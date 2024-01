Implantan chip cerebral de Neuralink en humanos 0:32

Nueva York (CNN) -- Una jueza del tribunal estatal de Delaware anuló el paquete salarial de 2018 que contribuyó a que Elon Musk, CEO de Tesla, se convirtiera en una de las personas más ricas del mundo.

La canciller del Tribunal de Cancillería de Delaware, Kathaleen McCormick, quien supervisó el juicio que concluyó en noviembre de 2022, dictaminó este martes que Musk y la junta de Tesla "tenían la carga de demostrar que el plan de compensación era justo, y no lo cumplieron".

Las 303 millones de opciones sobre la división de acciones ajustadas que Musk recibió como parte del paquete valen actualmente US$ 51.000 millones, si se calculan utilizando el precio de cierre de este martes, menos el modesto precio de ejercicio de US$ 23,34 por acción.

El caso se presentó en Delaware, donde están constituidas Tesla y muchas otras grandes empresas estadounidenses. Aunque Musk no hizo ningún comentario inmediato sobre la decisión, escribió en X este martes: "Nunca constituyas tu empresa en el estado de Delaware".

Los abogados de los accionistas que presentaron la demanda argumentaron que el paquete de opciones sobre las acciones era excesivo y que los miembros del directorio de Tesla no eran realmente independientes y estaban demasiado cerca de Musk como para proteger los intereses de los accionistas.

También argumentaron que los objetivos financieros que la empresa tenía que alcanzar para que Musk pudiera optar a cada uno de los 12 bloques separados, o "tramos", de acciones no eran los "objetivos de rendimientos ambiciosos" como la empresa dijo a los accionistas cuando buscaba su aprobación del paquete. En su lugar, argumentaron que las principales metas eran esencialmente las mismas que las proyecciones de crecimiento interno de la empresa que se compartían con bancos y agencias de calificación.

"Estamos enormemente agradecidos por la decisión del tribunal, minuciosa y extraordinariamente razonada, de revocar el absurdo paquete salarial de Musk", dijo en un comunicado Greg Varallo, uno de los abogados de los demandantes. Dijo que los inversores de Tesla se beneficiarán de la decisión al tener la "dilución de este paquete de pago gigantesco eliminado".

Los abogados de Musk y de la directiva de Tesla argumentaron que el paquete salarial fue aprobado por votación de los accionistas. Excluyendo los votos propiedad de Musk y su hermano, el 73% de los accionistas que votaron en esa elección apoyaron el paquete salarial.

También argumentaron que los accionistas vieron aumentar considerablemente el valor de sus acciones de Tesla desde que se concedió. La capitalización bursátil de la empresa era de US$ 54.000 millones cuando se aprobó el paquete salarial. Al cierre de la sesión de este martes, había subido a US$ 607.000 millones, una ganancia de más del 1.000%. Los abogados de Tesla argumentaron que Musk fue clave en ese aumento del valor de la empresa y que, por tanto, el paquete salarial era una compensación razonable.

Los abogados de Tesla también argumentaron que Musk, que no recibe un salario en efectivo o bono, no sería compensado si el paquete fuera anulado.

Sin embargo, McCormick rechazó el argumento de que Musk quedaría sin compensación si se desestimara el paquete, al escribir: "La participación preexistente de Musk le proporcionó decenas de miles de millones de dólares por sus esfuerzos".

Musk dijo recientemente que es importante que aumente su participación en Tesla, como protección contra inversores externos que se hagan con el control de la empresa.

"Me siento incómodo haciendo crecer Tesla para que sea líder en IA y robótica sin tener ~25% de control de voto. Suficiente para ser influyente, pero no tanto como para que no pueda ser destituido", escribió Musk en una publicación en X. "A menos que ese sea el caso, preferiría construir productos fuera de Tesla".

Dijo en ese momento que la junta de Tesla estaba esperando a que el tribunal tomara una decisión en este caso antes de seguir adelante con un nuevo paquete salarial.

Musk posee alrededor del 13% de la totalidad de las acciones de la empresa. Con las opciones que perdió ahora, habría controlado alrededor del 20,6%. Dijo que quería controlar al menos el 25% de las acciones de la empresa.

La decisión puede apelarse ante el Tribunal Supremo de Delaware.

Algunos inversores y analistas sugieren que sería una buena idea que Tesla ofreciera a Musk un nuevo paquete salarial para mantenerlo centrado en el éxito de Tesla en lugar de distraerlo con sus otros intereses.

Es CEO de SpaceX, una empresa privada de exploración espacial de la que es el principal accionista, y compró Twitter en 2022, a la que renombró X en 2023. También tiene una empresa llamada Boring Company que está desarrollando formas de perforar túneles de forma más rentable y una empresa de IA llamada xAI, que fundó en 2023. También es el principal propietario de Neuralink, que trabaja en el uso de implantes para conectar el cerebro humano a una computadora.

Robyn Denholm, presidenta de la junta directiva de Tesla, declaró que el paquete salarial tenía como objetivo mantener a Musk centrado en Tesla.

"Se trataba de motivarlo para que consiguiera cosas audaces y que dedicara su tiempo y energía a ello en lugar de a otros intereses", declaró Denholm en su testimonio en el caso.

"Sinceramente, no sé cuánto cuesta hacer un viaje interplanetario. No es un hobby para mí", dijo Denholm en respuesta a las preguntas sobre los usos que Musk da al dinero.

- Matt McFarland de CNN contribuyó a este reporte