A estos votantes de Nueva Hampshire no les agrada todo de Trump. Pero revelan por qué piensan respaldarlo

Debbie Katsanos, Andrew Konchek y Deven McIver, residentes de Nueva Hampshire. Crédito: CNN

Portsmouth, Nueva Hampshire (CNN) -- Andrew Konchek tiene una larga lista de quejas sobre Donald Trump. Pero hay una razón por la que está dispuesto, de nuevo, a dejar de lado todas esas cosas preocupantes.



"Estoy con Trump porque apoya a los pescadores, ya sabes, y obviamente es mi medio de vida", dijo Konchek en una entrevista en el muelle de Portsmouth.

La primera vez que nos reunimos con Konchek, con una camisa sin mangas, empujar desde el muelle en septiembre, lo más probable es que votara por Trump, pero dijo que quería echarle un vistazo al gobernador de Florida, Ron DeSantis.

"Lo que está haciendo en Florida está funcionando", dijo Konchek la semana pasada. "Sin embargo, no siento que esté listo para el puesto". Otros votantes tampoco. DeSantis abandonó la carrera el domingo después de terminar en un distante segundo lugar en Iowa la semana pasada.

Un indicio de que es un momento decisivo en Nueva Hampshire: el muelle de Portsmouth está cubierto de nieve, las pasarelas metálicas que bajan a los barcos están recubiertas de hielo y Konchek está envuelto en varias capas y todavía inquieto en las temperaturas bajo cero.

"Hace un poco más de frío", dice Konchek con una sonrisa. "Definitivamente hace un poco más de frío, pero te acostumbras".

Nueva Inglaterra es dura, sí. Pero en realidad, Konchek no tiene muchas opciones. Es el trabajo que paga las facturas, así que está en el agua siempre que el tiempo lo permite.

Tirar y recoger redes de enmalle mientras vive en un espacio reducido bajo cubierta y come comida congelada recalentada en el microondas es un trabajo duro en cualquier época del año. En estas condiciones es brutal.

"De ahí viene el pescado", dice, temblando, después de mostrar a un visitante cómo funcionan las redes de enmalle en el Alanna Renee.

Konchek forma parte de un proyecto de CNN para seguir la campaña de 2024 a través de los ojos y las experiencias de votantes que viven en estados clave o forman parte de bloques de votantes clave. O ambas cosas.

Pasar tiempo con votantes de Trump como Konchek permite comprender mejor el atractivo visceral del expresidente para quienes no son sus seguidores, y a veces duros críticos, de su forma de actuar.

Konchek dice que los políticos y los reguladores ignoran repetidamente las sugerencias de quienes trabajan en el agua sobre cómo proteger el clima y la población de peces de una manera que también permita a los pescadores de clase trabajadora como él ganar lo suficiente para salir adelante.

Trump se opone a los parques eólicos de energía verde planeados frente a la costa, que Konchek cree que destruirían la histórica pesquería justo al lado de la dentada línea costera donde se unen Nueva Hampshire y Maine.

Mientras estaba en Portsmouth la semana pasada, Trump también dijo que en su primer día en el cargo se desharía de los observadores del gobierno que están a bordo de cada viaje para asegurarse de que los pescadores respeten las cuotas y otras reglas.

"Trump no apoya el Green New Deal ni los parques eólicos y sé que nos respalda a los pescadores", dijo Konchek.

Para Konchek, un voto para Trump es votar para salvar su empleo.

Además está esto: "Estos tipos trabajan como el demonio", dijo Trump de los pescadores en su acto de Portsmouth. "Es peligroso. Es duro".

Sí, muchos partidarios de Trump creen y repiten sus mentiras sobre los resultados de las elecciones de 2020.

Muchos repiten como loros sus excusas sobre el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EE.UU. o incluso repiten las teorías conspirativas de que fue un trabajo interno orquestado por el FBI. Muchos adoran e imitan su lenguaje grosero y sus duras tácticas.

