Avión militar de Rusia se estrella cerca de la frontera con Ucrania: noticias en vivo y última hora

Rusia afirma que el vuelo transportaba prisioneros de guerra, Ucrania dice que eran misiles. Esto es lo que sabemos

Medios de comunicación rusos han informado que un avión militar con 74 personas a bordo se estrelló en la región rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. El gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, dijo que todos los que estaban a bordo murieron.

Sin embargo, hay informes contradictorios sobre quién o qué iba a bordo. Los medios de comunicación estatales rusos informaron que en el avión viajaban 65 militares ucranianos que se dirigían a Belgorod para un intercambio de prisioneros.

Ucrania afirma que el IL-76 que se estrelló en Belgorod transportaba misiles para el sistema de defensa antiaérea S-300, según el servicio de información oficial ucraniano, que cita a una fuente de las fuerzas armadas ucranianas.

CNN no ha podido verificar de forma independiente ninguna de las dos afirmaciones. Se ha puesto en contacto con Ucrania para que comente las acusaciones de que derribó el avión.

Si acabas de sumarte a la cobertura, este es el resumen de lo que sabemos:

IL-76: el avión que se estrelló, un IL-76, es un avión de carga de largo alcance de la era soviética que lleva en servicio desde 1975, según la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea. Normalmente opera con una tripulación de siete personas y puede transportar una carga útil de unas 50 toneladas, según el organismo. No está diseñado como avión de pasajeros.

Pueblo de Yablonovo: el avión se estrelló a unos cinco o seis kilómetros del pueblo de Yablonovo, en el distrito de Korocha de la región rusa de Belgorod, según la agencia estatal rusa de noticias TASS. Belgorod limita al suroeste con Ucrania.

Investigadores en el lugar de los hechos: el gobernador de Belgorod, Viacheslav Gladkov, declaró que un equipo de investigación ruso y personal de los servicios de emergencia se encuentran en el lugar del accidente aéreo. "He cambiado mi horario de trabajo y me he desplazado a la zona. Todos los detalles, más tarde", dijo.

Ucrania investiga: la agencia gubernamental ucraniana que se ocupa de los prisioneros de guerra afirma que está investigando las afirmaciones de que el avión militar ruso que se estrelló en la región de Belgorod transportaba militares ucranianos antes de un intercambio de prisioneros. En un comunicado no se ofrecen más detalles, pero se advierte que Rusia está intentando desestabilizar la sociedad ucraniana.

Ucrania confirma sus planes de intercambio: Ucrania confirmó que hoy iba a tener lugar un intercambio de prisioneros, pero ha dicho que "no se va a producir por el momento". Se han producido intercambios de prisioneros a lo largo del conflicto, el mayor de ellos a principios de enero.

Región fronteriza: la región de Belgorod se ha visto cada vez más implicada en la guerra de Rusia contra Ucrania, con una Kyiv cada vez más envalentonada que lanza ataques transfronterizos contra sus ciudades y pueblos en un esfuerzo por reducir el apoyo interno a la invasión de Moscú. A principios de este mes, Rusia se vio obligada a evacuar a residentes de la región tras una serie de ataques de represalia de Ucrania.