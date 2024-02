Los puntos más duros del nuevo acuerdo fronterizo de EE.UU. 1:54

(CNN) -- Se espera que los republicanos del Senado destruyan un importante acuerdo fronterizo bipartidista y un paquete de ayuda exterior con asistencia para Ucrania e Israel en una votación el miércoles en medio de un torrente de ataques al proyecto de ley por parte del expresidente Donald Trump y los principales republicanos de la Cámara.

Una votación fallida equivaldría a una sorprendente reprimenda por parte de los republicanos del Senado a un acuerdo que habría promulgado medidas fronterizas restrictivas y fue elaborado en parte por uno de sus propios miembros: James Lankford de Oklahoma, uno de los senadores más conservadores de esa cámara. Los republicanos habían exigido que la seguridad fronteriza fuera parte del proyecto de ley, pero ahora rechazan el acuerdo tras la presión de Trump, quien está haciendo de la frontera un tema central de campaña en su contienda por la Casa Blanca.

El resultado esperado está a punto de dejar en peligro la ayuda a Ucrania e Israel, dos aliados clave de Estados Unidos, en un momento crítico. Después de la votación, los legisladores enfrentarán una presión cada vez mayor para aprobar la ayuda exterior por sí sola sin ninguna disposición fronteriza, una perspectiva incierta ya que algunos republicanos se oponen a más ayuda a Ucrania.

El Senado celebrará una votación de procedimiento inicial el miércoles que requeriría 60 votos para que el proyecto de ley avance. Se espera que haya deserciones en ambos partidos, pero ha habido una avalancha de oposición republicana al acuerdo tras su publicación el domingo por la noche.

Si los republicanos bloquean el paquete más amplio como se esperaba, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, planea forzar una votación de procedimiento sobre un paquete de ayuda de emergencia para Israel, Ucrania y Taiwán (y abandonar el nuevo acuerdo fronterizo), según un asesor demócrata.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y otros importantes republicanos respaldaron la medida, por lo que es posible que Schumer pueda obtener los 60 votos necesarios para aceptar el paquete de ayuda. Pero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se ha opuesto a unirlos todos, por lo que dar este paso causaría un enfrentamiento con la Cámara.

Miembros de alto rango del liderazgo republicano del Senado se manifestaron en contra del paquete fronterizo más amplio y McConnell dijo el martes que el proyecto de ley “no se convertirá en ley” en medio de la oposición de Johnson y las preocupaciones dentro de la bancada republicana del Senado. Johnson ha dicho repetidamente que el proyecto de ley estaría “muerto al llegar” a su cámara.

Los demócratas han expresado su indignación contra los republicanos por oponerse al acuerdo, argumentando que no se puede confiar en ellos como socios de negociación y diciendo que están cediendo a la presión de Trump para mantener la frontera en el centro de atención política.

Si bien Trump y otros republicanos han criticado el proyecto de ley por considerarlo demasiado débil, supondría un cambio duro en la ley de inmigración y otorgaría al presidente poderes de gran alcance para restringir los cruces de inmigrantes indocumentados en la frontera sur. El consejo editorial del Wall Street Journal ha calificado el acuerdo como “la legislación migratoria más restrictiva en décadas”.

El acuerdo fronterizo es producto de meses de negociaciones con un trío de senadores: Lankford, la senadora independiente Kyrsten Sinema de Arizona y el senador demócrata Chris Murphy de Connecticut.

El amplio paquete legislativo de US$ 118.000 millones proporcionaría ayuda a aliados clave de Estados Unidos en el extranjero, incluidos miles de millones de dólares para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia y asistencia de seguridad para Israel, así como asistencia humanitaria para civiles en Gaza, Cisjordania y Ucrania.

También ha habido críticas al proyecto de ley por parte de algunos demócratas. Los senadores demócratas Bob Menéndez de Nueva Jersey y Alex Padilla de California han atacado enérgicamente el acuerdo fronterizo.

Menéndez calificó el acuerdo de “inaceptable” en un comunicado el domingo por la noche y dijo: “Si estos cambios se estuvieran considerando bajo Trump, los demócratas estarían indignados, pero como queremos ganar una elección, los latinos y los inmigrantes ahora se encuentran en el altar del sacrificio”.

Padilla dijo en un comunicado que el proyecto de ley “no da en el blanco”, y agregó que “causará más caos en la frontera, no menos”, y “no brinda alivio a los dreamers, los trabajadores agrícolas y otros residentes indocumentados de largo plazo en nuestro país que aportan miles de millones a nuestra economía, trabajan en empleos esenciales y fortalecen a Estados Unidos”.

Muchos republicanos han atacado directamente la política fronteriza y algunos han argumentado que debería haber más tiempo para considerar, debatir y modificar el proyecto de ley después de su publicación el domingo por la noche.

Schumer ha criticado duramente a los republicanos del Senado por oponerse al paquete, acusándolos de seguir las órdenes de Trump.

“Todos sabemos lo que está pasando aquí. Donald Trump preferiría mantener el caos en la frontera para poder explotarlo en la campaña electoral, en lugar de dejar que el Senado haga lo correcto y lo arregle", dijo Schumer el martes. “Y en lugar de enfrentarse a Donald Trump, los republicanos del Senado están dispuestos a acabar con nuestra mejor oportunidad de arreglar la frontera”.

“¿Quieren enmiendas? Sigan el proyecto de ley, le haremos enmiendas. ¿Quieren algo de tiempo? Sigamos con el proyecto de ley, podemos dedicar tiempo a debatirlo”, dijo Schumer. “Pero votar ‘no’ significa que ni siquiera quieres debatir o avanzar con el proyecto de ley. Es un rechazo que va totalmente en contra de lo que quiere el pueblo estadounidense”.

McConnell argumentó el martes que el Senado necesita cambiar el rumbo del paquete de seguridad nacional y centrarse en proporcionar ayuda exterior a Ucrania, Israel y Taiwán.

“Hay otras partes de este suplemento que también son extremadamente importantes: Ucrania, Israel, Taiwán. En mi opinión, aún debemos abordar el resto, porque es importante. No es que la frontera no sea importante, pero no podemos obtener un resultado”, dijo McConnell a CNN. “Así que creo que ahí es donde debemos dirigirnos, y depende del senador Schumer decidir cómo reformular esto si en realidad no avanzamos”.