Senadores republicanos se enfurecen porque Trump entorpece un delicado acuerdo sobre inmigración

Senador Mitt Romney

(CNN) -- Altos cargos republicanos del Senado están furiosos porque Donald Trump puede haber entorpecido un incipiente acuerdo bipartidista sobre la frontera sur, privándoles de un logro legislativo clave sobre una prioridad nacional acuciante y ofreciendo un anticipo de lo que está por venir con Trump como probable candidato presidencial.



En las últimas semanas, Trump ha estado presionando a los republicanos, tanto en conversaciones privadas como en declaraciones públicas en las redes sociales, para que se opongan al compromiso fronterizo que se está negociando con delicadeza en el Senado, según fuentes del Partido Republicano familiarizadas con las conversaciones, en parte porque quiere hacer campaña sobre el tema en noviembre y no quiere que el presidente Joe Biden consiga una victoria en un área en la que es políticamente vulnerable.

El líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, reconoció este miércoles en una reunión privada que la animadversión de Trump hacia el acuerdo fronterizo, aún pendiente de publicación, pone a los republicanos en un serio aprieto a la hora de avanzar en un asunto ya de por sí complejo. Durante semanas, los republicanos han advertido de que la oposición de Trump podría hacer saltar por los aires la propuesta bipartidista, pero la admisión de McConnell fue especialmente llamativa, dado que ha sido uno de los principales defensores de un paquete que una el presupuesto para la frontera con el de Ucrania.

Ahora, los republicanos en el Capitolio están lidiando con la realidad de que la mayoría del Partido Republicano se resiste a hacer cualquier cosa que sea vista como potencialmente perjudicial para el expresidente. Y la posibilidad de que un acuerdo se eche por tierra antes incluso de que se haya finalizado ha provocado tensiones y confusión en el Partido Republicano del Senado, que trata de decidir si proceder y cómo hacerlo, aunque McConnell dejó claro durante los almuerzos del partido del jueves que sigue apoyando firmemente los esfuerzos para llegar a un acuerdo, según los asistentes.

"Creo que la frontera es un tema muy importante para Donald Trump. Y el hecho de que comunique a los senadores y congresistas republicanos que no quiere que resolvamos el problema fronterizo porque quiere culpar a Biden de ello es... realmente espantoso", dijo el senador del Partido Republicano Mitt Romney, de Utah, que ha sido un crítico abierto de Trump.

Y añadió: "Pero la realidad es que tenemos una crisis en la frontera, el pueblo estadounidense está sufriendo como resultado de lo que está sucediendo en la frontera. Y alguien que se presenta a la presidencia no para intentar resolver el problema, sino para decir: 'oye, ahórrate ese problema. No lo resuelvas. Déjame atribuirme el mérito de resolverlo después'".

publicidad

El senador del Partido Republicano por Indiana, Todd Young, calificó de "trágico" cualquier intento de interrumpir las negociaciones en curso: "Espero que nadie intente llevarse esto con fines de campaña".

"Me gustaría animar a (el negociador jefe del Partido Republicano en el Senado) James Lankford y a otros conservadores a que elaboren un producto de trabajo con el que en breve permitan a los conservadores como yo revisarlo y animarnos a que haya un número de nosotros que no estará mirando a terceros y evaluando la conveniencia de aprobar esta propuesta bipartidista", dijo Young.

Es una dinámica demasiado familiar para los republicanos que sirvieron mientras Trump estaba en el cargo, donde podía descarrilar fácilmente la acción legislativa en el Capitolio con la explosión de un solo tuit o agitar una nueva controversia a la que los republicanos se vieron obligados a responder. Y ahora que Trump avanza hacia la candidatura presidencial, los republicanos vuelven a prepararse para la vida con él como candidato.

Subrayando lo perjudiciales que han sido los comentarios de Trump y su campaña para acabar con el acuerdo fronterizo en el Senado, un senador del Partido Republicano dijo a CNN bajo condición de anonimato que sin Trump, este acuerdo habría tenido un apoyo abrumador dentro de la conferencia.

"Esta propuesta habría tenido un apoyo republicano casi unánime si no fuera por Donald Trump", dijo el senador republicano.

El senador del Partido Republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, que también ha participado en las conversaciones, dijo que no sabía si alguien podría convencer a Trump para que no acabara con el acuerdo. Pero reconoció que se necesitaría algo de "coraje" para que los miembros puedan seguir adelante en este momento desafiando a Trump, aunque Tillis argumentó que en última instancia sería beneficioso para Trump que aprobaran un acuerdo de seguridad fronteriza y ayudaran a abordar el flujo de migrantes que intentan entrar en el país.

