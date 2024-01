Japón llega a la Luna con la misión SLIM 2:11

(CNN) -- La agencia espacial de Japón reveló este jueves que su explorador robótico "Moon Sniper" alunizó a 55 metros de su objetivo en la superficie lunar la semana pasada, calificándolo de "logro significativo" a pesar de los problemas surgidos durante el alunizaje.

El Módulo de Alunizaje Inteligente para Investigar la Luna (SLIM, por sus siglas en inglés) llegó a la superficie lunar justo después de las 10:20 a.m. ET del viernes 19 de enero (12:20 a.m. del sábado, hora estándar de Japón), según los datos facilitados por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

En una sesión informativa este jueves, JAXA dijo que la nave espacial experimentó "algún tipo de anomalía" alrededor de 50 metros por encima de la superficie y uno de los motores principales se perdió, obligando a la nave espacial a alunizar sobre su nariz con su "motor principal hacia arriba y en una posición casi vertical". Como consecuencia, los paneles solares de la nave están orientados hacia el oeste en lugar de hacia arriba, como estaba previsto, lo que la obliga a funcionar con la energía limitada de las baterías.

La agencia dijo este jueves que fue capaz de comunicarse con SLIM después del alunizaje y publicó las primeras imágenes transmitidas por esta nave desde la superficie lunar.

La batería de la nave se apagó desde entonces para mantener su funcionalidad, explicó JAXA, añadiendo que espera que se restablezca la generación de energía de las células solares y se puedan reanudar las operaciones si la luz solar llega a las células solares y dependiendo de si la nave puede sobrevivir a las gélidas temperaturas.

A pesar de estos desafíos, la agencia celebró el momento como "un logro significativo para la futura exploración lunar y planetaria". El explorador SLIM utiliza una nueva tecnología de precisión para demostrar un alunizaje "milimétrico" y aterrizó con éxito dentro de su objetivo a menos de 100 metros de su objetivo.

El alunizaje convierte a Japón en el tercer país de este siglo -y el quinto de la historia- que consigue llegar a la Luna.

JAXA dijo que está investigando las razones de la anomalía durante el alunizaje, pero que espera que la tecnología desarrollada en SLIM pueda aplicarse a futuras misiones espaciales.

Con información previa de Ashley Strickland.