Inflación sin freno en Argentina: los aumentos de precios en febrero

(CNN Español) -- Febrero comienza y trae nuevos aumentos de precios en Argentina. Para el segundo mes del año se esperan incrementos en rubros como el transporte público, combustibles y energía.

El último dato disponible de inflación alcanzó el 25,5% en diciembre, y esa es la tendencia que se espera. ¿Cuáles son los aumentos que trae febrero?

Transporte público

Desde el 1 de febrero, los servicios de subterráneo tienen su segundo aumento en lo que va de 2024. Los importes crecen cerca del 14%.

Quienes viajen entre 1 y 20 veces por mes, pagarán una tarifa de $125 (US$ 0,10, si se tiene en cuenta la cotización blue o paralela). En la medida en que el usuario haga más viajes a lo largo del mes, gozará descuentos de entre el 20% y 40%.

El premetro, por su parte, también registrará subas cercanas al 14%. Las tarifas pasan de $38,5 a $43,75 (US$ 0,03).

El caso de los colectivos y trenes es más complejo. Para definir el nuevo esquema tarifario de febrero, el Gobierno convocó a una audiencia pública el pasado 18 de enero. En ese sentido proponía aumentos de hasta el 250% para los autobuses y casi 170% para los trenes.

De este modo, los boletos mínimos de colectivos pasarían de $76,92 (US$ 0,06) a $270 (US$ 0,23), y trenes de $48,38 (US$ 0,04) a $130 (US$ 0,11).

Sin embargo, la aplicación de estos aumentos se encuentra detenida temporalmente por una medida cautelar impuesta por la justicia federal, que fue recientemente apelada por el Gobierno.

La decisión llega tras una presentación realizada por Fernando Gray, intendente de la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, quien afirmaba que la opinión ciudadana no se encontraba realmente garantizada en la consulta popular convocada por el ejecutivo.

Combustible

Desde los meses finales de 2023, las petroleras remarcaron sus precios en más de una ocasión, y esa tendencia está lejos de revertirse. Desde el 1 de febrero las estaciones de servicio registran subas de alrededor del 6,5%, según la Cámara de Empresarios de Combustibles.

Esto ocurre, en parte, porque finalizó el congelamiento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), una carga impositiva que tiene efecto sobre el valor de la nafta y el diésel. La medida había sido implementada durante la presidencia de Alberto Fernández para contener los precios en este rubro.

De todas maneras, Gabriel Castellanos, presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, explica que esto se trata de una primera etapa de actualización impositiva. Aún restan nuevos incrementos que impactarán en los surtidores en tres etapas, programadas para marzo, abril y mayo.

Otro componente que jugó su papel en este incremento fue el aumento de precios de los biocombustibles, con los que se cortan los combustibles regulares.

Medicina prepaga

El rubro de la medicina prepaga, servicio privado de salud, fue desregulado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado por Javier Milei en diciembre de 2023. A partir de esa decisión, las prestadoras comunicaron aumentos de casi 40% para enero, y ahora informaron a sus clientes que verán actualizaciones en torno al 28% en sus cuotas.

Sin embargo, distintos fallos judiciales han dejado sin efecto estos ajustes en casos particulares y no representan un freno a los aumentos a nivel nacional, pero abrieron la polémica al respecto.

Telecomunicaciones

Este es otro de los sectores que fue desregulado a partir del DNU firmado por Javier Milei. Las prestadoras de servicios de telefonía, internet y televisión informaron a sus clientes de nuevos aumentos de hasta el 29%. Sin embargo, el valor varía según la compañía y el tipo de producto contratado.

Alquileres

El DNU también dejó sin efecto la Ley de Alquileres, que regulaba las condiciones en que debían celebrarse los contratos.

Entre otros aspectos, la normativa determinaba la duración y formas de actualización de los importes que debían cumplir los alquileres de vivienda en Argentina.

Más allá de esta decisión, la derogación no tiene efecto retroactivo, por lo que los contratos firmados bajo la vigencia de dicha ley mantienen las condiciones que ella dispone.

En este sentido, quienes deban afrontar una actualización de su alquiler durante febrero, en estas circunstancias, recibirán aumentos cercanos al 147% conforme al Índice para Contratos de Locación, establecido por la última actualización de la norma en octubre de 2023.

Energía eléctrica y gas

El Gobierno avanza con la definición de un nuevo esquema tarifario para los servicios. En ambos casos, se convocó a audiencias públicas para definir los nuevos valores de la energía.

Para el gas natural, estas se celebraron el 8 y el 9 de enero, y contaron con la participación de distintos representantes del sector. Si bien la intención era implementar los cambios a partir del segundo mes del año, desde la Secretaría de Energía se determinó que esto pase a marzo.

Las audiencias sobre electricidad tuvieron lugar el 26 y 29 de enero. En ellas, los representantes de las distribuidoras del país pusieron en discusión distintas aristas en relación con el valor de la energía y solicitaron aumentos y nuevas formas de actualización.

Puntualmente, las prestadoras del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edesur y Edenor, pidieron incrementos de hasta el 89% para el 80% de sus clientes.

Tras las audiencias, el Gobierno debe determinar qué nuevos importes deberán afrontar los usuarios y a partir de qué fecha.