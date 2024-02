El Senado de EE.UU. vota a favor de un paquete de ayuda exterior con asistencia para Ucrania e Israel

(CNN) -- El Senado de Estados Unidos realizó una votación clave este jueves para avanzar en un paquete de ayuda al extranjero de US$ 95.300 millones que proporciona asistencia a Israel y Ucrania, después de que los republicanos bloquearan antes esta semana un proyecto de ley más amplio que incluía medidas de seguridad fronteriza.

El importante paquete de ayuda exterior está ahora un paso más cerca de su aprobación definitiva, para la que aún faltan días. Es necesario que todos los senadores lleguen a un acuerdo sobre el calendario para que la legislación salga rápidamente de la cámara, y es probable que la oposición a la ayuda extranjera por parte de senadores clave ralentice el proceso. Dado que el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, que se opone desde hace tiempo a la ayuda al exterior, dijo que no aceptará acelerar este proceso, será un camino laborioso para que el Senado apruebe finalmente el proyecto de ley.

La votación de este jueves hizo avanzar el proyecto de ley por 67 votos a favor y 32 en contra. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, lo calificó de "un buen primer paso", afirmando que "no aprobar este proyecto de ley solo envalentonaría a autócratas como Putin... que lo único que quieren es el declive de Estados Unidos".

Si el proyecto de ley es finalmente aprobado por el Senado, pasaría después a la Cámara de Representantes, donde no está claro cuándo o si el presidente de la Cámara, Mike Johnson, celebraría una votación sobre el mismo.

Se supone que los senadores estarán de receso la próxima semana. Schumer dijo este jueves que el Senado seguirá trabajando en el proyecto "hasta que el trabajo esté hecho".

publicidad

El paquete de ayuda exterior incluye miles de millones de dólares para apoyar a Ucrania y para ayuda de seguridad a Israel, así como ayuda humanitaria para civiles en Gaza, la Ribera Occidental y Ucrania.

El proyecto de ley incluye US$ 60.000 millones para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia; US$ 14.100 millones en asistencia de seguridad para Israel; US$ 9.200 millones en asistencia humanitaria; y US$ 4.800 millones para apoyar a los socios regionales en la región Indo-Pacífica, entre otras disposiciones, según la Comisión de Asignaciones del Senado.