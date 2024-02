(CNN) -- Es la vía marítima que infunde miedo e inspira a los navegantes por igual. Casi mil kilómetros de mar abierto y algunas de las condiciones más duras del planeta, con una extensión igualmente inhóspita de nieve y hielo esperándote al final.

"El tramo de océano más temido del mundo, y con razón", escribió Alfred Lansing sobre el viaje que realizó en 1916 el explorador Ernest Shackleton en un pequeño bote salvavidas. Se trata, por supuesto, del paso de Drake, que conecta el extremo sur del continente sudamericano con el punto más septentrional de la península Antártica.

En otros tiempos reservado a exploradores y lobos de mar, el paso de Drake es hoy un reto de enormes proporciones para un número cada vez mayor de viajeros a la Antártida, y no solo porque se tarda hasta 48 horas en cruzarlo. Para muchos, poder presumir de haber sobrevivido al "temblor del Drake" forma parte del atractivo de ir al "continente blanco".

Pero, ¿qué causa esas "sacudidas", que pueden provocar olas de casi 15 metros que azotan a los barcos? ¿Y cómo navegan los marineros por las aguas más bravas del planeta?

Resulta que para los oceanógrafos, el Drake es un lugar fascinante por lo que ocurre bajo la superficie de esas aguas agitadas. Y para los capitanes de barco, es un reto que hay que afrontar con una buena dosis de miedo.

publicidad

Las tormentas más fuertes del mundo

Con un0s 1.000 kilómetros de ancho y hasta 6.000 metros de profundidad, el paso de Drake es objetivamente una vasta masa de agua. Para nosotros. Para el planeta en su conjunto, no tanto.

La península Antártica, que visitan los turistas, ni siquiera es propiamente la Antártida. Es una península delgada, que gira hacia el norte desde el vasto continente de la Antártida, y llega hasta el extremo sur de Sudamérica, los dos apuntando el uno hacia el otro, un poco como una versión tectónica de la "Creación de Adán" de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.

Esto crea un punto de compresión en el que el agua queda atrapada entre las dos masas de tierra: el océano se abre paso a través de la brecha entre los continentes.

"Es el único lugar del mundo donde los vientos pueden dar la vuelta al globo sin tocar tierra, y la tierra tiende a amortiguar las tormentas", explica el oceanógrafo Alexander Brearley, jefe de océanos abiertos del British Antarctic Survey.

Los vientos tienden a soplar de oeste a este, dice, y las latitudes de 40 a 60 son famosas por sus fuertes vientos. De ahí sus apodos de "rugientes cuarenta", "furiosos cincuenta" y "chillones sesenta" (la Antártida empieza oficialmente a 60 grados).

Pero la masa terrestre ralentiza los vientos. Por eso las tormentas atlánticas tienden a chocar contra Irlanda y el Reino Unido (como ocurrió, con la tormenta Isha en enero, que causó estragos en vuelos a países totalmente distintos) y luego se debilitan al seguir hacia el este, hacia el continente europeo.

Al no haber tierra que los frene en la latitud de Drake en ningún punto del planeta, los vientos pueden lanzarse alrededor del globo, ganando velocidad... y estrellándose contra los barcos.

"En medio del paso de Drake, los vientos pueden haber soplado miles de kilómetros hasta llegar a tu posición", explica Brearley. "La energía cinética se convierte del viento en olas, y construye olas de tormenta". Éstas pueden alcanzar hasta 15 metros, dice. Aunque antes de alarmarse demasiado, sepa que la altura media de las olas en el Drake es bastante menor: de cuatro a cinco metros. En comparación, es el doble de lo que se puede encontrar en el Atlántico.

Y no son solo los vientos los que agitan las aguas: el paso de Drake es básicamente una gran marejada.

"El océano Antártico es muy tormentoso en general, pero en el Drake el agua está realmente comprimida entre la Antártida y el hemisferio sur", añade. "Eso intensifica las tormentas cuando llegan". Lo llama "efecto embudo".

Luego está la velocidad a la que el agua atraviesa. El Drake forma parte de la corriente oceánica más voluminosa del mundo, con hasta 5.300 millones de pies cúbicos fluyendo por segundo. Apretada en el estrecho pasaje, la corriente aumenta, viajando de oeste a este. Brearley dice que a nivel de superficie, esa corriente es menos perceptible, apenas un par de nudos, por lo que no se percibe realmente a bordo. "Pero significa que viajarás un poco más despacio", afirma.

