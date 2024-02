Dos turistas estadounidenses denuncian que las drogaron y violaron mientras vacacionaban en las Bahamas

Vista aérea de las Bahamas en 2019. (Crédito: Daniel Slim/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Dos turistas de Kentucky afirman que las drogaron y violaron mientras estaban de vacaciones en las Bahamas el pasado domingo.

Amber Shearer y Dongayla Dobson declararon a WLEX, filial de CNN, que estaban emocionadas por disfrutar de su último día en las Bahamas.

"Fue nuestro peor día", dijo Shearer.

Según las mujeres, visitaron un club de playa en la isla de Grand Bahama, donde dicen que fueron drogadas y violadas por dos empleados del club.

Las dos mujeres y su abogado afirman que no están satisfechas con el modo en que las autoridades llevaron su caso. Las mujeres afirman también que no se les informó de una reciente advertencia de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la violencia en Bahamas.

"No nos enteramos de que había un aviso de viaje hasta cuatro horas después de que nos violaran", declaró Dobson.

El abogado Nicholas Gerson, que representa a Shearer y Dobson, dijo a CNN que los informes toxicológicos mostraron que ambas mujeres tenían drogas en su organismo.

"No hay duda de que mis clientes fueron drogadas, no hay duda de que mis clientes fueron violadas, no hay duda de que había una advertencia de viaje y nunca fueron informados al respecto", dijo.

En un comunicado, la Real Fuerza Policial de Bahamas (RBPF, por sus siglas en inglés) señaló que "los informes preliminares sugieren que el incidente se produjo poco después del mediodía en una playa del centro de Grand Bahama. Al tener conocimiento del incidente, nuestros agentes iniciaron inmediatamente las investigaciones, que condujeron a la detención de dos varones adultos de 54 y 40 años".

La policía no proporcionó ninguna información adicional sobre las detenciones y dijo que están "colaborando estrechamente con el FBI en esta investigación en curso". El FBI confirmó que la RBPF dirige la investigación.

Ahora de vuelta a casa en Kentucky, la mujer dijo a WLEX que estaban hablando públicamente para advertir a otros.

"Estén seguros. Dos no es un grupo. No compren ninguna bebida a menos que venga en un recipiente sellado, en una botella que abran ustedes mismos", dijo Dobson. "No queremos que esto le ocurra a nadie más", añadió Shearer.

Yan Kaner de CNN contribuyó a este reporte.