Pero la resiliencia de Trump va más allá que eso, y sus críticos --demócratas y republicanos-- hasta ahora no han estado ni cerca de descifrar el código y llegar a los votantes que expresan su desdén por todo el caos y la tosquedad, pero ven a Trump y sus políticas como lo mejor para su línea de base obrera.

Konchek es un ejemplo de ello.

Mencionamos una publicación de Trump en las redes sociales que transformaba una foto de Nikki Haley en Hillary Clinton. Luego, la nueva teoría conspirativa sin fundamento de Trump de que Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur que nació en el estado, es de alguna manera inelegible para ser presidenta.

"Eso es obviamente un defecto que tengo", dijo Konchek sobre la expresidente. "A veces no me gusta cómo habla. Puede ser un poco ignorante y grosero".

Su lealtad provoca tensiones en casa. La esposa de Konchek apoya ahora a Haley y nunca ha sido afín a Trump. Pero cuando llegó por correo una bandera de Trump a finales del año pasado, Konchek la ondeó rápida y orgullosamente desde su porche.

"Dijo que estaba arruinando la Navidad y quería que la quitara", dijo Konchek. "Ella la quitó y yo la volví a poner".

Drama desagradable, y mucho. Pero ningún otro candidato habla repetidamente de un medio de vida que Konchek ama y ve amenazado.

"Es una especie de matón", dice Konchek.

"¿Pero crees que lucha por ti?", le preguntamos.

"Lo creo. Sí".

Así que Trump tendrá su voto este martes.

"Hablaba como yo"

Lo mismo va para Debbie Katsanos.

Katsanos es contadora, votó por Bill Clinton dos veces, apoyó a Trump a partir de 2016 y, como muchos votantes que conocemos, ya no tiene paciencia para Washington y los políticos.

"Todo lo que tenga que ver con el Gobierno, desde el perrero hasta el presidente, necesita un límite de mandatos", dijo Katsanos en una entrevista en una librería y bar de Portsmouth.

¿Por qué Trump?

"Al principio no me gustaba y pensaba que era un fanfarrón", dijo. "Pero luego empecé a escucharlo... Hablaba como, hablaba como yo. Sentí que podía mantener una conversación con él".

No es que ella esté de acuerdo con todo lo que Trump pueda decir en esa conversación.

"No me bebí el Kool-Aid", dijo Katsanos. "Podría decirme que la luna está hecha de queso. No voy a creer eso, ya sabes".

Entonces, ¿quién ganó las elecciones de 2020?

"Oh, Biden", dijo Katsanos.

Dice que igual tiene dudas sobre esa elección.

"Pero no tengo pruebas que lo respalden", dijo. Como contadora, tiene que seguir las reglas y desearía que Trump lo hiciera después de perder todos los recuentos y los desafíos legales.

"No tiene caso ni sentido luchar por ello en este momento", dijo. "Pero tiene una segunda oportunidad".

Katsanos emplea un doble rasero (ella diría distinción) que escuchamos de muchos votantes de Trump.

No es seguidora de Biden, dice, porque "lo han atrapado en un montón de mentiras" a lo largo de sus más de 40 años en cargos electos.

Le recordamos, en un cortés eufemismo, que "Trump no es conocido por ser el que más dice la verdad en el mundo".

No hay desacuerdo.

Entonces, ¿cómo es aceptable una conducta de Trump que descalifica a Biden?

"No me gustan los políticos", dijo Katsanos. "No creo que un mandato le haya convertido en político".

Su conclusión sobre Trump: "A veces no sabe cuándo callarse".

Pero obtendrá su voto el martes debido a lo que Katsanos más quiere de Washington:

"Que cierren la frontera y que esta economía se mueva de nuevo" es su lista. "Tiene defectos", dice del expresidente. "No es un santo. No camina sobre el agua. Creo que se relaciona con la gente. Es alguien con quien uno se puede relacionar".

