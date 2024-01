Erin Moriarty , actriz de “The Boys”, abandona Instagram por “abuso verbal” tras los comentarios de Megyn Kelly sobre su apariencia

Erin Moriarty y Megyn Kelly. Crédito: Getty Images

(CNN) -- La estrella de “The Boys”, Erin Moriarty, abandonó Instagram después de enfrentar un “abuso verbal” que, según ella, estaba dirigido hacia ella después de que la personalidad de televisión Megyn Kelly hiciera comentarios sobre la apariencia de Moriarty.

En un episodio reciente de “The Megyn Kelly Show”, un programa de SiriusXM que también se transmite en YouTube, Kelly mostró fotos de Moriarty durante una conversación sobre la obsesión de la sociedad por los procedimientos cosméticos.

En una extensa declaración publicada en su página de Instagram, Moriarty, conocida por interpretar a la heroína Starlight en la serie de Prime Video “The Boys”, dijo que los comentarios que Kelly hizo sobre ella eran “acusaciones horribles” y calificó el segmento de “desinformado” e “inadecuado”.

Moriarty dijo que se tomaría “un descanso largo, si no permanente”, de las redes sociales.

“Vi los comentarios, lo suficientemente mordaces como para simplemente desactivarlos. Pero esto se está convirtiendo en acoso”, escribió.

En el segmento, Kelly, quien indicó que no ha visto “The Boys”, dijo que la actriz “decidió cambiar completamente su rostro”, destacando dos fotos de Moriarty.

“Aparentemente, es real. Ella se ha hecho esto a sí misma”, dijo Kelly en el episodio del 17 de enero de su programa.

En su declaración, Moriarty dijo que Kelly usó una fotografía que fue tomada "hace más de una década" y que la segunda foto fue tomada en un evento en el que le aplicaron maquillaje profesionalmente con "contorno importante".

“Recuerdo que me fui y me sentí bonita”, escribió. “Vine corriendo hacia [los maquilladores] y llegué llorando después de lo que había pasado ese día y me fui sintiéndome mejor simplemente porque sentí que habían reducido mi falta de sueño y habían trabajado con sus varitas mágicas”.

CNN preguntó a un representante de Kelly si la experiodista de Fox News se había comunicado con Moriarty para hacer comentarios antes de hacer referencia a ella en el programa y si Kelly mantuvo sus comentarios. El representante no respondió.

"No hay excusa para estas horribles acusaciones, el abuso verbal que he tenido que eliminar y la información genuinamente falsa que se utiliza para perpetuar un mensaje que es feminismo exhibicionista", escribió Moriarty.

Dijo que no desactivaría su cuenta para que su declaración pueda permanecer públicamente en su página.

“Estoy horrorizada por la reacción, las suposiciones reduccionistas y el video antes mencionado que es un ejemplo principal de tal acoso. Me ha roto el corazón”, escribió.

CNN contactó a un representante de Moriarty para obtener más comentarios.

Otros créditos de Moriarty incluyen “True Detective”, “Jessica Jones” y “One Life to Live”.