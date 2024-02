Celine Dion sorprende como presentadora de los Grammy: “Estoy feliz de estar aquí”

Un vistazo a los looks de la alfombra roja de los Grammy 0:27

(CNN) -- A pesar de lo entusiasmadas que estaban muchas personas por el premio al álbum del año en los Grammy este año, Celine Dion simplemente realzó el momento al presentar la categoría este domingo.

“Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, lo digo desde el corazón”, dijo Dion después de subir al escenario entre un fuerte aplauso.

Dion compartió en 2022 que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, una condición, dijo, que no le permite “cantar como estoy acostumbrada”.

El trastorno es "un síndrome raro y progresivo que afecta el sistema nervioso, específicamente el cerebro y la médula espinal", según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

"Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que estuvo causando todos los espasmos que he tenido", dijo Dion en ese momento. “Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, causándome en ocasiones dificultades al caminar y no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar como estoy acostumbrada”.

La cantante anunció recientemente que contará su viaje en un nuevo documental titulado “I Am: Celine Dion”. Dijo que es optimista acerca de poder actuar nuevamente.

“Estos últimos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina”, escribió recientemente en su página de Instagram. “A medida que continúa el camino hacia la reanudación de mi carrera como actriz, me he dado cuenta de lo mucho que he echado de menos poder ver a mis fans”.

Añadió que quería “documentar” esta parte de su vida a través de su película, “crear conciencia sobre esta condición poco conocida y ayudar a otras personas que comparten este diagnóstico”.

Dion ha estado mayormente fuera del ojo público mientras se concentra en su salud.

"Aquellos que han tenido la suerte de estar en los premios Grammy nunca deben dar por sentado el tremendo amor y alegría que la música trae a nuestras vidas y a las personas de todo el mundo", dijo Dion este domingo.

Recordó que el premio al álbum del año le fue entregado hace 27 años por Diana Ross y Sting.

El premio que presentó esta noche Celine Dion fue para Taylor Swift por “Midnights”. Marcó el cuarto Grammy del año para Swift, convirtiéndola en la artista con más victorias en esa categoría.