

Scott diplomáticamente se acercó al micrófono para intervenir. “Simplemente te amo”, dijo.

Haley dice que la carrera republicana está "lejos de terminar"

Aunque Trump está ansioso por superar las primarias republicanas, y la directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, dijo este martes por la noche que Trump “prácticamente ha asegurado” la nominación de su partido, Haley insistió en que no abandonará la carrera.

“Nueva Hampshire es el primero en la nación. No es el último en la nación. Esta carrera está lejos de terminar. Quedan docenas de estados por recorrer”, dijo Haley a sus partidarios en su discurso la noche electoral de este martes en Nueva Hampshire.

Lo que no está claro, sin embargo, es dónde Haley podría lograr una victoria contra Trump. No participará en los caucus de Nevada del 8 de febrero (en cambio, estará en la boleta primaria del estado, lo que no la llevará a ganar ningún delegado), ni en las encuestas en su estado natal de Carolina del Sur, donde se celebrarán las primarias del 24 de febrero. Será el próximo gran enfrentamiento: mostrar a Trump con una gran ventaja.

Es probable que Haley enfrente una inmensa presión para abandonar la carrera en los próximos días. Se enfrentará a preguntas sobre si seguirá un camino similar al del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien prometió continuar después de su segundo puesto en las asambleas electorales de Iowa de la semana pasada, y luego se retiró días después.

La campaña de Haley dijo este martes que colocará US$ 4 millones en reservas de publicidad televisiva en Carolina del Sur. También programó un mitin este miércoles por la noche en North Charleston.

Mark Harris, director ejecutivo del Super PAC SFA Fund pro-Haley, dijo a CNN que el grupo está “en camino a Carolina del Sur” y planea gastar millones de dólares en anuncios, correo y más.

El argumento de Haley: Trump es un perdedor

Haley utilizó su discurso de este martes por la noche para presentar su argumento más claro hasta el momento sobre la elegibilidad: culpar a Trump por el desempeño decepcionante de los republicanos en las elecciones intermedias de 2018 y 2022 y en las elecciones presidenciales de 2020.

“Con Donald Trump, los republicanos han perdido casi todas las elecciones competitivas”, dijo, repasando los fracasos del Partido Republicano durante la época de Trump como líder del partido. "El secreto peor guardado en política es lo mucho que los demócratas quieren competir contra Donald Trump".

Un seguidor gritó: "¡Es un perdedor!".

La exgobernadora de Carolina del Sur llamó a Trump “el único republicano del país al que Joe Biden puede derrotar”.

También destacó sus edades. Trump cumplirá 78 años el día de las elecciones de noviembre; Biden cumplirá 81 años. También cuestionó la competencia mental de Trump y lo retó a debatir con ella. (Trump se saltó los cinco debates primarios republicanos y no ha mostrado indicios de que consideraría participar en uno).

Trump domina las encuestas primarias republicanas. Pero las encuestas también muestran que Haley supera al expresidente en un hipotético enfrentamiento en las elecciones generales con Biden, algo que Haley ha notado con frecuencia en los últimos días.

“El primer partido que retire a su candidato de 80 años será el partido que gane estas elecciones”, dijo el martes por la noche. “Y creo que deberían ser los republicanos los que ganen estas elecciones. Así que nuestra lucha no ha terminado, porque tenemos un país que salvar”.

Señales de advertencia para Trump

Aunque la victoria de Trump fue un gran paso hacia la consolidación de la nominación republicana, hubo señales de advertencia sobre sus esperanzas en las elecciones generales en las encuestas a boca de urna de CNN entre los votantes primarios republicanos de Nueva Hampshire.

Haley ganó el 29% del electorado que se identificó como moderado por un margen de 3 a 1.

En cuanto al tema del aborto, Trump era el gran favorito de quienes apoyan la prohibición de la mayoría o de todos los abortos en todo el país, pero Haley lo superó entre el 67% del electorado primario que dijo que se opondría a una prohibición. La campaña de Biden señaló este martes su intención de hacer del derecho al aborto un tema central de las elecciones generales.

“No nos equivoquemos: la persona más responsable de quitarnos esta libertad en Estados Unidos es Donald Trump”, dijo Biden a sus seguidores en un mitin en Manassas, Virginia.

Hubo otras señales potenciales de problemas con los votantes moderados a favor de Trump. Entre ellos: el 44% del electorado primario dijo que Trump no es apto para la presidencia si es declarado culpable de un delito, y Haley ganó el 84% de esos votantes. Haley ganó el 79% de los votos de quienes dijeron que Biden ganó legítimamente las elecciones de 2020, lo que muestra un apetito potencialmente limitado entre los votantes por las mentiras de Trump sobre el fraude electoral generalizado.

La candidatura de Biden a las elecciones generales toma forma

Biden ganó las primarias de Nueva Hampshire este martes por la noche, pero corría el riesgo de sufrir un revés en Nueva Hampshire después de liderar el impulso demócrata para degradar al estado en el proceso de nominación del partido, elevando las primarias de Carolina del Sur a convertirse en la primera contienda con delegados en la lista.

El Comité Nacional Demócrata calificó la votación de “sin sentido” e instó a los candidatos presidenciales a “tomar todas las medidas posibles para no participar”. Aún así, los aliados de Biden lanzaron un esfuerzo discreto para lograr que los demócratas incluyeran a Biden, y valió la pena con una victoria fácil.

Fue un recordatorio de que, aunque el representante de Minnesota, Dean Phillips, y la autora Marianne Williamson están desafiando a Biden, no hay drama: el camino de Biden hacia la nominación demócrata para un segundo mandato es claro.

Mientras tanto, la campaña de Biden se está preparando para un inicio anticipado de las elecciones generales, trasladando a dos altos asesores de la Casa Blanca a su campaña de reelección en Wilmington. Jen O'Malley Dillon, quien fue directora de campaña de Biden en 2020, está lista para pasar a ocupar el cargo de presidenta de campaña de Biden, mientras que Mike Donilon, un gurú de la mensajería de Biden desde hace mucho tiempo, será el estratega jefe.