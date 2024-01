ANÁLISIS | Trump ya está ejerciendo de hombre fuerte en el Partido Republicano

El análisis del triunfo de Trump en Nueva Hampshire 3:32

(CNN) -- Donald Trump está tomando medidas para afirmar un dominio total sobre el Partido Republicano, en un presagio del gobierno de hombre fuerte que prevé para su posible segundo mandato, luego de sus triunfos en Iowa y Nueva Hampshire.

El expresidente está intentando intimidar a Nikki Haley para que abandone la carrera presidencial del Partido Republicano. Está advirtiendo a los donantes que contribuyan a la exgobernadora de Carolina del Sur que serán condenados al ostracismo. Los partidarios de Trump lanzaron un intento de sacudir al Comité Nacional Republicano para que lo ungiera presunto nominado después de solo dos carreras estatales, hasta que Trump dio marcha atrás en medio de la preocupación de sus aliados de que podría ser contraproducente.

Y ahora el 45º presidente está presionando a los congresistas republicanos para que acaben con un acuerdo migratorio que prive al presidente Joe Biden de una victoria y le permita explotar la crisis fronteriza en campaña. Trump también ha estado intimidando a antiguos oponentes y a responsables clave de la toma de decisiones en el Partido Republicano para que le respalden rápidamente mientras obliga al partido a arrodillarse ante él como lo hizo durante cuatro años en la Casa Blanca.

La enérgica afirmación de Trump de su creciente poder como probable candidato es un característico desmantelamiento de las restricciones que se hace eco de su comportamiento en el cargo. En su único mandato, que terminó después de que intentara anular unas elecciones en las que los votantes le expulsaron del cargo, fue sometido a juicio político dos veces. Es coherente con el personaje que Trump ha creado de sí mismo como la persona más fuerte en cada habitación, que le ha sostenido a lo largo de su vida en los negocios, la telerrealidad y como expresidente de Estados Unidos.

Entre los críticos de Trump, su comportamiento está despertando nuevas preocupaciones de que su potencial segundo mandato podría significar un amanecer de la autocracia en el Despacho Oval. Y el deseo de Trump de presionar a Haley para que abandone la carrera después de solo dos contiendas —mientras lleva la delantera en el recuento de delegados 32 a 17, de los 1.215 necesarios para la corona del Partido Republicano— es coherente con su falta de respeto por los procesos democráticos.

El expresidente no oculta sus intenciones. Ha advertido con frecuencia, por ejemplo, que dedicaría un segundo mandato a imponer "castigo" a sus enemigos. Casi todos los días exige plena inmunidad penal para los presidentes, en parte como un esfuerzo para evitar ser procesado por su intento de anular las elecciones de 2020, pero también para permitirle comportarse exactamente como le plazca en un posible segundo mandato sin riesgo de consecuencias.

En un mitin el sábado por la noche en Manchester, Nueva Hampshire, que palpitaba con imágenes agresivas, el expresidente elogió al primer ministro húngaro, Viktor Orban, como un "gran hombre". Orban ha erosionado metódicamente las libertades políticas, ha reprimido a la prensa independiente y ha desacreditado el sistema electoral, los tribunales y las fuentes alternativas de poder. Muchos partidarios de "Make America Great Again" lo consideran un héroe y un modelo. "A algunos no les gusta porque es demasiado fuerte. Es bueno tener a un hombre fuerte al frente de un país", reflexionó Trump. Sus comentarios cimentaron la impresión de que Orban puede ser un mejor prototipo del líder autoritario en el que le gustaría convertirse al expresidente que los dictadores europeos extremistas de los años 30, con los que su retórica reciente, especialmente hacia los inmigrantes, ha establecido comparaciones.

La impaciencia de Trump está creando riesgos políticos para su campaña

Los instintos autocráticos del expresidente son una de las razones por las que las próximas elecciones prometen ser una de las más aciagas de la historia moderna de Estados Unidos.

Pero también hay riesgos para Trump en su enfoque truculento. Si se lanza en tromba, podría confirmar los argumentos de Biden de que pondría en peligro la democracia si es elegido para un segundo mandato en noviembre. Y el enfoque intimidatorio y el lenguaje sexista que está utilizando hacia Haley podrían alejar a algunos de los votantes más moderados, independientes y suburbanos que ella está atrayendo en las primarias del Partido Republicano. Estos son exactamente los tipos de votantes que Trump alienó en su derrota de 2020. Si quiere ganar otro mandato, debe al menos mitigar su déficit frente a Biden entre este grupo en noviembre.

Katon Dawson, expresidente del Partido Republicano de Carolina del Sur, señaló las posibles consecuencias del comportamiento de Trump en una entrevista con Kasie Hunt en "State of the Race" en CNN International y CNN Max el jueves. Dawson, uno de los pocos pesos pesados del partido estatal que apoyan a Haley, advirtió que Trump "polarizaría" a las mujeres de Carolina del Sur con sus "sórdidos comentarios sobre lo que llevaba puesto Nikki". Y añadió: "Donald Trump se postula más como si quisiera ser presidente de Cuba en vez de presidente de Estados Unidos".

