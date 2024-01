Las migrañas se pueden predecir por estas dos cosas, muestra un estudio

Utiliza tu dieta para un manejo efectivo de la migraña crónica 1:47

(CNN) -- ¿No sería útil tener una idea de cuándo puede estar en camino una migraña debilitante?

Es posible que pueda hacerlo, según ha demostrado un nuevo estudio.

"El principal hallazgo de este estudio fue que los cambios en la calidad del sueño y la energía del día anterior estaban relacionados con la incidencia de dolor de cabeza al día siguiente", dijo la Dra. Kathleen Merikangas, investigadora principal del estudio que se publicó este miércoles en la revista Neurology .

Las migrañas no son algo que deba sorprender y ciertamente no son solo dolores de cabeza molestos. Las migrañas crónicas son la principal causa de discapacidad en personas menores de 50 años, según un estudio de febrero de 2018.

Merikangas, jefa de la rama de investigación de epidemiología genética del Programa de Investigación Intramuros del Instituto Nacional de Salud Mental, y sus colegas utilizaron diarios electrónicos para rastrear los comportamientos y síntomas de 477 personas durante un período de dos semanas, según el estudio.

El equipo del estudio descubrió que la calidad del sueño y la energía eran indicadores importantes de un ataque de migraña al día siguiente.

Los datos mostraron que aquellos que tenían mala calidad de sueño y poca energía un día tenían más probabilidades de sufrir migrañas a la mañana siguiente. Un aumento de energía y un estrés mayor que el promedio generalmente presagiaban que una migraña aparecería más tarde al día siguiente.

"Es un estudio muy interesante por lo bien hecho, lo detallado y lo grande que es", dijo el Dr. Stewart Tepper, vicepresidente del Instituto de Neurología y Dolor de Cabeza de Nueva Inglaterra en Stamford, Connecticut. Tepper no participó en la investigación.

Las diferencias señalan la importancia del ritmo circadiano (que regula los ciclos de sueño y vigilia) en la forma en que se manifiestan los dolores de cabeza. Los hallazgos pueden informar el tratamiento y la prevención de los ataques de migraña.

Prevención de la migraña

Saber cuándo se avecina una migraña puede marcar la diferencia, especialmente ante el creciente interés en tratarla antes de que comience, afirmó Tepper.

"Si podemos identificar cosas en el entorno que la gente puede cambiar, entonces nos gustaría poder prevenir el ataque en primer lugar", dijo Merikangas. "Si podemos hacer eso con intervenciones conductuales... entonces podrían prevenirlo durmiendo para compensarlo o mediante alguna otra intervención que evitaría que tengamos que usar medicamentos para prevenir el ataque".

Tepper, sin embargo, dijo que no está tan seguro de si los cambios de comportamiento siempre pueden prevenir un ataque de migraña.

Un ataque de migraña no es solo un dolor de cabeza. Y las señales de advertencia como fatiga, dolor de cuello y alteraciones del sueño pueden ser síntomas tempranos de un ataque, no sólo un desencadenante de uno, añadió.

En cambio, Tepper aconseja intervenir con medicamentos antes de que comience el dolor de cabeza con la esperanza de evitar cualquier dolor.

¿Cuánto es demasiado?

Tiene sentido que las personas sean conservadoras respecto al uso de medicamentos para el dolor de migraña, afirmó Tepper.

Una clase más antigua de medicamentos, llamados triptanos, se asoció con más migrañas y una migraña crónica resultante si se usaban más de 10 días al mes, dijo.

Pero una opción más nueva, rimegepant, vendida como Nurtec, no parece conllevar el mismo riesgo.

"No hay ningún inconveniente porque rimegepant casi no tiene efectos secundarios y no está asociado con la transformación en migraña crónica", dijo Tepper.

¿Qué puedes hacer con las migrañas?

Su médico puede recomendarle analgésicos para tratar sus migrañas, pero también ayuda conocer las señales de un ataque próximo, dijo Tepper.

Además de controlar el sueño, el ejercicio y la dieta, Merikangas sugiere encontrar una manera de controlar el estrés para poder realizar un seguimiento de los indicadores de una migraña.

Hay cinco signos típicos de una migraña inminente, dijo Tepper. Estos son la sensibilidad a la luz, la fatiga, el dolor de cuello y la sensibilidad al ruido y los mareos, dijo.

La terapia cognitivo-conductual suele ser útil para ayudar a controlar el estrés que puede desencadenar ataques de migraña. Es más, tomar vitaminas y suplementos, como magnesio y riboflavina, puede ser eficaz para reducir la frecuencia de las migrañas, dijo Kylie Petrarca, enfermera y directora del programa educativo de la Asociación de Trastornos de Migraña, en un artículo anterior de CNN .

No se trata solo de evitar el dolor, afirmó Merikangas.

"Es realmente importante pensar en el contexto completo de nuestra salud", dijo. "Al poder caracterizar no sólo los dolores de cabeza, sino también todos estos otros sistemas, podríamos entonces controlar las causas de los eventos negativos para la salud".