Para los oceanógrafos, dice, el Drake es "un lugar fascinante".

El paso alberga lo que él denomina "montañas submarinas" bajo la superficie, y la enorme corriente que se cuela por el (relativamente) estrecho pasaje hace que las olas rompan contra ellas bajo el agua. Estas "olas internas", como él las llama, crean vórtices que traen agua más fría de las profundidades del océano hacia arriba, algo importante para el clima del planeta.

"No solo hay turbulencias en la superficie, aunque obviamente es lo que más se siente, sino en toda la columna de agua", dice Brearley, que cruza regularmente el Drake en un barco de investigación. ¿Se asusta? "Creo que nunca he tenido mucho miedo, pero puede ser muy desagradable por lo agitado que es", se sincera.

"El miedo engendra miedo"

Otra cosa clave que hace que el Drake sea tan terrorífico: nuestro miedo.

Brearley recuerda que, hasta que se abrió el Canal de Panamá en 1914, los barcos que iban de Europa a la costa occidental de América tenían que rodear el Cabo de Hornos, el extremo sur de Sudamérica, y luego remontar la costa del Pacífico.

"Supongamos que transportas mercancías de Europa occidental a California. O se descargaban en Nueva York y se cruzaban Estados Unidos, o había que dar toda la vuelta", explica. No se trataba solo de grandes cargueros; los barcos de pasajeros hacían la misma ruta.

Incluso hay un monumento en la punta del Cabo de Hornos, en memoria de los más de 10.000 marineros que se cree que murieron al atravesarlo.

"Las rutas entre el sur de Sudáfrica y Australia, o entre Australia o Nueva Zelandia y la Antártida, no se encuentran realmente en ninguna ruta marítima importante", afirma Brearley. "La razón por la que ha sido tan temido a lo largo de los siglos es porque el Drake es donde realmente tienen que ir los barcos. Otras partes [del océano Antártico] pueden evitarse".

"No nos la jugamos"

Navegar el paso de Drake es una tarea extremadamente compleja que exige humildad y un poco de miedo, dice el capitán Stanislas Devorsine, uno de los tres capitanes de Le Commandant Charcot, un buque polar de la compañía de cruceros de aventura Ponant.

"Hay que tener un miedo sano", dice del Drake. "Es algo que te mantiene concentrado, alerta, sensible al barco y al tiempo. Tienes que ser consciente de que puede ser peligroso, de que nunca es rutinario".

Devorsine debutó como capitán del Drake hace más de 20 años, navegando con un rompehielos lleno de científicos hacia la Antártida para una misión de investigación.

"Teníamos un mar muy, muy agitado, con olas de más de 20 metros", dice. "Hacía mucho viento y estaba muy agitado". No es que los clientes de Ponant se enfrenten a nada parecido. Devorsine se apresura a señalar que los niveles de confort de un buque de investigación, y las condiciones en las que navegará, son muy diferentes de los de un crucero.

"Somos extremadamente precavidos: el océano es más fuerte que nosotros", afirma. "No podemos ir con un tiempo terrible. Vamos con mar gruesa, pero siempre con un gran margen de seguridad. No nos la jugamos".

Pero incluso con ese margen de seguridad extra, admite que cruzar el Drake puede ser una experiencia difícil. "Puede estar muy agitado y ser muy peligroso, así que tenemos especial cuidado", dice.

"Tenemos que elegir el mejor momento para cruzar el Drake. Tenemos que adaptar nuestro rumbo: a veces no nos dirigimos en nuestra dirección final, sino que alteramos el rumbo para tener un mejor ángulo con las olas. Puede que reduzcamos la velocidad para dejar una trayectoria de baja presión por delante, o que aceleremos para pasar una antes de que llegue".

El "temblor del Drake" y los platos rotos

Por supuesto, cada vez que se sube a un barco, ya sea un simple viaje en ferry o un crucero de lujo, la tripulación ya habrá planificado meticulosamente el viaje, comprobando todo, desde el tiempo hasta las mareas y las corrientes.

Pero planificar una travesía del Drake es algo totalmente novedoso.

La previsión meteorológica ha mejorado en las dos décadas transcurridas desde el primer viaje de Devorsine, dice, y hoy en día la tripulación empieza a planificar el viaje mientras los pasajeros se dirigen a Sudamérica desde todas las partes del mundo.