Puede que Haley no haya vencido a Trump en Iowa o Nueva Hampshire. Pero ella lo irritó al negarse a plegar rápidamente su campaña y respaldarlo como otros candidatos del Partido Republicano, incluidos el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott. La furia de Trump se reveló en un ensimismado discurso de victoria en Nueva Hampshire el martes por la noche. La burla de Haley a esa actuación ha enfurecido aún más al expresidente.

"Hicimos lo nuestro y dijimos lo que teníamos que decir y entonces Donald Trump salió ahí y se puso hecho una furia", dijo Haley en Charleston el miércoles. "Montó un berrinche. Insultó. Estaba haciendo lo que hace, pero sé que es lo que hace cuando está inseguro".

Trump ha parecido profundamente frustrado por el hecho de que Haley esté desafiando sus llamamientos para que abandone la carrera, según informó Kaitlan Collins de CNN. Durante su discurso en Nueva Hampshire, se burló del vestido que llevaba en la noche de los caucus en Iowa. La ha llamado "estúpida" en las redes sociales. Trump también ha advertido que cualquiera que haga una contribución financiera a ella será "excluido del campamento MAGA", lo que Haley ha convertido en una campaña de recaudación de fondos para su campaña.

No es de extrañar que haya habido llamamientos para que Haley ponga fin a su campaña, dada la magnitud de su derrota ante Trump y el hecho de que Nueva Hampshire, donde los independientes pueden votar en las primarias del Partido Republicano, era su mejor oportunidad de ganar. Por lo general, a los partidos les gusta consolidarse rápidamente detrás de un candidato para mirar hacia las elecciones generales una vez que el destino de la carrera primaria se hace evidente. Pero el desdén hacia Haley desde el mundo de Trump es notable.

Por ejemplo, incluso antes de que se hubieran cerrado todas las urnas el martes por la noche, la representante Elise Stefanik de Nueva York, una de las principales partidarias de Trump, emitió un comunicado en el que afirmaba que la campaña de Haley "debe terminar" tras la "monumental" victoria del expresidente "por el bien de la república". La historia de campañas pasadas sugiere que la moderación y el respeto podrían ser más eficaces para sacar a Haley de la carrera que las amenazas. Y aunque sus perspectivas parecen sombrías, la idea de que un candidato deba abandonar una campaña tras solo dos contiendas en una temporada de primarias a escala nacional solo porque el favorito lo diga es en sí misma una afrenta al proceso democrático.

Incluso Trump parece haberse convencido de que algo de esto ha ido demasiado lejos. El expresidente se mostró el jueves en contra de un proyecto de resolución del RNC que le habría declarado presunto candidato, una medida que le habría permitido acceder a los datos y a las operaciones de recaudación de fondos del RNC. En esencia, habría unido las fuerzas del partido con Trump mientras aún se estaban celebrando unas elecciones en las que participaba una rival.

Pero Trump escribió en Truth Social que, aunque apreciaba el "respeto y la devoción" del RNC, quería ganar a la "antigua usanza", en las urnas. Aunque la campaña había aprobado inicialmente la resolución y el propio Trump estaba de acuerdo, eso cambió cuando se produjo una reacción negativa, dijo a Collins una fuente familiarizada con el asunto. La resolución fue retirada el jueves.

Trump quiere acabar con el acuerdo sobre inmigración

El expresidente, cuya carrera empresarial fue mitificada en "The Art of the Deal", está más preocupado en la actualidad por el arte de acabar con un acuerdo, el que están elaborando penosamente senadores republicanos y demócratas para abordar la crisis de la frontera sur. Trump ha estado presionando a los republicanos tanto en conversaciones privadas como en declaraciones públicas en las redes sociales para que se opongan al acuerdo porque quiere hacer campaña sobre el tema este año y asegurarse de que Biden no consiga una victoria legislativa que podría aliviar la presión en la frontera y ayudar a su reelección, dijeron las fuentes.

Las maniobras de Trump han enfurecido a algunos senadores del Partido Republicano que buscan poder dar hechos a sus votantes en un momento en que Biden parece dispuesto a aceptar el regreso de algunas políticas de inmigración de línea dura de la era Trump como parte del compromiso. El senador republicano Todd Young, de Indiana, calificó de "trágico" cualquier esfuerzo por interrumpir las negociaciones en curso. El senador de Utah Mitt Romney, un antagonista frecuente de Trump que no se presenta a la reelección, dijo que si Trump saboteaba el acuerdo solo para culpar a Biden sería "atroz". Trump y sus acólitos en el Capitolio también han dejado clara su oposición al último paquete de ayuda de US$ 60.000 millones de Biden para Ucrania, que se está quedando sin balas ni munición.

El senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut, que ha estado muy involucrado en las discusiones tanto sobre inmigración como sobre Ucrania, planteó su preocupación por que la sombra que se cierne sobre un hombre –que actualmente no desempeña ninguna función gubernamental– pueda abrumar a una rama del Gobierno estadounidense.

"Espero que no vivamos en un mundo en el que una pesona dentro del Partido Republicano tenga tanto poder como para detener un proyecto de ley bipartidista que intente dar al presidente más poder en la frontera para dar más sentido a nuestra política de inmigración", dijo Murphy a Manu Raju, de CNN.

"Esperaría que una persona no tuviera tanto poder dentro del Partido Republicano como para entregar Ucrania a Vladimir Putin, pero ya averiguaremos la respuesta a eso".