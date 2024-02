Usher y su momento de gloria: así fue el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII

Usher actúa en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII de Apple Music en el Allegiant Stadium el 11 de febrero de 2024 en Las Vegas, Nevada. Crédito: Ezra Shaw/Getty Images

(CNN) -- Usher prometió una celebración para su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y no perdió el balón.

El artista ganador del Grammy inició una combinación de 13 minutos de sus éxitos con “Caught Up” y una actuación que fue un guiño a su residencia en Las Vegas. Acompañado por decenas de bailarines, coristas y acróbatas, el escenario podría haber sido bautizado como “Cirque de Usher”.

Siguió “U Don't Have to Call”, junto con un saludo a su madre antes de que Usher encendiera el “Spotlight” sobre la invitada especial Alicia Keys, quien pasó de “If I Ain't Got You” a su memorable dúo "My Boo".

No sería una actuación de Usher si no hubiera algo de Atlanta en la casa: uno de los productores más famosos de esa ciudad, Jermaine Dupri, presentó “Confessions”, a la que Usher siguió con “Let It Burn” y “U Got It Bad”. Empapado en sudor, Usher se quitó la camisa durante unos minutos, probablemente para el deleite de muchos.

Más tarde se le unió la cantante H.E.R. en la guitarra. Ella era su “Bad Girl” y brindó un instante para que el artista principal se pusiera sus patines para una rutina que derivó directamente en que Lil Jon preguntara: “Turn Down Fow What?”.

Posteriormente vino “Yeah!” con la incorporación del rapero Ludacris y sus famosas rimas.

En noviembre, el cantante le dijo a CNN que había “trabajado toda mi vida para poder” actuar en el Super Bowl.

“Estaré celebrando una multitud de cosas. Celebraré los lugares a los que he ido. Celebraré las inspiraciones. Celebraré la música”, dijo. “Celebraré el baile. La idea de este momento trascendental para todos los artistas que lo interpretaron antes y cómo lograron unir al mundo”.

Usher también abordó esos temas durante el evento de prensa celebrado en Las Vegas a principios de esta semana.

“Estaba muy consciente de mi pasado celebrando mi presente, que es aquí en Las Vegas, y pensando hacia dónde nos dirigimos en el futuro”, dijo.

La estrella tuvo una residencia muy aclamada de un mes de duración en Las Vegas.

Marianne Garvey de CNN contribuyó a este informe.