A veces salen tarde, a veces regresan pronto para evitar el mal tiempo. Devorsine, que hace el viaje de vuelta entre seis y ocho veces al año, calcula que el efecto "lago de Drake", inusualmente tranquilo, se produce una de cada diez veces, y que las condiciones especialmente duras (ese "temblor del Drake") se dan una o dos veces de cada diez viajes.

Por supuesto, sabe lo que les espera mucho antes de que los pasajeros lleguen al barco.

"Miramos hacia delante para tener la mejor opción para cruzar. Normalmente miro el tiempo 10 días o una semana antes, para hacerme una idea de cómo puede ser", dice.

"Luego miro la previsión una vez al día, y dos o tres días antes de la salida empiezo a mirarla dos veces al día. Si va a ser una travesía complicada, la miro cada seis horas. Si tienes que ajustar la hora de salida, la miras muy de cerca para ser muy preciso".

Su margen de seguridad significa que calcula una ruta que le permita cruzar no solo con vida, sino también lo más cómodamente posible. Al oír una anécdota sobre la vajilla y los muebles rotos de otro operador, suspira: "Eso es demasiado para mí".

"Antes de tener problemas con una tormenta, hay que mantener un barco cómodo", dice. "El margen de seguridad es estar seguro de que los huéspedes disfrutarán de su estancia en la Antártida, y de que no nos daremos la vuelta porque tengamos un problema... como personas heridas".

En condiciones extremas, pide asesoramiento meteorológico adicional al cuartel general de Ponant, pero si te estás imaginando al personal en el puente pidiendo desesperadamente consejo por radio mientras las olas azotan el barco, estás equivocado.

"Nunca ocurriría estar en medio del Drake con malas condiciones, necesitando ayuda del cuartel general porque significaría que no tendríamos margen de seguridad antes de partir. Cuando cruzamos y va a ser difícil, tenemos un gran margen de seguridad y el barco no corre ningún peligro".

Durante toda la travesía están en contacto con el cuartel general mediante antenas de satélite de alto nivel, con refuerzos tanto por satélite como por radio en caso necesario. Devorsine afirma que no se imagina perder nunca el contacto, haga el tiempo que haga.

Una emoción peligrosa

Devorsine, que ahora pasa el 90% de su tiempo navegando en aguas polares, se siente como en casa en el Drake.

"Cuando era pequeño, leía libros sobre las aventuras marítimas de marineros y héroes polares", dice. "Me atraían las cosas difíciles: me gustan los retos. Por eso seguí el camino para poder navegar en estas zonas".

Su primera experiencia en la zona fue hacer de joven una "vuelta al mundo" en velero, dirigiéndose al sur desde su Francia natal y doblando el Cabo de Hornos.

"Era mi sueño, porque es difícil, peligroso y desafiante", dice.

No es el único. Algunos viajeros se sienten atraídos por la Antártida debido a la dificultad del viaje. "Supongo que se sienten atraídos por estas zonas [del océano Antártico] porque son salvajes, pueden ser duras y es una experiencia única ir allí", afirma.

Pero no todo el mundo busca emociones fuertes. Como directora gerente de Mundy Adventures, una agencia de viajes de aventura, Edwina Lonsdale trata con una clientela ya acostumbrada a la incomodidad, aunque afirma que cruzar el Drake es un "tema de conversación" durante la reserva.

"Es algo que planteamos para asegurarnos de que la gente es plenamente consciente de lo que compra", afirma. "[Ir a la Antártida] es una inversión enorme: hay que hablar de todos los aspectos y asegurarse de que nada es un no absoluto".

Lonsdale aconseja a los pasajeros que se sientan nerviosos por tener mareos que elijan el barco con cuidado. En el pasado, los buques que se dirigían a la Antártida solían ser incómodas cajas de metal construidas para soportar fuertes palizas. Pero en los últimos años, las empresas han introducido buques más avanzados técnicamente. Le Commandant Charcot, por ejemplo, fue el primer buque de pasajeros del mundo con un casco Polar Clase 2 que le permite adentrarse más y más en el hielo de las regiones polares, cuando debutó en 2021.

Dos de los buques de Aurora Expeditions, el Greg Mortimer y el Sylvia Earle, utilizan una proa invertida patentada, diseñada para deslizarse suavemente a través de las olas, reduciendo el impacto y la vibración y mejorando la estabilidad, en lugar de "golpear" a través del agua como lo hace una forma de proa regular, lo que hace que la proa se balancee hacia arriba y hacia abajo.

