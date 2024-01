Trump se burla de Haley en Nueva Hampshire: "Le fue muy mal" 2:18

(CNN) -- Bonnie Cote nunca consideró votar por nadie que no fuera el expresidente Donald Trump.

Mientras estaba afuera de la ópera de su ciudad natal, donde Trump celebró uno de sus últimos mítines de campaña en Nueva Hampshire a principios de esta semana, la mujer de 33 años dijo que estaba "aliviada" de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se retirara y que no sabía que la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, existía hasta esa noche. Aunque Trump no era necesariamente “material presidencial”, dijo que era más valiente que cualquier otro candidato y sentía que le habían robado un segundo mandato en 2020.

"Voté por Trump la última vez y seguiré votando por él, a menos que haya alguien que tenga razón y tenga la misma moral y valores de Trump, tratando de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande", dijo.

Con la ayuda de votantes como Cote, Trump ganó las primarias de Nueva Hampshire este martes, reforzando lo que han demostrado meses de encuestas, respaldos políticos, grupos focales y los resultados de las asambleas electorales de Iowa: muchos votantes republicanos no están interesados ​​en una alternativa a la anterior.

Su victoria, y los pensamientos y sentimientos que motivaron a los votantes que se la dieron, ofrecen lecciones aleccionadoras al último gran rival republicano que le queda.

En más de una docena de entrevistas, los partidarios de Trump describieron su primer mandato como una época de prosperidad económica y paz global, desestimaron las cuatro acusaciones penales en su contra como ataques de los demócratas y, en ocasiones, expresaron la opinión infundada de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas debido a un fraude electoral generalizado. Muchos reconocieron que su comportamiento no era el que les gustaría, pero dijeron que era una entidad conocida y probada, a diferencia de sus rivales.

A pesar de meses de campaña y millones gastados en anuncios, anuncios publicitarios y llamadas a puertas en el estado del granito, algunos partidarios de Trump dijeron que no estaban familiarizados con Haley. Algunos se sintieron desanimados por lo poco que habían escuchado. Y muchos ni siquiera consideraron votar por nadie más.

Adrienne Kirwin, una mujer de 74 años de Derry, dijo que la mayor parte de su exposición a Haley se debió a los objetos que guardaba en su buzón. Primero, respaldó al senador de Carolina del Sur Tim Scott, pero luego él se retiró y respaldó a Trump. Luego le gustó DeSantis, hasta que él hizo lo mismo.

“Estaba pensando en Nikki Haley, pero cuando todo el mundo, como dije, empezó a respaldar a Trump”, dijo fuera de su centro de votación, donde votó por el expresidente. “Todo el mundo salió a favor de Trump, Trump, Trump… así que, ¿por qué no apoyar a Trump?”.

Kirwin dijo que pensaba que Trump estaba “un poco loco” y que su personalidad le parecía “horrible”, pero también recordó haberlo visto en el primer debate de las elecciones generales de 2016 contra Hillary Clinton.

“Todo lo que dijo fue como si me lo estuviera diciendo a mí”, recordó durante una entrevista en el estacionamiento de su lugar de votación el martes por la tarde. “Y dije: ‘Este hombre ama el país'”.

Su marido, Raymond Kirwin, de 85 años, estaba menos conflictivo.

"No consideré a nadie más", dijo. "Hizo más que cualquier presidente en mi vida, y yo iba a regresar y esperar que volviera a hacer lo mismo".

Christy Piper, una mujer de 38 años de Dover, dijo que si bien estaba abierta a otros candidatos, el expresidente siempre fue su primera opción. “Siempre ha sido Trump”, dijo afuera del mitin de Trump en Rochester este domingo. "El mensaje de Trump es el que más resuena y siento que él puede marcar la mayor diferencia en cualquier candidato viable que se postule".

Piper predijo que Trump ganaría y dijo que creía que tenía un gran grupo de apoyo silencioso.

“No es realmente políticamente correcto ni seguro decir que eres partidario de Trump. Así que la mayoría de la gente simplemente mantiene la boca cerrada”, dijo. “Su mensaje resuena en mucha gente que está harta y cansada de lo que está pasando en este país”.

Tanto Trump como Haley intensificaron sus ataques mutuos al salir de New Hampshire. Flanqueado por antiguos rivales, incluidos Scott y el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy, Trump criticó a Haley por permanecer en la carrera a pesar de sus dos primeros puestos.

"No me enojo demasiado, me desquitaré", dijo a sus seguidores en Nashua.

Haley destacó sus problemas legales y un momento reciente en el que la confundió con la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

“Con Donald Trump, hay una ronda de caos tras otra”, dijo el martes por la noche durante un discurso posterior a las primarias en Concord. “Este caso judicial, esa controversia, este tuit, ese momento de alto nivel. No se puede arreglar el caos de Joe Biden con el caos republicano”.

También ha tratado de defender la elegibilidad. Ha señalado las encuestas electorales generales nacionales y estatales indecisas que la muestran superando a Biden por márgenes más amplios que Trump. En el camino y en correos electrónicos de recaudación de fondos, dijo a sus seguidores que “no habría recuentos, demandas ni dudas” sobre los resultados electorales si se enfrentaba a Biden, y que las filas republicanas aumentarían en la Cámara y el Senado.

"Reconstruiremos nuestra economía y aseguraremos nuestra frontera", dijo su campaña en un discurso de recaudación de fondos el día antes de las elecciones. "Y no se equivoquen, restauraremos nuestro orgullo nacional".

Es un argumento que ha funcionado con algunos ex votantes de Trump. Mike Condor, de 59 años, de Derry, dijo que votó por Trump en 2016 y 2020. En las últimas elecciones, vio a Trump como el menor de dos males. Esta vez, dijo que esperaría un tercer candidato viable si hay otra revancha entre Trump y Biden, y respaldó a Haley en las primarias.

“No quiero ningún caos”, dijo mientras salía de su lugar de votación con su esposa Laura, de 49 años, y su hija Mira, de 18, quienes también votaron por Haley.

Laura, que votó por republicanos como John McCain y Mitt Romney antes de respaldar a los demócratas frente a Trump, dijo que esperaba que Haley permaneciera incluso si perdiera las elecciones del martes. Incluso si estuviera detrás de Trump en cuanto a delegados, pensaba que el partido necesitaba una alternativa viable a Trump.

"Cuando hablamos de personas de esta edad y conciencia cognitiva, podrían suceder cosas relacionadas con la salud", dijo. “Por lo tanto, creo que ella presenta argumentos más sólidos al tener tantos delegados como pueda”.

Mientras los partidarios de Haley anhelan una contienda, los partidarios del expresidente esperan una coronación.

Robert Stacy, un joven de 26 años de Rochester, dijo que esperaba que el proceso de nominación concluyera pronto a favor de Trump, y señaló que no quería que la carrera se prolongara, como sucedió en 2016.

"Creo que sería un error que Nikki Haley hiciera un Ted Cruz", dijo Stacy.