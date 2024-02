Encuesta de CNN: El optimismo público sobre la economía está aumentando, pero el sentimiento sigue siendo oscuro

La gente compra en un supermercado en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York el 27 de enero de 2024. (Foto de Charly TRIBALLEAU / AFP)

(CNN) -- El pesimismo de larga data del público sobre la economía muestra signos de disminución desde el año pasado, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. Pero incluso con el repunte, las opiniones de muchos estadounidenses sobre la economía –y la nación en su conjunto– siguen siendo sombrías.

Solo el 35% de los estadounidenses dice que las cosas en el país van bien hoy en día, pero eso es una mejora con respecto al 28% que se sentía optimista acerca de la situación el otoño pasado. Y aunque solo el 26% de los estadounidenses considera que siente que la economía está comenzando a recuperarse de los problemas que enfrentó en los últimos años, esa cifra también es superior al 20% del verano pasado y al 17% en diciembre de 2022.

En general, el 26% de los estadounidenses cree actualmente que las condiciones económicas se han estabilizado y el 48% asegura que estima que la economía continúa en recesión.

De quienes piensan que la economía se está recuperando, casi las tres cuartas partes (73%) consideran que las políticas económicas del presidente Joe Biden han ayudado a mejorar las cosas. Un 83% aún más amplio de quienes dicen que la economía continúa descentralizándose asegura que sus políticas, en cambio, han empeorado las cosas.

Las opiniones sobre la trayectoria económica del país están influenciadas por el partidismo, y el aumento del sentimiento se produce principalmente entre los demócratas (el 49% ahora dice que la economía se está recuperando, 10 puntos porcentuales más que en julio) y los independientes (24%, 7 puntos más). Solo el 6% de los republicanos dicen que ven el comienzo de una recuperación, casi sin cambios respecto al verano pasado.

Pero dentro del Partido Demócrata, también hay una importante división de edades, y la mayoría de los demócratas más jóvenes tienen menos probabilidades de ver la economía en alza. Alrededor de un tercio de los demócratas menores de 45 años (35%) dicen que la economía está comenzando a recuperarse, en comparación con el 63% de los mayores de 45 años. Y en términos más generales, una estrecha mayoría de adultos demócratas menores de 45 años (54%) afirma que las cosas en el país van mal, una opinión compartida solo por aproximadamente una cuarta parte de sus homólogos mayores (22%).

Las cifras recientes del Departamento de Comercio muestran que la economía estadounidense sigue siendo fuerte, informó CNN en enero, y se espera que el primer informe de empleo para 2024 sea sólido.

Cuando se pidió a los estadounidenses que dicen que la economía sigue en recesión que explicaran por qué se sienten así, la mayoría cita la inflación y el costo de vida en general (50%) o el precio de artículos específicos como alimentos (9%) o vivienda ( 7%), y muchos señalan su propia situación financiera. Otro 13% que siente que la economía todavía está en declive cita a Biden o las políticas demócratas, y el 9% menciona los salarios y los ingresos. Son menos los que mencionan el empleo, los precios de la gasolina o el mercado de valores.

"Todo lo que importa en la vida sigue encareciendo, independientemente de lo que diga el índice de inflación", escribió un republicano de Georgia que respondió a la encuesta.

"Todo sigue siendo caro y mucha gente está luchando con eso", dijo un independiente de Louisiana de tendencia republicana. "La deuda de los consumidores aumentando. A Wall Street le va bien, pero eso no ayuda al trabajador medio".

En general, el 42% de todos los estadounidenses dice que su situación financiera es peor que hace un año, frente al 49% que se sentía así en diciembre de 2022, cuando la tasa de inflación del país era casi el doble de lo que es hoy. En la nueva encuesta, el 37% afirma que le va más o menos igual que hace un año, y el 20% que ahora le va mejor.

Una mayoría del 55% de los estadounidenses en general dice que siente que las políticas de Biden han empeorado las condiciones económicas en el país, mientras que solo el 26% cree que sus políticas han mejorado las condiciones y otro 19% dice que no han tenido ningún efecto: cifras que prácticamente no han cambiado desde el verano pasado. Un 91% casi universal de los republicanos asegura que las políticas de Biden han empeorado la economía, mientras que una mayoría más modesta del 55% de los demócratas afirma que sus políticas han mejorado las cosas. El índice de aprobación de Biden para el manejo de la economía, que no ha superado la marca del 40% desde diciembre de 2021, se sitúa actualmente en el 37% entre el público en general.

Inmigración y política exterior

El índice de aprobación más bajo de Biden en la encuesta se debe a su manejo de la inmigración, con solo una aprobación del 30% de los estadounidenses. Esa cifra refleja una mayor preocupación sobre la situación en la frontera entre Estados Unidos y México. Cuando se les pregunta si la situación actual en la frontera es o no una crisis, el 79% de los estadounidenses (incluidas mayorías de todos los partidos) aseguran que lo es, igualando el elevado nivel de preocupación visto por última vez en abril de 2021.

Y la encuesta también encuentra una aumento de los sentimientos migratorios de línea dura. En múltiples encuestas realizadas durante la presidencia de Donald Trump, la abrumadora mayoría de los estadounidenses dijo que estaba a favor de desarrollar un plan para permitir que algunos inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos se conviertan en residentes legales; en 2019, el 15% o menos dijo que el gobierno debería priorizar la deportación de todas las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. La proporción que favorece las deportaciones masivas, aunque sigue siendo una minoría, ahora se ha duplicado aproximadamente al 31%. Una mayoría del 54% de los republicanos ahora estima que Estados Unidos debería priorizar la deportación, frente al 32% que pensaba así en 2019.

Los estadounidenses le dan a Biden un índice de aprobación del 41% por su manejo de la invasión rusa de Ucrania, mientras que el 34% aprueba su manejo de la guerra entre Israel y Hamas. Esa disparidad pone de relieve la particular debilidad del presidente con su base en cuestiones relacionadas con Israel. Si bien la mayoría de los demócratas le dan calificaciones positivas sobre Ucrania (el 72% lo aprueba), solo aproximadamente la mitad (51%) dice que acepta su manejo de la guerra entre Israel y Hamas; entre los demócratas menores de 45 años, esa cifra cae a solo el 35%.

En general, una pequeña pluralidad (37%) de estadounidenses dice que Estados Unidos está haciendo lo correcto para ayudar a Israel en su guerra contra Hamas, mientras que el 33% dice que está haciendo demasiado y el 29% que Estados Unidos está haciendo muy poco. El público está muy dividido entre decir que Estados Unidos está haciendo demasiado (35%) o aproximadamente lo correcto (34%) para ayudar a Ucrania en su guerra con Rusia, y un 30% dice que Estados Unidos está haciendo muy poco para ayudar allí. Las opiniones partidistas sobre los dos conflictos difieren marcadamente. Los republicanos tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los demócratas (40% frente a 19%) de decir que Estados Unidos está haciendo muy poco para ayudar a Israel. Por el contrario, los demócratas tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los republicanos (41% frente a 21%) de decir que Estados Unidos no está haciendo lo suficiente para ayudar a Ucrania.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS del 25 al 30 de enero entre una muestra nacional aleatoria de 1.212 adultos extraídos de un panel basado en probabilidades. Las encuestas se realizaron en línea o por teléfono con un entrevistador en vivo. Los resultados entre la muestra completa tienen un margen de error de más o menos 3.4 puntos porcentuales.

-- Jennifer Agiesta de CNN contribuyó a esta historia.