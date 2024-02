Tormenta política en Colombia por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027

Conoce todos los detalles sobre los Juegos Panamericanos 2023 2:33

(CNN Español) -- En la tarde del jueves la organización Panam Sports publicó en su página que Asunción y Lima son las nuevas ciudades candidatas para realizar los Juegos Panamericanos de 2027. Este anuncio cerró cualquier posibilidad de que los realice Barranquilla, que fue seleccionada en 2021 para ser sede de la competencia.

Presuntos incumplimientos en los pagos a Panam Sports, la Organización Deportiva Panamericana, que gestiona los juegos cada cuatro años, llevaron a esa entidad a tomar la decisión, el 2 de enero, de retirar a la ciudad colombiana de Barranquilla la sede del evento que se realizará en 2027. Desde entonces las autoridades locales y nacionales colombianas se han trenzado en una discusión legal para establecer de quién fue la culpa de que se le haya retirado la condición de ciudad anfitriona a la capital del departamento del Atlántico, en el norte de Colombia.

Una vez conocida la decisión final de Panam Sports, el presidente Gustavo Petro, a quien varios sectores de la oposición e incluso del partido de gobierno Pacto Histórico lo señalan de no haber hecho lo suficiente para garantizar la realización del encuentro deportivo regional, dijo que la culpa no era de su administración. "El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos, así lo dice la carta que me envió el comité olímpico. Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría, antes de llegar a esta fecha los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia. Ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente de Paraguay. Ese tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia", sostuvo este jueves en su cuenta en la red social X.

El expresidente Iván Duque le respondió este viernes al mandatario. "Como presidente tuve el honor de liderar la organización de los Juegos Panamericanos Junior, los Juegos Bolivarianos, los Mundiales Juveniles de Atletismo, y de organizar en Barranquilla la Asamblea del BID, y el Congreso Mundial de Juristas. Con el alcalde @jaimepumarejo avanzamos para traer la Fórmula 1 y conseguimos los Juegos Panamericanos después de 50 años. Estos dos últimos se perdieron por el saboteo y negligencia del actual Gobierno. La evidencia lo dice todo", afirmó en su cuenta en X.

La decisión de Panam Sports ha desatado en Colombia todo tipo de reacciones en sectores políticos y de opinión. El congresista Agmeth Agmeth Escaf, del partido Pacto Histórico, sostiene que debe haber una responsabilidad política por esta situación y le pidió al mandatario reconocer los errores. "Lo mínimo, presidente, es reconocer con humildad el error y no buscar culpables en otro lado. Sabes que soy y he sido tu aliado incondicional, que de charista no tengo un pelo, que te digo lo que te digo desde el más profundo respeto y cariño, pero antes que petrista o congresista del Pacto, me debo a Barranquilla, mi tierra prometida, y Barranquilla merece una respuesta distinta de tu parte", argumentó Scaf en su cuenta en X.

Algunos analistas sostienen que la cancelación de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos tiene un alto costo político. "No es bueno aplicar el espejo retrovisor y el presidente Petro no va a aceptar públicamente sus errores. Al menos la ministra del Deporte Astrid Rodríguez tendría que dar explicaciones. Pero no se puede defender lo indefendible", le dijo a CNN el analista político Jaime Honorio González.

CNN intenta obtener respuesta del Ministerio del Deporte colombiano.

El alcalde de la ciudad de Barranquilla, Alex Char, lamentó la decisión de Panam Sports y dijo que se hizo todo lo posible por mantener la sede de los Panamericanos. “En nuestros ejercicios anteriores, como los Centroamericanos, demostramos que sí podíamos. Lamentamos que Panam Sports no haya escuchado el grito de los colombianos y, en especial, de nuestros deportistas”, manifestó ante medios locales en Barranquilla.

El 9 de enero, Petro se comprometió públicamente a hacer lo necesario para recuperar la sede de los juegos para Colombia. "Lo que queremos notificar es que los US$ 8 millones que por concepto de concesión de derechos de los Juegos Panamericanos están listos. En cualquier momento podrían ser girados si la parte del convenio así lo considera. No hay ningún problema para girar los recursos que se necesitan", manifestó Petro.

El mandatario sostuvo además que iría a Chile a buscar una reunión con los directivos de Panam Sport para tratar de revertir la decisión. Pero eso nunca ocurrió.

Panam Sports emitió un comunicado el 2 de enero que hizo llegar al gobierno colombiano en el que hace un recuento cronológico de los presuntos incumplimientos que llevaron a su junta directiva a tomar la decisión de cancelar a Barranquilla como sede de los juegos. Panam Sports es una organización que reúne a los comités olímpicos nacionales de los países de América y su comité organizador está conformado por los delegados de esos comités.

Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación en Colombia anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez Cortés, por la presunta omisión de funciones que habrían provocado que Panam Sports decidiera rescindir el contrato para los Juegos Panamericanos de 2027, contrato firmado entre el entonces gobierno del expresidente Iván Duque y Panam Sports el 31 de mayo de 2021.