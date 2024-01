Paro general en rechazo a las políticas del nuevo Gobierno de Argentina 1:48

(CNN Español) –– El Gobierno de Argentina envió al Congreso un proyecto de ley que da marcha atrás a los cambios aplicados en septiembre de 2023, cuando por iniciativa del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, se eliminó el pago del Impuesto a las Ganancias para alrededor de 800.000 trabajadores y jubilados de mayores ingresos.

Según información oficial, el Impuesto a las Ganancias es un gravamen nacional que se deduce de los haberes o rentas obtenidos durante el año calendario, es decir sobre el salario de los trabajadores en Argentina.

En ese entonces, el diputado Javier Milei votó a favor de la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández e, incluso, tiempo atrás había afirmado en televisión abierta que antes de subir un impuesto se cortaría un brazo.

Sin embargo, el nuevo proyecto de ley presentado restituye el pago del tributo para ese segmento de los trabajadores con la “finalidad de recomponer los ingresos fiscales eliminados entre los meses de agosto y diciembre de 2023”, según el texto de la ley.

¿Quiénes serán los trabajadores afectados?

En la actualidad sólo pagan Impuesto a las Ganancias aquellos que perciben sueldos brutos superiores a 1.980.000 pesos que en el cambio al dólar informal o blue equivalen a unos US$ 1.600.

Sin embargo, a partir de esta nueva iniciativa, quienes perciban salarios inferiores a ese monto, también estarán incluidos en la nueva ley.

Personas solteras sin hijos que perciban un salario bruto de 1.250.000 pesos argentinos o superior (equivalente unos US$ 1.000).

En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a 2.360.829 pesos argentinos o superior (unos US$ 1.900).

En ese caso, por cónyuge 2.200.918 pesos argentinos (unos US$ 1.780).

Por hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 18 años o con discapacidad 1.109.931 pesos argentinos (unos US$ 900),

Actualizaciones del mínimo no imponible

Las actualizaciones de los montos en el mínimo no imponible (la base por debajo de la cual no se paga este impuesto) se realizarán desde el 1 de abril de este año y serán trimestrales por año calendario: el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio y el 1 de octubre.

Esos ajustes se harán de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), es decir, el número de inflación oficial.

¿Cuánto tengo que pagar en el tributo por ganancias?

CNN consultó al abogado tributarista César Litvin, quien advirtió que “los montos a pagar se calculan con base en el salario neto, es decir, descontando el 17% correspondiente a los aportes del trabajador”.

Partiendo de ese número, se toma la diferencia entre el sueldo que se percibe y el mínimo no imponible.

A continuación, los tributos para las primeras tres escalas:

Primera escala salarial - Diferencia inferior a 908.588 pesos (unos US$ 740) paga el 5% del excedente.

Segunda escala - Diferencia entre 908.588 y 1.817.176 pesos (unos US$ 740 y US$ 1.480) paga un monto fijo de 45.429 pesos (equivalente a US$ 37), más el 9% del excedente

Tercera escala - Diferencia entre 1.817.176 y 2.725.764 pesos (entre US$ 1.480 y US$ 2.200), paga un monto fijo de 127.202 pesos (equivalente a US$ 103,5), más el 12% del excedente.

La vigencia de la ley se retrotrae a todo el 2023: ¿es legal?

Litvin afirma que ese punto va a ser conflictivo a la hora del debate de la ley, aunque aclara que se trata de procedimiento legal.

“La confusión que ocurre es que como el impuesto a las ganancias es un impuesto en ejercicio, el hecho imponible se produce al finalizar el período fiscal”, explica. Entonces, “cualquier modificación tiene efecto desde el primero de enero”, concluye.