El reto para Haley

La resiliencia de Trump complica las esperanzas de Haley de conseguir una victoria en Nueva Hampshire.

Cuando estuvimos aquí por primera vez en septiembre, Haley era una apuesta arriesgada. Ahora, es la única rival de Trump, y partidarios como el piloto retirado de la Marina Pete Burdett creen que lo puede lograr.

"Creo que hay una oportunidad muy real para Nikki de sacar un punto porcentual por encima de Trump", nos dijo Burdett en su casa junto a un lago en el condado de Belknap, en la región de los lagos de Nueva Hampshire. "Y eso sí que sería emocionante".

Burdett apoyó a Trump en las primarias de 2016 y en las elecciones generales de 2016 y 2020. Cree que es hora de que los republicanos pasen página y ganen.

"Creo que es la elegibilidad", dijo Burdett sobre el atractivo final de Haley. "Es realmente importante que recordemos quién puede realmente vencer a Biden. ¿Quién perdió contra Biden la última vez? Trump. Nikki tiene qué, 17 puntos sobre Biden dijo alguien ahora". Se refiere a un sondeo del diario The Wall Street Journal de finales del año pasado que la situaba por delante de Biden por ese margen en unas hipotéticas elecciones generales.

Pero para lograrlo, como dijo Burdett, Haley necesita recabar más apoyos para contrarrestar la base leal de Trump.

Los partidarios de Chris Christie son un objetivo obvio para Haley. Pero varios de los que contactamos durante nuestra última visita a Nueva Hampshire dijeron que era probable que votaran por el ex gobernador de Nueva Jersey, cuyo nombre sigue en la papeleta porque se retiró hace poco.

¿Por qué? Los partidarios de Christie consideran que Haley no está dispuesta a denunciar la negación electoral de Trump y, haciéndose eco de Christie, dicen que es inaceptable a menos que se retracte de sus promesas de indultar a Trump si es condenado por cargos federales.

Stanley Tremblay es otro potencial punto a favor de Haley.

Es un independiente, disgustado tanto con los demócratas como con los republicanos, y un votante de terceros partidos tanto en 2016 como en 2020 que nos dijo en septiembre que es probable que vuelva a rechazar a los candidatos de los principales partidos este otoño.

Tremblay se siente especialmente a disgusto con Trump, porque cree en decir la verdad y porque considera que la división y la polarización son la fuente de gran parte de lo que le hace tan políticamente insatisfecho.

Los votantes no declarados pueden participar en la votación de este martes, por lo que Tremblay podría ayudar a Haley y perjudicar a Trump, y luego votar por un tercer partido en noviembre.

Pero no lo hará.

"Porque realmente no siento que pueda confiar en ella lo suficiente como para darle mi voto", dijo Tremblay en una entrevista en su cervecería de Nashua, Liquid Therapy.

¿Podría arrepentirse, si Trump gana aquí y se alza con la candidatura?

"No", dijo Tremblay. "Los dos son de cartón al fin y al cabo".

Los resultados motivan el voto a Trump

Deven McIver votará en las primarias de Thornton (2.809 habitantes).

"Voy a votar por Trump", nos dijo durante un descanso de su trabajo en una cantera preparando losas gigantes de piedra para ser trituradas y convertirlas en grava para la construcción.

Thornton está a 145 kilómetros al norte de la frontera entre Massachusetts y Nueva Hampshire; 153 km al sur de donde Nueva Hampshire se encuentra con Canadá. La cantera está junto a la carretera que da acceso a la escarpada zona de las Montañas Blancas de Nueva Hampshire.

La mayoría de los habitantes de esta zona son partidarios de Trump, aunque McIver, de 46 años, dice que votó por Barack Obama en 2008.

"Dije: 'Oh, vamos a tener todo este cambio y esas cosas'", dijo McIver.

