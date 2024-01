Primero en CNN: tres soldados estadounidenses murieron y al menos dos docenas más resultaron heridos en un ataque con drones en Jordania

El Pentágono desde el aire el 3 de marzo de 2022. (Joshua Roberts/Reuters)

(CNN) -- Tres miembros del servicio estadounidense murieron y al menos dos docenas resultaron heridos en un ataque con aviones no tripulados ocurrido durante la noche en un pequeño puesto de avanzada estadounidense en Jordania, dijeron funcionarios estadounidenses a CNN, marcando la primera vez que soldados estadounidenses mueren por fuego enemigo en Medio Oriente desde el principio de la guerra en Gaza.

El asesinato de tres estadounidenses en la Torre 22 en Jordania, cerca de la frontera con Siria, es una escalada significativa de una situación ya precaria en el Medio Oriente.

El Comando Central de Estados Unidos confirmó en un comunicado publicado este domingo que tres miembros del servicio murieron y 25 resultaron heridos en un ataque unidireccional con drones que "impactó en una base en el noreste de Jordania".

El presidente Joe Biden prometió este domingo hacer que los responsables del ataque "rindan cuentas" y dijo que, si bien aún se están recopilando datos, "sabemos que fue llevado a cabo por grupos extremistas radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak".

"Estos miembros del servicio encarnaban lo mejor de nuestra nación: inquebrantables en su valentía. Inquebrantables en su deber. Inquebrantables en su compromiso con nuestro país, arriesgando su propia seguridad por la seguridad de sus compatriotas estadounidenses y de nuestros aliados y socios con quienes nos apoyamos en la lucha contra el terrorismo… [No] tenemos ninguna duda: haremos que todos los responsables rindan cuentas en el momento y de la manera que elijamos".

Hasta el viernes, se habían producido más de 158 ataques contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak y Siria, aunque los funcionarios han descrito la constante andanada de drones, cohetes y misiles como infructuosas, ya que con frecuencia no causan lesiones graves ni daños a la infraestructura.

No está claro por qué las defensas aéreas no lograron interceptar el dron, que parece ser el primer ataque conocido a la Torre 22 desde que comenzaron los ataques contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición el 17 de octubre pasado. Las fuerzas estadounidenses en el puesto están allí como parte de una misión de asesoramiento y asistencia junto a Jordania.

Los funcionarios estadounidenses dijeron repetidamente que no quieren que las tensiones cada vez más altas en todo Medio Oriente se extiendan hasta convertirse en una guerra regional. Cuando se le preguntó la semana pasada si el Pentágono consideraba que los representantes iraníes estaban intensificando sus ataques contra las fuerzas estadounidenses, la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, dijo: "No necesariamente, no".

En una entrevista previamente grabada con ABC News que se transmitió el domingo por la mañana, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general CQ Brown, dijo que parte del trabajo de Estados Unidos es "asegurarse de que, como han sucedido las cosas en el Medio Oriente, no se produzca una ampliación del conflicto".

"El objetivo es disuadirlos; no queremos seguir un camino de mayor escalada que conduzca a un conflicto mucho más amplio en la región", dijo.​

Ha habido docenas de heridos desde que comenzaron los ataques (un alto oficial militar dijo a los periodistas la semana pasada que había aproximadamente 70 heridos), pero el Pentágono ha clasificado a la mayoría de las hreidas como leves, a excepción de un soldado estadounidense que resultó gravemente herido en un ataque en Irak el Día de Navidad.

El Suboficial 4 Garrett Illerbrunn de la 82ª Brigada de Aviación de Combate fue enviado de regreso a EE.UU. para recibir tratamiento adicional después de resultar gravemente herido en un ataque con drones en la base aérea de Erbil.

Estados Unidos ha tomado varias acciones de represalia contra los grupos respaldados por Irán en Irak y Siria, una de ellas la semana pasada, cuando atacó tres instalaciones en Irak utilizadas por Kataib Hezbollah y otros grupos afiliados a Irán.

El asesinato de tres estadounidenses también se produce cuando se espera que Estados Unidos e Irak inicien pronto conversaciones sobre el futuro de la presencia militar estadounidense en el país.

