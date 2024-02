El príncipe Harry sorprende al participar en la ceremonia de honores de la NFL en Las Vegas

El Príncipe Harry entrega a Cameron Heyward (izquierda) el premio al Hombre del Año de la NFL. (Foto: David J. Phillip/AP).

(CNN) — El príncipe Harry dejó a los jugadores boquiabiertos al llegar de manera inesperada a la ceremonia de Honores de la NFL que se realizó este jueves en Las Vegas.

Para sorpresa de muchos, el duque de Sussex subió al escenario para anunciar al ganador del premio al Hombre del Año de la NFL.

Antes de dar a conocer al ganador del premio, Harry se tomó su tiempo para bromear sobre las diferencias entre los deportes estadounidenses y británicos.

"Me encanta cómo nos robaron el rugby y lo hicieron suyo", dijo con una sonrisa. "En vez de pasarla hacia atrás, la pasan hacia delante. ¿Por qué no usar protecciones y casco? Por supuesto, tener una ofensiva y una defensa, eso tiene sentido. ¿Y por qué no tomarse un respiro cada 15 segundos?", exclamó.

"¿Y saben qué? En lugar de una temporada de 10 meses, hagámosla de 18 semanas. ¡Genial!".

Además, quiso subrayar la importancia del premio que entregaba. "Bromas aparte, lo que ustedes hacen dentro y fuera del campo es realmente extraordinario. Son un modelo a seguir para millones de personas por su forma de comportarse y retribuir lo que reciben".

"Este último premio, el más importante, tiene que ver con el servicio a la comunidad, y hay un hombre especial al que nos gustaría rendir homenaje ahora".

El ganador del Premio al Hombre del Año fue al defensor de los Pittsburgh Steelers, Cameron Heyward, y el jugador de 34 años no podía creer con quién estaba compartiendo escenario.

"Oh, cielos", dijo Heyward en el escenario. "El mismísimo príncipe Harry. Estoy en shock. Es el príncipe Harry".

El premio al Hombre del Año se otorga al jugador de la NFL que sobresale en el campo y que también demuestra pasión por crear un impacto positivo duradero en la comunidad, más allá del juego. El premio se estableció en 1970.

"Sigo haciendo el trabajo, como lo seguiré haciendo. Este premio es fantástico y lo aprecio, pero entiendo que tengo más trabajo por hacer", dijo Heyward. "Tengo que asegurarme de representar a este hombre todos los días en el futuro".

"Y por eso les pido a ustedes, hermanos míos, que sigan haciendo el trabajo, sigan siendo los modelos positivos que son. Sé que no siempre es bonito, sé que a mucha gente le gusta hablar de otras cosas, pero ustedes son el cambio, están marcando la diferencia y estoy agradecido por eso". Cada uno de los 32 nominados recibe una donación de US$ 40.000 para la organización benéfica de su elección, y Heyward recibe una donación de US$ 250.000 como ganador del premio Hombre del Año.

"El carácter de Cameron Heyward y sus contribuciones a su comunidad son reconocidos por sus compañeros de equipo, la comunidad y la familia de la NFL en general", afirmó el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado de prensa este jueves por la noche.

"Como nativo de Pittsburgh y Steeler, ha hecho una contribución única a su ciudad natal a través de su dedicación a la alfabetización, la tutoría y la justicia social. Su liderazgo a través de iniciativas como The Heyward House Foundation, Suiting Up for Success y la beca Voices of Hope han brindado a quienes lo necesitan un apoyo crucial en un momento de necesidad. Estamos muy orgullosos de nombrar a Cameron Heyward como nuestro Hombre del Año Walter Payton de la NFL 2023".

La aparición de Harry en Las Vegas resultó muy llamativa dado que apenas un día antes lo habían fotografiado regresando al Reino Unido para ver a su padre, según informes de los medios, después del impactante anuncio este lunes desde el Palacio de Buckingham de que el rey Carlos III tiene cáncer.