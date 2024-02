Un vistazo a los looks de la alfombra roja de los Grammy 0:27

(CNN) -- La estrella del pop Miley Cyrus sorprendió el domingo en la alfombra roja de los Grammy con un vestido hecho de 14.000 imperdibles (también conocidos como alfileres de gancho) de oro.

Con el pelo recogido al estilo de Farrah Fawcett, la cantante y compositora, que se llevó su primer Grammy, lució un vestido de Maison Margiela que, según la casa, le llevó "675 horas de meticuloso trabajo". El vestido, metálico y de malla, evocaba tanto a una flapper de los años 20 como a una diosa egipcia, con sus alfileres dispuestos de forma intrincada para asemejarse a un cuello y a la ropa interior.

Al parecer, el director creativo de la marca francesa, John Galliano, recurrió a sus propios archivos en busca de inspiración, y varios usuarios de las redes sociales señalaron la similitud entre el revelador vestido de Cyrus y las piezas de la colección prêt-à-porter de otoño de 1997 del diseñador.

Cyrus completó su look de alfombra roja con un par de tabis amarillos, los zapatos de punta partida que se han convertido en un favorito de culto entre los fans de Margiela.

La casa de lujo ha estado en boca de todos en las últimas semanas. Su desfile de alta costura en París en enero con la actriz Gwendoline Christie no solo fue muy alabado por la crítica, sino que el maquillaje de "muñeca de porcelana" creado para el desfile se hizo viral, alimentando un sinfín de especulaciones sobre cómo se consiguió.

Y aunque la creadora de ese look --la legendaria maquilladora Pat McGrath-- también participó en la aparición de Cyrus, no hubo nada de la "piel de cristal" que lució en la pasarela de Margiela. En su lugar, sus productos fueron utilizados por el maquillador James Kaliardos para crear un look bronceado, con delineador de ojos alado.

Kaliardos dijo en un post de Instagram que quería que Cyrus "brillara como una diosa dorada, sublime, con la piel transparente, acabado glowy, una belleza tocable".

Los mechones de la estrella del pop, por su parte, fueron esculpidos por el estilista Bob Recine. Recine creó rizos espectaculares en el cabello castaño de Cyrus, que algunos compararon con los peinados de su madrina, Dolly Parton, e hizo que cada mechón pareciera tener vida propia.

"El año pasado presenté el look mojado de Miley para el pelo", dijo Recine, según un comunicado de prensa de la marca de cuidado del cabello Nexxus. "Este año decidimos que queríamos algo seco y más grande... un pelo con más volumen, pero sexy, despeinado y que se pudiera tocar".

La creación del imperdible dorado fue uno de los cinco cambios de atuendo de Cyrus en los premios. Más tarde, se puso un mono negro brillante para recoger su premio a la Mejor interpretación pop en solitario (por "Flowers") de manos de la leyenda del pop Mariah Carey, seguido de un vestido plateado vintage de estilo flapper —diseñado por Bob Mackie y que recordaba a Tina Turner— para interpretar la canción en el escenario. El cuarto look, visto entre bastidores, era un mono de encaje negro sin tirantes con una chaqueta de plumas de marabú. A continuación, para recoger el premio al Disco del año, eligió un vestido de lentejuelas marrones de Gucci de un solo hombro con abertura lateral, que lució con un bolso de bambú en miniatura de la casa de diseño.

Oscar Holland de CNN contribuyó a este reporte.