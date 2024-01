El máximo tribunal de la ONU dice que Israel debe tomar "todas las medidas" para prevenir el genocidio en Gaza, pero no pide un alto el fuego

La CIJ pide a Israel prevenir genocidio contra los palestinos en Gaza 4:02

(CNN) -- El tribunal superior de la ONU ordenó a Israel "tomar todas las medidas" para prevenir un genocidio en Gaza, pero no llegó a pedir que suspendiera su campaña militar en el enclave devastado por la guerra.

En una audiencia en La Haya, Países Bajos, este viernes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dijo que Israel debe limitar la muerte y la destrucción causadas por su campaña militar, así como prevenir y castigar la incitación al genocidio y garantizar la provisión de ayuda humanitaria a Gaza.

Sudáfrica había acusado a Israel de violar las leyes internacionales sobre genocidio en su guerra en Gaza y quería que el tribunal ordenara el cese de los combates.

La decisión de este viernes se relaciona únicamente con la solicitud de Sudáfrica de medidas de emergencia, que actúan como una orden de restricción mientras la Corte considera todos los méritos del caso de genocidio, lo que podría llevar años.

"La catastrófica situación humanitaria en Gaza corre un grave riesgo de deteriorarse aún más antes de que la Corte emita su fallo final", dijo este viernes la jueza Joan Donoghue, presidenta de la Corte.

publicidad

El panel de 17 jueces de la Corte emitió seis medidas de emergencia, ordenando a Israel "tomar todas las medidas a su alcance" para prevenir actos que pudieran infringir la Convención sobre Genocidio y diciendo que debe "garantizar con efecto inmediato que sus militares no cometan" ningún acto genocida.

La Corte también ordenó a Israel "prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio", así como "garantizar la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia" en Gaza.

Dijo que Israel también debe preservar sus pruebas relacionadas con las acusaciones de genocidio y presentar un informe dentro de un mes sobre su cumplimiento de estas medidas.

Las decisiones del tribunal son vinculantes y no pueden ser apeladas, pero no tiene forma de hacerlas cumplir. Israel indicó anteriormente que no aceptaría las órdenes de la CIJ.

El panel de la Corte normalmente está compuesto por 15 jueces, pero en este caso se amplió con jueces adicionales de Sudáfrica e Israel.

El juez israelí Aharon Barak, sobreviviente del Holocausto de 87 años y expresidente de la Corte Suprema del país, votó a favor de dos de las medidas de emergencia, ordenando a Israel frenar las incitaciones al genocidio y garantizar que la ayuda pueda ingresar al enclave.

Ambas partes saludan el fallo

Más allá del pedido de poner fin a los combates, la mayor parte de las nueve solicitudes de Sudáfrica a la Corte fueron atendidas.

Pese a ello, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, elogió el fallo como un rechazo a la discriminación contra su país.

"Como todo país, Israel tiene un derecho inherente a defenderse", dijo en un breve mensaje en video. "El vil intento de negar a Israel este derecho fundamental es una discriminación flagrante contra el Estado judío, y fue justamente rechazado".

Pero los expertos legales han dicho que, si bien la Corte no accedió a la más explosiva de las solicitudes de Sudáfrica, al determinar que Israel está violando "plausiblemente" las leyes sobre genocidio, su decisión es condenatoria.

"Aunque no es un veredicto definitivo, es una reprimenda muy significativa para las fuerzas armadas de un Estado democrático que a veces dice que tiene el ejército más moral del mundo", dijo a CNN Janina Dill, codirectora del Instituto de Ética, Derecho y Conflicto Armado de la Universidad de Oxford.

Sudáfrica dijo que estaba "decepcionada" de que la Corte no haya ordenado un alto el fuego, pero dijo que cree que Israel tendrá que considerarlo si quiere cumplir con las demás medidas ordenadas.

"Israel tiene amigos muy poderosos que espero que lo asesoren bien", añadió, sin especificar, la ministra de Asuntos Exteriores, Naledi Pandor, tras mantener una llamada con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el jueves. Estados Unidos es el principal aliado de Israel.

En la audiencia inicial de hace dos semanas, Sudáfrica dijo que las autoridades de Israel tenían "la intención de destruir a los palestinos como grupo en Gaza" y que sus ataques aéreos y terrestres tenían como objetivo "provocar la destrucción" de los palestinos en el enclave.

Sudáfrica e Israel son participantes de la Convención sobre el Genocidio, lo que significa que están obligados a no cometer genocidio y a prevenirlo y castigarlo.

Israel reaccionó furiosamente a la acusación y rechazó lo que llamó la "historia extremadamente distorsionada" de Sudáfrica, diciendo al tribunal que su guerra en Gaza se libró en defensa propia, que estaba apuntando a Hamas y no a civiles palestinos, y que sus líderes no habían mostrado intención genocida.

Dijo que la acusación de genocidio era un intento de "pervertir el significado" del término y vaciarlo de su "fuerza única".

Israel afirmó que si se habían cometido actos genocidas, fueron "perpetrados contra Israel" el 7 de octubre, cuando combatientes de Hamas irrumpieron en el país desde Gaza, matando a más de 1.200 personas y tomando 240 rehenes, según funcionarios israelíes. Desde entonces, la ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 26.000 personas, según el Ministerio de Salud del enclave dirigido por Hamas.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.

Eve Brennan de CNN contribuyó con el reportaje.

​