Según Lonsdale, cuanto más lujosa sea la embarcación y la oferta a bordo, más distracciones habrá en caso de mal tiempo. Los barcos más nuevos suelen tener espacios más amplios y ventanas más grandes para poder observar el horizonte, lo que ayuda a disminuir el mareo. Si el presupuesto te lo permite, reserva una suite: no solo tendrás más espacio, sino también (probablemente) ventanas del suelo al techo.

Pero un consejo: recomienda elegir con cuidado no solo el operador adecuado para ti, sino el barco mismo en que vas a navegar.

"Que una compañía tenga una flota con un barco muy moderno no significa que toda la flota vaya a ser así", afirma.

"Actúa antes de vomitar"

Por fin has vencido tus miedos, reservaste tu billete y estás a punto de zarpar. Malas noticias: el capitán predice el temblor del Drake. ¿Qué hay que hacer?

Con suerte, vienes preparado. La mayoría de los barcos ofrecen caramelos de jengibre para el mal tiempo, pero lleva los tuyos, así como cualquier medicamento contra el mareo que quieras tomar. Algunos pasajeros confían en las "semillas" de acupresión: pequeñas púas que se pegan a las orejas con una cinta para estimular los puntos de acupuntura. Algunos barcos ofrecen acupuntura a bordo; también puedes hacértela de antemano, ya que las semillas duran algún tiempo.

Los principales consejos de Devorsine son mantener la vista en el horizonte, agarrarse a la barandilla al pasear, tener cuidado con las puertas y "no saltar de la cama".

Jamie Lafferty, fotógrafo que dirige excursiones en cruceros antárticos, dice que de sus 30 y pico travesías, "he tenido una en la que parecía que me iba a caer de la cama y fue la segunda vez, allá por 2010, cuando había muchas más conjeturas". Cruzar el paso de Drake es mucho, mucho más benigno de lo que solía ser gracias a la precisión de los modernos modelos de previsión y a los estabilizadores de los cruceros más modernos. Esto no significa que no haya problemas, pero es mucho menos caótico e imprevisible que antes".

¿Su mejor consejo? "Toma medicación contra el mareo antes de salir a mar abierto; una vez que empiezas a vomitar, las pastillas no te van a servir de nada".

Warren Cairns, investigador principal del Instituto de Ciencias Polares del Consejo Nacional de Investigación de Italia, tiene una ayuda extra.

"Lo único que me funciona es ir al médico del barco para que me dé un parche de escopolamina", dice. "Es tan duro que las pastillas normales para el mareo son sólo para llevarme a la enfermería". Aunque él lo tiene peor que el turista medio: en los viajes a la Antártida, sus barcos de investigación tienen que detenerse durante horas para tomar muestras. "Las olas vienen de todo tipo de direcciones mientras los propulsores lo mantienen en su sitio", dice.

"Cuando estás en marcha es un movimiento mucho más regular".

Lonsdale dice que es importante no luchar si te sientes mal: "Simplemente vete a la cama". Pero igualmente, dice, no lo esperes: "Puede estar tranquilo. Puede que no te sientas mal".

Los mareos son diferentes en cada persona. "El Pacífico tiene marejadas muy largas y lentas, mientras que las travesías del Canal [entre el Reino Unido y Francia] son bastante movidas. Mucha gente dice que cruzar el Drake con tiempo muy agitado es lo bastante accidentado como para no marearse en absoluto". En esa travesía, por ejemplo, este reportero, que observaba olas de 12 metros desde la cubierta de observación, no se puso enfermo en ningún momento.

Recuerda que, te pongas como te pongas, estás a salvo. "Hay un extraordinario nivel de seguridad en la construcción de los buques que hacen esto", dice Lonsdale. Si a esto le añadimos los márgenes de seguridad que ofrecen empresas como Devorsine, nos encontramos en un terreno incómodo, pero no peligroso.

Y si todo lo demás falla, recuerda por qué estás ahí.

"La motivación y la emoción por descubrir esas latitudes son muy importantes para combatir el mareo", dice Devorsine. Lonsdale está de acuerdo.

"Si fueras a la luna, esperarías que el viaje fuera incómodo, pero merecería la pena", dice. "Solo tienes que pensar: 'Esto es lo que necesito para ir de un mundo a otro'".