¿Quiénes son los colonos israelíes y por qué son tan polémicos?

¿Puede Israel estar ante nuevos conflictos fuera de Gaza? 6:48

(CNN) -- La Casa Blanca tiene en la mira a los colonos israelíes, un polémico movimiento que ha crecido en poder a lo largo de los años y es visto por el mundo exterior como un gran impedimento para la paz entre Israel y los palestinos.



El jueves, el Departamento de Estado anunció la primera ronda de sanciones contra los colonos israelíes acusados de perpetrar actos de violencia en la Ribera Occidental. Las sanciones bloquean sus activos financieros y les prohíben entrar en Estados Unidos.

Las sanciones constituyen una de las medidas más significativas adoptadas por Biden para criticar a Israel desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre, cuando el grupo extremista palestino lanzó un ataque contra Israel en el que murieron 1.200 personas y se tomaron más de 250 rehenes.

El posterior asalto israelí a Gaza ha provocado hasta ahora la muerte de más de 27.000 palestinos en el territorio.

Mucho menos a la vista del público, durante ese periodo, al menos 370 palestinos han muerto en la Ribera Occidental ocupada, entre ellos 94 niños. Casi todos ellos murieron a manos de soldados israelíes, pero la violencia de los colonos en la Ribera Occidental también se ha disparado desde el comienzo de la guerra, con colonos quemando coches, destruyendo infraestructuras y agrediendo y matando a palestinos.

Desde el inicio de la guerra, la Casa Blanca se ha reafirmado en su postura de larga data de apoyo a la creación de un Estado palestino independiente en la Ribera Occidental y Gaza, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechaza.

publicidad

Solo cuatro colonos fueron objeto de la medida estadounidense. Pero en la Ribera Occidental viven 700.000 de ellos y, según la comunidad internacional, la presencia de cada uno de ellos allí es ilegal. Los palestinos quieren la Ribera Occidental, Jerusalén Este y Gaza para un futuro Estado, postura que apoya gran parte del resto del mundo.

Esto es todo lo que hay que saber sobre los colonos judíos y por qué son tan controvertidos.

¿Qué son los asentamientos de la Ribera Occidental?

Durante la guerra de 1967, Israel arrebató a Jordania la Ribera Occidental y Jerusalén Este, a Egipto Gaza y la península del Sinaí y a Siria los Altos del Golán. Poco después, comenzó a establecer comunidades israelíes en esos territorios.

En la actualidad, mantiene el control de Jerusalén Este, los Altos del Golán y la Ribera Occidental, e impone un asedio terrestre y marítimo a Gaza. La comunidad internacional considera que estos territorios están ocupados por Israel.

En la Ribera Occidental viven 3,3 millones de palestinos y es donde se encuentra el grueso de los asentamientos judíos. Israel ha seguido ampliando los asentamientos durante décadas a pesar de haber firmado una serie de acuerdos de paz con los palestinos en la década de 1990, los llamados Acuerdos de Oslo, que preveían la creación de un Estado palestino independiente en la Ribera Occidental y Gaza como parte de una solución negociada al conflicto palestino-israelí.

Hay 146 asentamientos repartidos por toda la Ribera Occidental (excepto Jerusalén Este), muchos de los cuales invaden aldeas palestinas y, en algunos casos, tierras palestinas de propiedad privada. Algunos están construidos muy cerca de núcleos de población palestinos y uno, en Hebrón, se encuentra en el corazón de una ciudad palestina. En Jerusalén Este hay 14 barrios israelíes que la comunidad internacional considera ilegales.

La opinión predominante entre los palestinos y los aliados de Israel en Occidente es que los asentamientos son un gran obstáculo para la paz, que hacen imposible un Estado palestino contiguo y completo en la Ribera Occidental.

¿Quiénes son los colonos?

Los colonos son judíos israelíes que viven en los territorios ocupados por Israel, principalmente en comunidades construidas por el gobierno israelí. Muchos de ellos tienen motivaciones ideológicas y creen que tienen un derecho divino a vivir en ese territorio, como estipula la Biblia, aunque otros colonos optan por vivir en la Ribera Occidental porque ofrece un costo de vida más bajo y el gobierno israelí subvenciona los gastos de vivienda. Hay más de 450.000 colonos judíos en la Ribera Occidental ocupada.

