Caso de Trump por presunta subversión electoral de 2020: el fallo contra la inmunidad, qué sigue y más noticias

Los jueces dicen que ningún presidente "tiene carta blanca para violar el derecho de los ciudadanos a votar"

En su fallo de que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial en el caso del 6 de enero, un tribunal federal de apelaciones dijo que sus reclamaciones de inmunidad rechazarían "el control más fundamental del poder Ejecutivo".

"No podemos aceptar la afirmación del expresidente Trump de que un presidente tiene autoridad ilimitada para cometer crímenes que neutralizarían el control más fundamental del poder Ejecutivo: el reconocimiento y la implementación de los resultados electorales. Tampoco podemos aprobar su aparente afirmación de que el Ejecutivo tiene carta blanca para violar los derechos de los ciudadanos individuales a votar y a que sus votos cuenten".

Además, dijeron que la postura de Trump "colapsaría nuestro sistema de separación de poderes al colocar al presidente fuera del alcance de los tres poderes".

"La inmunidad presidencial contra una acusación federal significaría que, en lo que respecta al presidente, el Congreso no podría legislar, el Ejecutivo no podría procesar y el Poder Judicial no podría revisar", dijeron.