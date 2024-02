La ausencia de Lionel Messi provoca abucheos y peticiones de reembolso en el partido del Inter de Miami en Hong Kong

Martino explica el porqué Lionel Messi no jugó en Hong Kong 1:00

(CNN) -- Miles de aficionados al fútbol de Hong Kong quedaron decepcionados cuando la superestrella argentina Lionel Messi no saltó al campo este domingo en un partido amistoso del Inter de Miami.

Lo que empezó con una ovación y un entusiasmo desbordantes terminó con abucheos y peticiones de reembolso en el estadio de Hong Kong, con aforo completo para 40.000 espectadores.

El Inter de Miami, que quería demostrar su valía tras no haber ganado en su gira mundial de pretemporada, se impuso cómodamente por 4-1 a un once de Hong Kong en un encuentro bautizado como Tatler XFEST Hong Kong.

Pero incluso en los prolegómenos y durante el partido, los aficionados tenían la sensación de que el resultado no les importaba; lo más importante era ver a Messi, campeón del mundo y ocho veces Balón de Oro, sobre el terreno de juego.

Incluso el gobierno de Hong Kong compartió su consternación por la ausencia del jugador de 36 años en el partido.

"Messi no ha podido jugar hoy en el partido amistoso, y el Gobierno y los aficionados están igualmente decepcionados por las disposiciones adoptadas por el organizador del evento", declaró en un comunicado este domingo. "El organizador del evento debe una explicación a los aficionados".

Luis Suárez, otro de los flamantes fichajes del equipo, tampoco jugó pese a asistir a la rueda de prensa previa al partido, mientras que otros jugadores destacados como Jordi Alba y Sergio Busquets, solo entraron en la segunda parte.

La entrega adicional del trofeo, los fuegos artificiales y el discurso del copropietario del club, David Beckham, se vieron envueltos en silbidos y abucheos en un final de viaje bastante incómodo. Los abucheos continuaron cuando las cámaras de la gran pantalla enfocaron a Messi.

El cambio de ambiente se había producido hacia los últimos 20 minutos del partido: los clamores de "Queremos a Messi" se convirtieron en "¿Dónde está Messi?", mientras que los abucheos sonaban cada vez que un jugador que no fuera Messi era sustituido en el terreno de juego.

También se oyeron gritos de "reembolso, reembolso, reembolso", tanto en inglés como en cantonés, en el tiempo añadido. Según Reuters, las entradas salieron a la venta en diciembre y cuestan entre 880 y 4.880 dólares de Hong Kong (unos US$ 113 y US$ 624 dólares).

CNN se ha puesto en contacto con el organizador del evento, Tatler, para pedirle comentarios.

¿Por qué no jugó Messi?

En un comunicado este domingo, Tatler XFEST expresó su "extrema decepción" por el hecho de que Messi y Suárez no jugaran en Hong Kong y dijo que "no tenía ninguna información sobre la no participación" de los jugadores antes del saque inicial.

El seleccionador del Miami, Gerardo "Tata" Martino, explicó que la decisión de no alinear a Messi se tomó con muy poca antelación y por recomendación del cuerpo médico del club.

"Entendemos la recepción de los hinchas hacia la ausencia de Leo y Luis", se disculpó Martino, que también agradeció a Hong Kong las "atenciones" recibidas durante todo el fin de semana.

"Fue una decisión tomada junto con nuestro equipo médico. Comprobamos su estado físico y corrían el riesgo de sufrir una lesión si saltaban al terreno de juego, por lo que no podían jugar.

"Entendemos la decepción de los aficionados y les pedimos perdón. Nos hubiera gustado jugar con ellos aunque fuera un rato, pero el riesgo era demasiado grande".

Martino fue presionado sobre el tipo de lesión que había sufrido Messi, ya que ya había informes de que el jugador estrella arrastraba un problema en los isquiotibiales desde el anterior amistoso de Miami contra el Al-Nassr en Arabia Saudí.

"Leo tiene una inflamación en el aductor como vimos en las imágenes de sus músculos. Esperábamos una mejoría, pero la situación se mantiene desde hace muchos días", dijo Martino, quien añadió que Suárez sufrió una lesión de rodilla durante el viaje a Arabia Saudí.

"Lo estuvimos controlando constantemente con el equipo médico, y también tuvimos que considerar nuestras obligaciones con la próxima MLS [Major League Soccer]. Así que llegamos a la conclusión de no jugar con Messi en el partido".

"En realidad, hemos estado evaluando el estado de Leo día a día. Ayer [sábado] estuvo en el último entrenamiento [sesión], y lo evaluamos en el hotel hasta esta mañana. La decisión no se tomó hasta la tarde".

El capitán del Hong Kong XI, Yapp Hung-fai, que jugó la primera parte del partido de este domingo, se mostró "por supuesto bastante decepcionado" por no haber jugado contra Messi, pero agradeció la experiencia.

"A título personal, obviamente estoy bastante decepcionado porque él no viene mucho a Hong Kong", declaró Yapp, que lidera un equipo de jugadores de toda la primera división.

"Pero tenemos que pensar en nuestra propia actuación y no centrarnos demasiado en el rival, que seguía siendo de gran nivel. Jugar en un estadio lleno ya es satisfactorio".

El sentimiento general era compartido por el superfan local de Messi, Christer Leung, que encabeza el club de hinchas de la selección argentina de la ciudad.

"Creo que todo el mundo está decepcionado", declaró a la CNN Leung, que llamó a su hijo Lionel en honor al delantero.

"Fue inesperado, pensé que jugaría al menos cinco minutos. Si no, no habríamos pagado el precio de las entradas para entrar aquí. Se oyeron los ánimos, que creo que estaban justificados, pero al mismo tiempo eran improcedentes".

"Todo esto de Messi en Hong Kong se ha estado gestando durante bastante tiempo. Todo el mundo estaba muy emocionado y hubo mucho drama con las entradas.

"La sesión de entrenamiento [del sábado] también fue bastante decepcionante porque no hizo gran cosa y fue muy corta. Todo el mundo esperaba que hoy fuera un poco más, así que todo el mundo va a estar decepcionado.

"Pero, como seguidor suyo desde hace mucho tiempo, respeto totalmente la decisión de no ponerlo a jugar si realmente está sufriendo, porque tiene 36 años.

"Culpo al Inter de Miami por programar tantos amistosos en tantos lugares diferentes. Deberían haber invitado a todo el mundo a venir a Estados Unidos. Supongo que querían hacer crecer la marca internacionalmente, lo cual tiene sentido".

La "Messimanía" se había apoderado de la ciudad con la llegada del equipo el viernes, mientras los aficionados se agolpaban en el hotel en el que se alojaban los miamenses. Mientras tanto, el estadio ya había alcanzado su capacidad máxima durante la sesión de entrenamiento abierta del equipo la víspera.

El ardiente apoyo a Messi también se apoderó de China continental el verano pasado, después de que la selección argentina disputara un partido amistoso contra Australia en Beijing.

Era la séptima vez que la superestrella visitaba China, y la octava podría llegar en marzo, ya que Argentina confirmó dos partidos amistosos contra Nigeria y Costa de Marfil en Hangzhou y Beijing.

El Inter de Miami viaja ahora a Japón para disputar un amistoso contra el Vissel Kobe este miércoles.

-- Información adicional de Kristie Lu-Stout de CNN