Pero se saltó las elecciones de 2012 porque Obama le decepcionó y no le gustaba el republicano Mitt Romney. Luego, en 2016, Trump le entusiasmó lo suficiente como para votar en las primarias.

"Porque no era un político", dijo McIver. "Así que pensé que esto sería interesante".

Los críticos de Trump que piensan que sus partidarios son ciegamente leales se beneficiarían de algún tiempo en la cantera con McIver, o en el barco con Konchek.

"Bastante bien", es la calificación de McIver para el mandato de Trump como presidente. Aunque se mostró especialmente preocupado por "un montón de gente que va y viene" en altos cargos de la Casa Blanca y agencias.

"No le presto atención", es su respuesta cuando se le pregunta por las cáusticas publicaciones de Trump en las redes sociales y los ataques que reparte en sus mítines. "Estoy más ocupado levantándome, preparándome para salir por la mañana".

McIver no se considera cualificado para evaluar si todos los casos legales contra Trump son legítimos.

Pero mientras Trump, que se ha declarado inocente en todos esos casos, despotrica contra fiscales y jueces y contra cualquiera que vea como una amenaza, y sus partidarios culpan a cualquiera menos a Trump, McIver adopta un enfoque tranquilo de esperar y ver.

"Él tiene que pasar por un proceso para eso", dijo. "Y como resulte será como resulte".

Tiene una respuesta práctica cuando se le pregunta qué pasaría si Trump fuera condenado en el caso de los documentos clasificados del fiscal especial y se enfrentara a penas de prisión.

"Si es condenado por ello, entonces irá a la cárcel", dijo McIver. "Supongo que no será presidente".

El trabajo de McIver en invierno lo realiza casi siempre solo. Dispone de una serie de vehículos equipados con herramientas que cortan losas de roca de la cantera de la ladera, las trasladan a un terreno llano y las rompen en trozos lo bastante pequeños para la trituradora que las convierte en grava.

Dejó que un visitante condujera la pala cargadora por la cantera. Mientras le enseñaba a levantar la pala y a manejarla con un joystick, McIver compartió su opinión sobre Trump.

"A veces no es su mejor amigo", dijo. "Es diferente... Es un espectáculo".

A algunos partidarios de Trump les encanta el espectáculo. McIver no es uno de ellos. Muchos partidarios de Trump arremeten contra los tribunales y el Congreso cuando discrepan de Trump. McIver tampoco es uno de ellos.

"Tenemos otras ramas del gobierno", dijo. "Ellos le mantendrán a raya... Tenemos controles y equilibrios en nuestro Gobierno. Pueden mantenerle a raya. No puede tener todo lo que quiere".

McIver gana US$ 40.000 al año, disfruta con su trabajo y agradece tener que desplazarse unos pocos kilómetros para pasar más tiempo con su familia.

Es una vida de sueldo a sueldo y la inflación es especialmente dura para aquellos con poco o ningún margen en el presupuesto familiar.

"Con Trump, me iba bastante bien. Podía ahorrar más", dice McIver. "Ahora mismo, es más difícil... Tus comestibles son caros y el costo de todo lo que compras es caro".

Es esa línea de fondo de cuello azul la que lo mantiene listo para votar por Trump, incluso cuando admite que está más allá de lo inusual reconocer que su elección necesita salvaguardias y es probable que ponga a prueba las reglas y normas si se le da el poder.

"Sé lo que voy a conseguir", dijo McIver. "Sé que arreglará la frontera y trabajará en la economía".

Pero deja claro que es "un republicano normal".

"No me paro al lado de la carretera con una bandera todos los sábados".

Hay muchos republicanos locales partidarios de Trump que sí lo hacen.

"Lo veo cuando voy a la tienda los fines de semana", dijo McIver. "Es como, 'Chico, podrían estar limpiando su patio'. Tengo mejores cosas que hacer que eso".