Los colonos de la Ribera Occidental se rigen por el régimen civil israelí y disponen de sus propias redes de carreteras y transportes, mientras que los residentes palestinos se rigen por el régimen militar israelí, se ven obligados a pasar por los puestos de control militares israelíes y tienen prácticamente prohibido entrar en los asentamientos judíos. El sistema dual, uno para judíos y otro para palestinos, ha sido criticado por grupos humanitarios israelíes e internacionales por considerarlo un sistema de apartheid, acusación que Israel niega rotundamente.

Muchos de los colonos están armados y algunos han participado en ataques mortales contra civiles palestinos. Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, al menos ocho palestinos han muerto en ataques de colonos.

La influencia de los colonos en la política israelí ha crecido enormemente a lo largo de los años. El actual gobierno de coalición israelí incluye dos partidos respaldados por colonos, cuyos líderes viven en la Ribera Occidental y han impulsado la expansión de las comunidades judías en territorio ocupado.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas también han cobrado fuerza las peticiones de reasentamiento de judíos en Gaza, apoyadas por algunos ministros israelíes, pero Israel ha declarado que su postura oficial sigue siendo que no tiene previsto reocupar ni asentarse en el territorio.

¿Qué parte de la Ribera Occidental controla Israel?

Después de que Israel firmara los Acuerdos de Oslo con los palestinos, se estableció un Gobierno Autónomo Palestino provisional en la Ribera Occidental y Gaza, conocido también como Autoridad Palestina (AP), con sede en la ciudad de Ramala. Ese tratado dividió la Ribera Occidental en tres zonas: A, B y C. La AP conserva formalmente el pleno control administrativo y de seguridad de la zona A, que representa el 18% del territorio. En la zona B, que constituye el 22%, la AP tiene el control administrativo, mientras que Israel tiene el control de seguridad. Y en la zona C, que representa el 60% de la Ribera Occidental, Israel mantiene el control administrativo y de seguridad.

¿Qué son los asentamientos "de avanzada"?

Aunque todos los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental ocupada se consideran ilegales según el derecho internacional y por gran parte de la comunidad internacional, Israel distingue los asentamientos que ha autorizado de los que no. La gran mayoría de los asentamientos se construyen por orden del gobierno, pero algunos asentamientos no autorizados, conocidos como asentamientos de avanzada o "outposts", han sido establecidos por civiles israelíes impulsados ideológicamente con la esperanza de que algún día sean autorizados por el gobierno.

Israel los reprime de vez en cuando, pero a menudo los legaliza retroactivamente una vez que se convierten en comunidades.

Hay 144 asentamientos de avanzada en la Ribera Occidental, según el grupo israelí de derechos humanos Peace Now.

Más de 20.000 israelíes viven en ellos, según el Israel Policy Forum.

¿Cuál es la situación jurídica de los asentamientos?

Los asentamientos son ilegales según el derecho internacional. El Cuarto Convenio de Ginebra, que se refiere a las poblaciones civiles en tiempo de guerra, establece en su artículo 49 que "La Potencia ocupante no podrá deportar ni trasladar a parte de su propia población civil al territorio por ella ocupado".

La resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que Estados Unidos no vetó y fue aprobada en diciembre de 2016, reafirma esta postura. Afirma que los asentamientos no tienen "ninguna validez legal" y constituyen "una violación flagrante en virtud del derecho internacional". La resolución hace referencia a las anteriores resoluciones del Consejo de Seguridad 242, 338, 446, 452, 465, 476, 478, 1397, 1515 y 1850. De ellas, las 465, 476 y 478 establecieron que los asentamientos "no tienen validez legal" en 1980.

Israel, junto con algunos analistas jurídicos, niega que los asentamientos sean ilegales.

En 2012, el Gobierno israelí, bajo la dirección del primer ministro Netanyahu, publicó el Informe de la Comisión Levy, que resumía esta posición jurídica. El informe rechazaba la aplicabilidad de la Cuarta Convención de Ginebra a la Ribera Occidental, argumentando que la Ribera Occidental nunca fue parte legítima de ningún Estado árabe.

"En consecuencia, los convenios que tratan de la administración de un territorio ocupado y de una población ocupada [sic] no son aplicables a la presencia de Israel en Judea y Samaria (Ribera Occidental)", decía el informe.

Esta no es una postura aceptada por ningún país o foro internacional.