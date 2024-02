Río atmosférico azota California con fuertes lluvias y apagones 0:41

(CNN) -- Mientras California se ve azotada por lluvias potencialmente catastróficas este lunes, los científicos apuntan a dos factores que están potenciando las precipitaciones y el poder destructivo de la tormenta de esta semana: la crisis climática y el fenómeno de El Niño.

Un río atmosférico es como una cinta transportadora de humedad que puede llevar más de 20 veces la cantidad de agua que el río Mississippi, pero en forma de vapor. Según científicos, se espera que los ríos atmosféricos produzcan entre un 10% y un 40% más de precipitaciones a medida que se calienten las temperaturas debido al cambio climático.

El fenómeno no solo vino precedido de temperaturas cálidas récord en el oeste de Estados Unidos, sino que las temperaturas oceánicas mundiales también han alcanzado máximos históricos. Las temperaturas más cálidas del océano alimentan estas tormentas con más energía y humedad.

Además de la tendencia general al calentamiento del planeta, se está produciendo un fuerte fenómeno de El Niño en el Pacífico, que se sabe que favorece los fenómenos fluviales atmosféricos en la costa occidental.

California, que acaba de recuperarse de una megasequía histórica que desencadenó restricciones de agua, ha sido testigo de un aluvión de fuertes lluvias y tormentas de nieve desde el invierno pasado. Estas oscilaciones dramáticas entre los dos extremos —sequía extrema y fuertes lluvias—, también conocidas como latigazos meteorológicos, son otro fenómeno que los científicos advierten que se producirá con más frecuencia en las próximas décadas bajo un planeta que se calienta.

Más de medio millón de clientes sin electricidad en California y los fuertes vientos continúan este lunes por la mañana

Más de medio millón de clientes estaban sin electricidad en California a primera hora de la mañana de este lunes, según PowerOutage.us. La mayoría de ellos se encuentra en la mitad norte del estado, donde los vientos han alcanzado rachas de hasta 160 km/h en las últimas 24 horas.

Los vientos más fuertes disminuyeron, pero todavía soplan ráfagas de hasta 80 km/h en las zonas más elevadas del centro y el sur de California esta mañana. Las advertencias y avisos de vientos fuertes están en vigor en todo el centro de California hasta por lo menos las 11 am ET (8 am PT) debido a posibles ráfagas de más de 96 km/h.

Los avisos de viento también se mantienen en partes de los condados de Orange y San Diego en el sur de California hasta la 1 pm ET (10 am PT), donde los vientos podrían alcanzar rachas de 72 y 56 km/h, respectivamente.