"Creo que ahora es cuando los miembros del Senado tienen que mostrar algo de coraje y hacer algo que al final del día será muy útil para el presidente Trump", dijo Tillis.

Preguntado sobre si era un error que Trump estuviera atacando este acuerdo, Tillis dijo: "Le dejaré a él que descubra cómo necesita llegar al cargo. Espero que lo deje en manos de algunos de nosotros que apoyaríamos ese esfuerzo para darle las herramientas que necesita para gestionar realmente la frontera y el abuso y la peligrosa situación que tenemos hoy".

Por su parte, McConnell, que mantiene una relación nula con Trump desde el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, restó importancia a la oposición de Trump diciendo: "No es nada nuevo", e insistió en que no estaban abandonando las conversaciones.

"Seguimos trabajando", dijo McConnell. "Intentando llegar a un resultado".

El senador John Thune, número 2 de los republicanos en el Senado, dijo que las conversaciones han llegado a un momento crítico, pero reconoció que puede que tengan que recurrir a un "plan B".

"Si no lo conseguimos, entonces pasaremos al plan B", dijo Thune. "Pero creo que, al menos por ahora, se sigue intentando llegar a una conclusión que satisfaga a muchos republicanos".

La situación de las negociaciones fronterizas sigue sin estar clara

La frustración reinó el jueves en el seno del Partido Republicano del Senado en medio de la confusión persistente sobre el estado del acuerdo fronterizo.

Aunque McConnell ha afirmado que las negociaciones siguen adelante, Young advirtió a los líderes republicanos de que no deben tirar de la cuerda antes de haber comprobado la temperatura de la conferencia, donde un contingente de republicanos sigue luchando por un acuerdo.

"Creo que los líderes deben contar las narices antes de tomar decisiones impulsivas", dijo.

Presionado sobre si era realista aprobar un acuerdo fronterizo con la oposición de Trump, Young dijo: "Puede ser posible. Escucha, estoy muy en sintonía con las realidades políticas, pero creo que antes de tomar estas decisiones consecuentes en nombre de esta conferencia, tienes que consultar con la conferencia".

El senador Ron Johnson, de Wisconsin, que ha sido abiertamente crítico con McConnell, dijo que estaba "perplejo" por los comentarios del líder durante la reunión a puerta cerrada del miércoles, que supuestamente se centraría en Ucrania.

"Quiero decir, estábamos hablando de financiación para Ucrania y de repente saca el tema de la frontera y luego, de nuevo, expone lo que considero una excusa bastante poco convincente, tratando de echar la culpa al presidente Trump por, yo diría, su fallida negociación, no a James Lankford", dijo Johnson. "James Lankford se ha dejado la piel. Es McConnell quien le quitó el apalancamiento al no vincular la financiación de Ucrania a asegurar realmente la frontera".

La senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska, que no ha ocultado su frustración con Trump a lo largo de los años, dijo que los miembros necesitan recordar cuán grande es este momento para la frontera y para Ucrania y dejar de lado su propia política.

"No me voy a rendir. Esto no se trata de Trump y esto no se trata de mí. Esto es sobre nuestro país. Esto es sobre la democracia en todo el mundo. Se trata de la seguridad de nuestro propio país y, por lo tanto, sigamos presionando para conseguir este acuerdo fronterizo", dijo. "Mantengamos los compromisos que hemos contraído con nuestros amigos y nuestros aliados para que nuestra palabra signifique realmente algo".

Esta es la segunda vez en seis años que Trump mató o estaba tratando activamente de matar un acuerdo de inmigración bipartidista a medida que surgía. Ya en 2018, Murkowski formó parte de las conversaciones bipartidistas sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El proyecto de ley obtuvo 54 votos en el Senado, pero no los suficientes para superar la línea de meta.

El senador Chris Murphy, de Connecticut, uno de los demócratas implicados en las conversaciones fronterizas, expresó su frustración por el intento de Trump de inyectar caos en la situación.

"Creo que en las próximas 24 a 48 horas, van a tomar una decisión sobre si quieren hacer esto, o si las fuerzas que rodean a Donald Trump, que quieren mantener el caos en la frontera, ganan", dijo Murphy. "Así que tienen que tomar una decisión. Espero que tomen esa decisión muy rápidamente. Tenemos un acuerdo que está escrito en un 95% y está listo para llegar al pleno si los republicanos deciden que realmente quieren resolver el problema".